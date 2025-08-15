Morador em situação de rua morre após mal súbito em via pública em Rio Branco

Homem foi encontrado sem vida em frente a panificadora no bairro Seis de Agosto; laudo apontará causa da morte

O morador em situação de rua Carlos Golberto Borges de Oliveira, de 54 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (15) após sofrer um mal súbito na Rua Edson Mendes, em frente a uma panificadora, no bairro Seis de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Testemunhas relataram que, nas primeiras horas do dia, Carlos comprou uma garrafa de cachaça e um energético no estabelecimento e começou a beber na companhia de outra pessoa. Já embriagado, ele se deitou na rua.

Populares que passaram pelo local acreditaram que ele estava apenas dormindo e não prestaram ajuda. Somente no início da tarde, ao perceber que o homem não respirava, alguém acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma equipe de suporte avançado foi enviada, mas nada pôde ser feito, pois a vítima já estava morta. Policiais Militares do 2° Batalhão isolaram a área para o trabalho da perícia, que não encontrou sinais de violência no corpo.

Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O laudo necroscópico, previsto para ficar pronto em até 30 dias, deverá apontar a causa da morte. A Polícia Civil informou que instaurará inquérito caso surjam indícios de crime.

