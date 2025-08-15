Geral
Morador em situação de rua morre após mal súbito em via pública em Rio Branco
Homem foi encontrado sem vida em frente a panificadora no bairro Seis de Agosto; laudo apontará causa da morte
O morador em situação de rua Carlos Golberto Borges de Oliveira, de 54 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (15) após sofrer um mal súbito na Rua Edson Mendes, em frente a uma panificadora, no bairro Seis de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco.
Testemunhas relataram que, nas primeiras horas do dia, Carlos comprou uma garrafa de cachaça e um energético no estabelecimento e começou a beber na companhia de outra pessoa. Já embriagado, ele se deitou na rua.
Populares que passaram pelo local acreditaram que ele estava apenas dormindo e não prestaram ajuda. Somente no início da tarde, ao perceber que o homem não respirava, alguém acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Uma equipe de suporte avançado foi enviada, mas nada pôde ser feito, pois a vítima já estava morta. Policiais Militares do 2° Batalhão isolaram a área para o trabalho da perícia, que não encontrou sinais de violência no corpo.
Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O laudo necroscópico, previsto para ficar pronto em até 30 dias, deverá apontar a causa da morte. A Polícia Civil informou que instaurará inquérito caso surjam indícios de crime.
Polícia Civil realiza força-tarefa para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional a pescadores do Juruá
Entre os dias 13 e 16 de agosto, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio Melo, promove uma força-tarefa no Sindicato dos Pescadores de Cruzeiro do Sul para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ação, que funciona das 7h30 às 17h, tem como meta atender 150 pescadores diariamente, garantindo a regularização documental necessária para acesso ao seguro-defeso, conforme determina o Decreto nº 12.527/2025.
A iniciativa conta com a parceria do Sindicato dos Pescadores, da Colônia dos Pescadores e do deputado estadual Nicolau Júnior, além do empenho do governo do Estado. Segundo a organização, a mobilização só foi possível graças à reivindicação das lideranças locais e à autorização do governador Gladson Cameli para o envio das equipes especializadas, o que assegura celeridade e eficiência no atendimento.
Após a etapa em Cruzeiro do Sul, o cronograma segue para outras cidades do Vale do Juruá. Nos dias 18, 19 e 20 de agosto, os atendimentos serão realizados em Mâncio Lima, e nos dias 21, 22 e 23 de agosto em Rodrigues Alves, sempre na sede dos pescadores, mantendo a meta de 150 identidades emitidas por dia.
A mobilização reflete o compromisso do governo estadual, da Polícia Civil e das instituições parceiras em atender rapidamente às demandas dos pescadores e garantir o acesso aos benefícios sociais, especialmente diante das novas exigências legais.
“Esse esforço conjunto é fundamental para garantir que os pescadores da região tenham acesso à nova Carteira de Identidade Nacional de forma rápida e organizada. Nosso objetivo é assegurar que nenhum trabalhador fique sem o documento e, consequentemente, sem o direito ao seguro-defeso. A Polícia Civil está comprometida em levar cidadania e dignidade a todas as comunidades do Acre, especialmente às que mais dependem desse benefício para sustento de suas famílias”, declarou o diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva.
Homem é preso por ameaçar matar esposa na frente dos filhos
Um homem, identificado pelas iniciais M. P. S. foi preso no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul, após ameaçar matar a esposa com uma faca na frente dos filhos. O caso ocorreu nesta quinta-feira (14), quando a vítima conseguiu fugir de casa e acionou a Polícia Militar pelo 190.
Segundo a corporação, ao chegar com os filhos, a mulher encontrou o suspeito procurando dinheiro para comprar drogas e já sob efeito das substâncias. Ao tentar impedir que ele saísse, M. P. S. se exaltou e a ameaçou com uma peixeira.
Os policiais foram até a residência e solicitaram que o homem se apresentasse. Ele foi submetido à busca pessoal e recebeu voz de prisão, mas resistiu à detenção, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança dele e da equipe policial.
Homem tenta arrancar fuzil de policial durante briga familiar em Cruzeiro do Sul
Douglas da Silva, 27 anos, invadiu casa da mãe e resistiu à prisão; PM usou arma não letal para imobilizá-lo
Um caso de descontrole familiar terminou com intervenção policial na tarde de quinta-feira (14), no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul. Douglas da Silva, 27 anos, invadiu a casa da própria mãe, causou distúrbios e, ao ser abordado, tentou arrancar o fuzil de uma policial militar.
A sequência dos fatos
Chamado da família: Parentes acionaram a PM ao relatar que Douglas estava alterado e havia vendido um celular emprestado sem autorização.
Tentativa de prisão: Quando a equipe chegou, a mãe autorizou a ação: “Ele está arruaçando aqui dentro de casa, pode prender”.
Agressão à PM: Ao perceber que seria detido, Douglas investiu contra a comandante da guarnição e tentou tomar sua arma.
Imobilização: Outro policial usou uma arma de eletrochoque (Spark) para neutralizá-lo, evitando confronto físico direto.
Uso de equipamento não letal
A PM destacou que a Spark emite pulsos elétricos de baixa intensidade, permitindo imobilização sem ferimentos graves.
De acordo com a PM, “em virtude do uso do armamento menos letal com projéteis de fixação, Douglas foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para remoção dos dados fixadores e avaliação médica. Posteriormente, foi apresentado na Delegacia de Polícia, com integridade física preservada e portando apenas escoriações decorrentes da resistência ativa à prisão, tendo sido garantidos todos os seus direitos constitucionais”.
Situação atual
O homem foi autuado por resistência à prisão e tentativa de desarmamento.
A PM reforçou que todos os direitos constitucionais do acusado foram preservados.
O caso segue sob investigação para apurar possíveis outros delitos.
A Spark tem sido usada pela PM do Acre em situações de alto risco para reduzir letalidade, mas este é um dos primeiros registros de seu emprego em confronto por posse de arma.
