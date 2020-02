A polícia acredita que a motivação do crime teria sido um acerto de conta, pois a vítima também é suspeita de roubos na região

Um morador de rua, que é flanelinha, foi morto com uma facada no peito, na noite desta sexta-feira (31), a poucos metros do Palácio do Governo e do Comando Geral da Polícia Militar, na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o acusado de cometer o crime foi outro morador de rua que, de posse de uma faca, se aproximou e desferiu um golpe no peito da vítima. A facada acertou o coração do homem, que não resistiu e morreu. O autor do crime fugiu após a ação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas os socorristas só puderam constar que o morador de rua já estava sem vida. A área foi isolada para os trabalhos da perícia. O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o autor do crime e fizeram buscas na região, mas ele não foi encontrado até o momento.

A polícia acredita que a motivação do crime teria sido um acerto de conta, pois a vítima também é suspeita de roubos na região e seu desafeto não teria concordado quando o morador de rua roubou um capacete.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

