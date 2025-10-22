Morador flagra onça-pintada em ramal que liga Manoel Urbano a Feijó, no interior do Acre

Encontro ocorreu na manhã desta quarta-feira (22) no km 41; animal não demonstrou comportamento agressivo e retornou à mata após ser filmado

Um morador de Manoel Urbano registrou o momento em que se deparou com uma onça-pintadano ramal do km 41, trecho que liga o município a Feijó, na manhã desta quarta-feira (22). O encontro aconteceu enquanto ele seguia a cavalo por uma área de mata fechada, mas conseguiu registrar o animal com seu celular sem incidentes.

De acordo com o relato do testemunha, que preferiu não ter seu nome divulgado, o aparecimento de animais selvagens é comum na região.

“Aqui é normal, tem muitas onças pelas redondezas”, contou, acrescentando que outros moradores já relataram ataques a animais domésticos como porcos, cachorros e bezerros.

O morador afirmou que, como a onça não demonstrou comportamento agressivo, aproveitou para registrar a cena com cuidado, evitando assustar o animal. Logo após as filmagens, o felino retornou espontaneamente para a mata. O caso reforça a presença da fauna silvestre nas áreas rurais do Acre e a importância da coexistência pacífica entre comunidades humanas e animais selvagens.

