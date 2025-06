Moradores da Resex Chico Mendes ameaçam novo bloqueio da BR-317 a partir desta sexta-feira (12)

Auriscléia do Nascimento foi assassinada em Capixaba após recusar entregar os filhos ao ex-companheiro, foragido por homicídio e estupro

Um crime brutal chocou a zona rural de Capixaba, no interior do Acre, na manhã desta quarta-feira (11). Auriscléia Lima do Nascimento, de 25 anos, foi assassinada a golpes de terçado pelo ex-companheiro, Natalino do Nascimento Santiago, de 50 anos, em frente ao filho autista do casal, de apenas quatro anos, que também ficou ferido.

De acordo com relatos de testemunhas, Auriscléia e Natalino estavam separados havia pouco tempo. Inconformado com o fim do relacionamento, o homem, conhecido na comunidade como “pastor” — embora não tenha formação religiosa reconhecida —, insistia em reatar a união.

Na manhã do crime, Auriscléia e os filhos teriam ido até a casa onde Natalino estava alojado, no Assentamento Campo Alegre, para tentar um acordo. Durante a conversa, ele exigiu ficar com um dos filhos, mas a vítima negou. A negativa provocou a fúria do agressor, que entrou no imóvel, pegou um terçado e atacou a ex-companheira com diversos golpes, principalmente na região da nuca e braços.

A vítima morreu ainda no quintal da residência. O filho do casal tentou defender a mãe e acabou sendo ferido com um corte no rosto. Após o crime, o suspeito fugiu do local.

Guarnições da Polícia Militar do 4º Batalhão foram acionadas, isolaram a área e iniciaram as buscas na região, mas até o momento Natalino não foi localizado. A polícia acredita que ele possa ter fugido em direção a Rio Branco ou ao município de Plácido de Castro.

O corpo de Auriscléia foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos. O caso é tratado pela Polícia Civil como feminicídio.

Natalino Santiago era considerado foragido da Justiça por regressão de pena, com condenações anteriores por homicídio e estupro. Moradores relataram que, apesar da imagem de líder religioso, o homem tinha um histórico de comportamentos violentos. Ele e Auriscléia viveram juntos por cerca de sete anos.

