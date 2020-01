Com bananeiras e alguns outros entulhos, os moradores da Travessa Areal, próxima ao Igarapé Preto, realizam uma manifestação desde a quarta-feira, dia 29. Segundo os manifestantes, a rua está esburacada há vários meses, e os populares decidiram bloquear o acesso para chamar a atenção das autoridades.

“A paciência já está no limite. Já solicitamos da prefeitura, do governo do estado, e nada foi feito. Nossa atitude foi para chamar a atenção do poder público. Nossos carros e motos estão acabando, já teve acidente aqui com vítima fatal e até agora nenhuma solução”, enfatizou o morador Adriano.

O secretário de obras, Joel Queiroz, explicou que a recuperação da rua já está prevista no cronograma do município. Ele concedeu entrevista à TV Juruá, afiliada do SBT na região de Cruzeiro do Sul.

“Aquela travessa será beneficiada com o financiamento de recapeamento, só que temos que corrigir algumas coisas antes lá. Estamos terminando algumas ações em outras áreas aqui da cidade, emergenciais, e quando terminar faremos o tapa buraco lá, pois já está na nossa programação”, enfatizou o secretário.

