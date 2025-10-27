Geral
Morador em situação de rua ferido há três dias busca ajuda com ferimento a bala em Rio Branco
Homem monitorado por tornozeleira eletrônica foi baleado após cometer furto e caminhava com ferimento infeccionado quando pediu socorro
O morador em situação de rua José Félix da Silva, de 34 anos, procurou ajuda na noite desta segunda-feira (27), após passar três dias com um ferimento a bala na perna. Ele foi encontrado por populares sentado na Rua Floriano Peixoto, em frente ao Instituto São José, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.
Segundo informações de testemunhas, José Félix — que é monitorado por tornozeleira eletrônica — teria cometido um furto em uma residência na Rua Piauí, no mesmo bairro. Durante a fuga, ele foi atingido por um disparo efetuado por um homem ainda não identificado, que o abordou armado em via pública. O tiro acertou a coxa direita da vítima, e o atirador fugiu logo em seguida.
Sem buscar atendimento imediato, José permaneceu com o ferimento aberto e acabou desenvolvendo sinais de infecção, com inchaço e mau cheiro no local atingido. Já debilitado, ele caminhou até a Floriano Peixoto, onde pediu socorro a moradores da região.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e realizou os primeiros atendimentos. Em seguida, José foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde recebeu cuidados médicos e teve o estado de saúde considerado estável.
Apesar da gravidade da situação, a Polícia Militar não chegou a ser acionada para registrar a ocorrência, e o caso ainda não foi formalmente investigado pelas autoridades.
VÍDEO: Ataque a tiros deixa dois adolescentes feridos em frente a campo de futebol em Rio Branco
Crime, atribuído a organização criminosa, foi registrado no bairro Cadeia Velha; vítimas de 15 anos foram socorridas e não correm risco de morte
Dois adolescentes de 15 anos foram baleados durante um ataque armado ocorrido na noite desta segunda-feira (27), na Rua Epaminondas Jácome, em frente ao campo de futebol Bola Mucha, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.
De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, as vítimas caminhavam pela via pública quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram. O garupa, armado, efetuou vários disparos na direção dos adolescentes, atingindo ambos na perna esquerda. Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram rapidamente.
Amigos das vítimas socorreram os dois jovens em veículos particulares — um Corsa Classic Sedan e um Prisma — e os levaram ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo informações médicas, os dois adolescentes deram entrada na unidade conscientes e com estado de saúde estável.
Equipes do 1º Batalhão da PM estiveram no local e realizaram patrulhamento na região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento.
O caso está sendo investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil, e posteriormente será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que deve apurar se o ataque tem relação com disputas entre facções criminosas na capital acreana.
Prefeitura de Epitaciolândia celebra o Dia do Idoso com festa, entrega de fardamento e posse de nova liderança no Centro do Idoso
Evento reforça o compromisso da gestão com o cuidado, a valorização e a integração da terceira idade no município
Em um clima de alegria e emoção, a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, realizou nesta segunda-feira (27) um evento especial em homenagem ao Dia do Idoso. A programação incluiu a entrega do novo fardamento aos participantes do Centro do Idoso e a posse do novo presidente, o senhor Alberto, de 90 anos, figura querida e ativa na comunidade.
A celebração contou com a presença do prefeito em exercício Sérgio Mesquita, da secretária Lindaci, da vereadora Eliade e da coordenadora do Centro dos Idosos, Antônia, que acompanharam de perto as atividades e interagiram com os participantes.
Para tornar o momento ainda mais animado, o evento teve muita música e forró, estilo preferido da turma da melhor idade, garantindo uma tarde de descontração, dança e convivência.
Durante o encontro, os representantes da gestão reforçaram o compromisso com políticas públicas voltadas à terceira idade, destacando que ações como esta são fundamentais para promover o bem-estar, o acolhimento e a qualidade de vida dos idosos epitaciolandenses.
A iniciativa reflete o esforço da administração municipal em construir uma cidade mais inclusiva, humana e atenta às necessidades de quem ajudou a formar a história do município.
