Morador em situação de rua é esfaqueado após cobrar por serviço em Rio Branco

O Humaitá enfrenta o Manaus neste sábado, 26, às 14h30 (hora Acre), no estádio Ismael Benigno (Colina), em Manaus, no Amazonas, em um duelo válido pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O Tourão estreou na competição com derrota na Arena da Floresta e Manaus conquistou um ponto fora de casa contra o Trem.

Erismeu estreia

O confronto fora de casa marca a estreia de Erismeu Silva no comando do Tourão. Com o elenco mais fraco (três atletas foram dispensados após a estreia), o treinador vai para o jogo pressionado por um bom resultado.

Júlio César quer vitória

Júlio César Nunes espera uma grande apresentação do Manaus para conquistar a primeira vitória no torneio. O treinador quer a equipe como protagonista na Série D.

No apito

Rubens Paulo Rodrigues, de Goiás, apita Manaus e Humaitá. Hugo Agostinho e Raimundo José Azevedo, ambos do Amazonas, serão os auxiliares.

