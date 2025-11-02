Morador de Rio Branco é condenado a pagar R$ 3 mil por ofensas em redes sociais

O SIM Swap é um golpe que consiste no sequestro do chip de celular da vítima. Por meio de técnicas de engenharia social, os criminosos se passam por clientes de operadoras de telefonia móvel e solicitam a troca do chip. Uma vez com o novo SIM ativado, os golpistas passam a ter acesso a mensagens SMS, e-mails, redes sociais e contas bancárias. Com essas informações em mãos, os estelionatários podem realizar fraudes financeiras e cometer crimes de falsidade ideológica. Nas próximas linhas, entenda como o golpe do chip funciona e saiba o que fazer para não ser uma vítima.

Perguntas frequentes sobre SIM SWAP

1. O que é SIM Swap?

SIM Swap é um golpe em que criminosos assumem o controle do número de celular da vítima ao transferi-lo para outro chip, sem autorização. A prática envolve geralmente o uso de dados pessoais obtidos previamente para enganar a operadora de telefonia. Embora seja um golpe silencioso, a clonagem de chip tem alto potencial para causar prejuízos digitais e financeiros às vítimas.

2. Como funciona o golpe do chip SIM Swap?

Os golpistas utilizam técnicas de engenharia social para enganar a operadora de telefonia e solicitar a troca do chip. Para isso, se passam por vítimas de roubo ou alegam ter perdido o aparelho. Uma vez que o número é ativado em um novo chip, o SIM original é desativado, e os criminosos passam a receber mensagens SMS e chamadas destinadas à vítima, inclusive códigos de autenticação de dois fatores usados em bancos, redes sociais e e-mails. Com esses dados, conseguem redefinir senhas e acessar contas protegidas por verificação via telefone.

3. Quais são as consequências do SIM Swap?

As principais consequências do golpe de SIM Swap incluem o comprometimento de dados pessoais e financeiros. De posse de informações sensíveis das vítimas — como CPF, RG e outros dados — os criminosos podem utilizá-las para aplicar fraudes enquadradas como falsidade ideológica. Isso permite a abertura de contas bancárias, solicitação de empréstimos e até a tentativa de extorquir dinheiro de pessoas próximas, se passando pela vítima.

Além disso, com acesso a informações bancárias, os estelionatários podem emitir novos cartões de crédito para uso indevido, contratar serviços financeiros em nome da vítima e realizar transferências via Pix para contas de terceiros.

4. Como saber se fui vítima do golpe do chip SIM Swap? Quais os sinais de um chip clonado?

Alguns sinais podem indicar que o individuo tenha sido vítima do golpe do chip. A perda repentina de sinal no celular, sem motivo aparente, é um dos principais alertas da fraude. Além disso, dificuldades para acessar aplicativos que usam autenticação por SMS, como redes sociais e bancos, também são indícios fortes da clonagem.

Segundo o CTIR Gov, o usuário pode perceber que não recebe mais chamadas ou mensagens, enquanto criminosos usam o número para invadir contas. Por fim, notificações de tentativas de login desconhecidas e alterações em configurações de segurança também são sinais.

5. Como se proteger de golpes SIM Swap?

A proteção contra o golpe de SIM Swap depende do bom senso do usuário no ambiente digital e da vigilância constante. Uma das recomendações é evitar a divulgação de informações sensíveis em redes sociais e não preencher formulários em sites suspeitos, para reduzir o risco de roubo de dados pessoais. Também é fundamental manter senhas fortes e exclusivas para cada serviço, além de priorizar a autenticação em dois etapas (2FA) por aplicativos — como o Google Authenticator — em vez de SMS.

Além disso, vale definir um PIN para proteger o chip. Por padrão, as operadoras utilizam códigos originais — Vivo (8486), TIM (1010) e Claro (3636) — que podem ser alterados nas configurações de segurança do celular. Por fim, o usuário deve permanecer atento a comportamentos incomuns no aparelho e entrar em contato com a operadora imediatamente diante de qualquer irregularidade (veja mais detalhes no tópico abaixo).

6. O que fazer se for vítima do golpe do chip SIM Swap? Dá pra reverter?

Caso você tenha sido vítima do golpe do chip SIM Swap, dirija-se a uma delegacia próxima e registre um boletim de ocorrência (B.O.). Em seguida, troque imediatamente as senhas dos serviços afetados, principalmente os mais sensíveis, como bancos, redes sociais e e-mails. O próximo passo é entrar em contato com a operadora para recuperar o número e bloquear o chip fraudulento. Também é importante alertar pessoas próximas e familiares sobre o golpe. Assim, caso o criminoso tente se passar por você, ele terá menos chances de obter sucesso.

7. Perguntas frequentes sobre SIM Swap

Operadoras de telefonia dão proteção contra SIM Swap? As principais operadoras de telefonia móvel do país oferecem recursos específicos para proteger os usuários contra o golpe de SIM Swap. A TIM, por exemplo, disponibiliza uma ferramenta paga chamada SIM Swap, que identifica tentativas de troca de chip. A Claro conta com o serviço Alerta SIM Swap, que aciona o cliente ao detectar comportamentos suspeitos na linha — também mediante assinatura. Já a Vivo oferece o pacote Modo Seguro, voltado à proteção de dados e à segurança digital do usuário.

É possível que um chip já venha clonado? Não. Os chips são fabricados sob rigoroso controle de segurança das operadoras, que também são responsáveis por ativá-los.

Qual a diferença de SIM Swap e phishing? SIM Swap é um golpe que envolve a clonagem do chip do celular para interceptar comunicações da vítima. Já o phishing é uma fraude baseada na manipulação do usuário, sendo induzido a fornecer dados pessoais ou clicar em links maliciosos. Em muitos casos, o SIM Swap é precedido por uma ação de phishing, por meio da qual os criminosos obtêm as informações necessárias para enganar a operadora e realizar a troca do chip.

Qual o código para ver se o celular está sendo hackeado? Não existe um código específico que confirme se o celular foi hackeado. No entanto, é possível verificar se o IMEI do aparelho foi clonado. Para isso, primeiro identifique o número IMEI — ele pode estar na caixa do celular, em um adesivo na parte traseira do dispositivo, nas configurações do sistema ou digitando *#06# no telefone. Em seguida, acesse o site “consultaserialaparelho.com.br/public-web/homeSiga” (sem aspas) e consulte o status do IMEI para verificar se há irregularidades.

Por: TechTudo