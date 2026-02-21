Moradores cobram melhorias em rua de Brasiléia; prefeito promete frente de trabalho no verão

Gestor afirma que projeto prevê recuperação de quase 100% das vias urbanas e pede paciência à população

Moradores de Brasiléia, na região de fronteira do Acre, voltaram a usar as redes sociais para denunciar a situação de ruas no Bairro José Moreira, na parte alta da cidade. Um card divulgado por populares mostra a precariedade da Rua Alexandre Moreira Barthi, onde um morador aparece jogando tijolos quebrados para tentar amenizar os buracos e melhorar a trafegabilidade.

Diante da repercussão, a reportagem entrou em contato com o prefeito Carlinho do Pelado, que respondeu após receber as imagens.

Segundo o gestor, já existe um projeto amplo para recuperação da malha viária urbana. Ele afirmou que a proposta contempla melhorias em quase 100% das ruas da cidade. “Todos sabem que no inverno fica difícil trabalhar, e aquela chuva passada dificultou muito. Além das ruas, temos pontes e ramais que também precisam de atenção”, declarou.

Destaca que Brasiléia é um dos municípios acreanos que mais se destacam no cuidado com a infraestrutura urbana, “infelizmente não conseguimos atender tudo, mas fazemos o possível para chegar a todos os bairros da cidade. Em 2025 foram feitas mais de 20 operações tapa buracos, dezenas de ruas recapeadas e asfaltadas”.

Avisou que na próxima semana, uma operação de tapa-buraco estará sendo inciada no Bairro Alberto Castro utilizando piçarra, afim de amenizar os problemas e posteriormente no verão, será feito com asfalto.

O prefeito pediu compreensão da população e garantiu que uma frente de trabalho está sendo organizada. De acordo com ele, com a chegada do verão, as equipes devem iniciar os serviços tanto na zona urbana quanto na zona rural do município.

