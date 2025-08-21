Morador em situação de rua sofre tentativa de homicídio a golpes de terçado em Rio Branco

Vítima de 36 anos foi socorrida pelo Samu e segue em estado estável; agressor fugiu após ataque

O morador em situação de rua Alcimar Barros Alves, de 36 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira (21), após ser atacado a golpes de terçado na Rua Benjamin Constant, bairro da Base, próximo à Rádio Difusora Acreana, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Alcimar caminhava pela via quando foi surpreendido por um homem não identificado, que desferiu diversos golpes contra ele. Para se defender, a vítima colocou as mãos no rosto e no pescoço, evitando ferimentos fatais. Mesmo assim, sofreu cortes no braço direito, no braço esquerdo, no rosto, nos dedos e em uma das pernas.

Populares acionaram a Polícia Militar e o Samu, que enviou uma ambulância de suporte avançado. Após receber os primeiros atendimentos, Alcimar foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em estado estável.

Policiais do 1º Batalhão realizaram buscas na região, mas o agressor não foi localizado. O caso está sendo acompanhado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Comentários