Morador em situação de rua ferido há três dias busca ajuda com ferimento a bala em Rio Branco

Homem monitorado por tornozeleira eletrônica foi baleado após cometer furto e caminhava com ferimento infeccionado quando pediu socorro

O morador em situação de rua José Félix da Silva, de 34 anos, procurou ajuda na noite desta segunda-feira (27), após passar três dias com um ferimento a bala na perna. Ele foi encontrado por populares sentado na Rua Floriano Peixoto, em frente ao Instituto São José, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, José Félix — que é monitorado por tornozeleira eletrônica — teria cometido um furto em uma residência na Rua Piauí, no mesmo bairro. Durante a fuga, ele foi atingido por um disparo efetuado por um homem ainda não identificado, que o abordou armado em via pública. O tiro acertou a coxa direita da vítima, e o atirador fugiu logo em seguida.

Sem buscar atendimento imediato, José permaneceu com o ferimento aberto e acabou desenvolvendo sinais de infecção, com inchaço e mau cheiro no local atingido. Já debilitado, ele caminhou até a Floriano Peixoto, onde pediu socorro a moradores da região.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e realizou os primeiros atendimentos. Em seguida, José foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde recebeu cuidados médicos e teve o estado de saúde considerado estável.

Apesar da gravidade da situação, a Polícia Militar não chegou a ser acionada para registrar a ocorrência, e o caso ainda não foi formalmente investigado pelas autoridades.

