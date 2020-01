Um morador da cidade de Xapuri, localizada no interior do Acre, distante cerca de 188km da capital, quase perdeu seu veículo utilitário após anunciar em uma página de classificados na internet nesta semana.

Segundo foi apurado pelo jornal oaltoacre.com, o dono do veículo (não identificado), pretendia vender seu utilitário modelo Fiat, para realizar compra de outro. Foi quando postou fotos e o número do telefone para contato, na esperança realizar um bom negócio.

Foi quando recebeu uma ligação de um homem do interior do estado vizinho de Rondônia. Este dizia que faria a compra e já ia fazer a transferência do dinheiro para a conta do xapuriense.

Foi quando enviou a foto de um depósito combinado via WhatsApp e que estaria enviando uma pessoa para buscar o veículo. Inocentemente, entregou o veículo ao homem que apareceu para buscar.

O homem que esperava a comprovação do depósito em sua conta, só deu conta que quase perdeu o veículo, após ser alertado pelas autoridades policiais que haviam apreendido seu veículo em uma blitz na BR 317.

O motorista que levava o veículo, não soube explicar a origem do veículo aos policiais e resolveu dizer a verdade. Que era fruto de um golpe aplicado na cidade de Xapuri e estava lavando para o estado de Rondônia.

A Policais Rodoviária Federal com o apoio dos inspetores de Polícia Civil Eurico Feitosa e Márcio André, descobriram todo o golpe que o grupo vinha utilizando a página de classificado da internet, para enganar as pessoas em vários lugares do Brasil.

