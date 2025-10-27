Conecte-se conosco

Morador em situação de rua ferido há três dias busca ajuda com ferimento a bala em Rio Branco

Publicado

36 minutos atrás

em

Homem monitorado por tornozeleira eletrônica foi baleado após cometer furto e caminhava com ferimento infeccionado quando pediu socorro

O morador em situação de rua José Félix da Silva, de 34 anos, procurou ajuda na noite desta segunda-feira (27), após passar três dias com um ferimento a bala na perna. Ele foi encontrado por populares sentado na Rua Floriano Peixoto, em frente ao Instituto São José, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, José Félix — que é monitorado por tornozeleira eletrônica — teria cometido um furto em uma residência na Rua Piauí, no mesmo bairro. Durante a fuga, ele foi atingido por um disparo efetuado por um homem ainda não identificado, que o abordou armado em via pública. O tiro acertou a coxa direita da vítima, e o atirador fugiu logo em seguida.

Sem buscar atendimento imediato, José permaneceu com o ferimento aberto e acabou desenvolvendo sinais de infecção, com inchaço e mau cheiro no local atingido. Já debilitado, ele caminhou até a Floriano Peixoto, onde pediu socorro a moradores da região.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e realizou os primeiros atendimentos. Em seguida, José foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde recebeu cuidados médicos e teve o estado de saúde considerado estável.

Apesar da gravidade da situação, a Polícia Militar não chegou a ser acionada para registrar a ocorrência, e o caso ainda não foi formalmente investigado pelas autoridades.

 

VÍDEO: Ataque a tiros deixa dois adolescentes feridos em frente a campo de futebol em Rio Branco

Publicado

10 minutos atrás

em

27 de outubro de 2025

Por

Crime, atribuído a organização criminosa, foi registrado no bairro Cadeia Velha; vítimas de 15 anos foram socorridas e não correm risco de morte

Dois adolescentes de 15 anos foram baleados durante um ataque armado ocorrido na noite desta segunda-feira (27), na Rua Epaminondas Jácome, em frente ao campo de futebol Bola Mucha, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, as vítimas caminhavam pela via pública quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram. O garupa, armado, efetuou vários disparos na direção dos adolescentes, atingindo ambos na perna esquerda. Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram rapidamente.

Amigos das vítimas socorreram os dois jovens em veículos particulares — um Corsa Classic Sedan e um Prisma — e os levaram ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo informações médicas, os dois adolescentes deram entrada na unidade conscientes e com estado de saúde estável.

Equipes do 1º Batalhão da PM estiveram no local e realizaram patrulhamento na região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento.

O caso está sendo investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil, e posteriormente será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que deve apurar se o ataque tem relação com disputas entre facções criminosas na capital acreana.

 

 

Prefeitura de Epitaciolândia celebra o Dia do Idoso com festa, entrega de fardamento e posse de nova liderança no Centro do Idoso

Publicado

15 minutos atrás

em

27 de outubro de 2025

Por

Evento reforça o compromisso da gestão com o cuidado, a valorização e a integração da terceira idade no município

Em um clima de alegria e emoção, a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, realizou nesta segunda-feira (27) um evento especial em homenagem ao Dia do Idoso. A programação incluiu a entrega do novo fardamento aos participantes do Centro do Idoso e a posse do novo presidente, o senhor Alberto, de 90 anos, figura querida e ativa na comunidade.

A celebração contou com a presença do prefeito em exercício Sérgio Mesquita, da secretária Lindaci, da vereadora Eliade e da coordenadora do Centro dos Idosos, Antônia, que acompanharam de perto as atividades e interagiram com os participantes.

Para tornar o momento ainda mais animado, o evento teve muita música e forró, estilo preferido da turma da melhor idade, garantindo uma tarde de descontração, dança e convivência.

Durante o encontro, os representantes da gestão reforçaram o compromisso com políticas públicas voltadas à terceira idade, destacando que ações como esta são fundamentais para promover o bem-estar, o acolhimento e a qualidade de vida dos idosos epitaciolandenses.

A iniciativa reflete o esforço da administração municipal em construir uma cidade mais inclusiva, humana e atenta às necessidades de quem ajudou a formar a história do município.

Prefeitura de Rio Branco realiza palestra sobre prevenção ao câncer de mama em alusão ao Dia do Servidor

Publicado

19 minutos atrás

em

27 de outubro de 2025

Por

Ação promovida pela Emurb e Hospital do Amor reforça a importância do autocuidado e da valorização dos servidores municipais

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Departamento de Saúde e Segurança do Trabalhador da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), realizou na manhã desta segunda-feira (27) uma palestra com a equipe do Hospital de Amor. O evento aconteceu no auditório da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e reuniu servidores da Emurb e da Secretaria de Cuidados com a Cidade.

A iniciativa faz parte das comemorações alusivas ao Dia do Servidor Público e da campanha de conscientização e prevenção ao câncer de mama. A palestra foi ministrada pela psicóloga Lidiane Costa, que destacou a importância do autocuidado e do cuidado integral com a saúde.

“A identificação precoce é determinante para a eficácia do diagnóstico e o sucesso do tratamento”, explicou Lidiane. (Foto: Secom)

“É necessário que haja conscientização sobre a importância do autocuidado e do cuidado integral. A correria da vida moderna faz com que esqueçamos pequenas atitudes que podem ser fundamentais para garantir a vida e a saúde. O autoexame, tanto para mulheres, quanto para homens, é essencial para detectar nódulos na mama. A identificação precoce é determinante para a eficácia do diagnóstico e o sucesso do tratamento”, explicou a especialista.

“A Prefeitura tem sempre disponibilizado atendimentos de saúde, palestras e outras ações que melhoram a relação entre os colaboradores”, afirmou Ana. (Foto: Secom)

Várias colaboradoras da gestão participaram do encontro. Ana Maria, servidora da Emurb, destacou a relevância da ação.

“Estou muito feliz e grata a Deus por trabalhar nesta gestão. Hoje me sinto valorizada. A Prefeitura tem sempre disponibilizado atendimentos de saúde, palestras e outras ações que melhoram a relação entre os colaboradores”, afirmou.

“Essa gestão tem garantido, além do desenvolvimento do município, a dignidade e o bem-estar dos servidores públicos municipais”, ressaltou Lane. (Foto: Secom)

Para Lane Cirino, chefe do Departamento de Saúde da Emurb, a ação reforça o compromisso da gestão com o bem-estar dos servidores.

“Quero agradecer ao prefeito Tião Bocalom pela oportunidade de participarmos deste momento tão importante para a vida de todas nós, mulheres. Essa gestão tem garantido, além do desenvolvimento do município, a dignidade e o bem-estar dos servidores públicos municipais”, ressaltou.

“É fundamental que a gestão promova momentos como este, que fortalecem o vínculo entre os servidores e incentivam o cuidado com a vida”, enalteceu Elias. (Foto: Secom)

O diretor-presidente interino da Emurb, Elias Martins, destacou que a valorização dos servidores passa também pelo cuidado com a saúde física e emocional de cada um.

“A Emurb é feita por pessoas dedicadas, que todos os dias contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade. Por isso, é fundamental que a gestão promova momentos como este, que fortalecem o vínculo entre os servidores e incentivam o cuidado com a vida. A prevenção é o melhor caminho, e ações como esta reforçam o compromisso da Prefeitura de Rio Branco com a saúde e o bem-estar de todos”, afirmou Elias Martins.

