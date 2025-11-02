Conecte-se conosco

Morador de Rio Branco é condenado a pagar R$ 3 mil por ofensas em redes sociais

1 hora atrás

Postagens com xingamentos e exposição de dados pessoais resultaram em condenação de R$ 3 mil; decisão reforça que liberdade de expressão tem limites.

Um morador de Rio Branco foi condenado a pagar R$ 3 mil por danos morais após publicar mensagens ofensivas em redes sociais contra um prestador de serviços e sua esposa. A decisão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Acre, divulgada no diário eletrônico da instituição nesta quinta-feira, 30, destaca que a liberdade de expressão não é um direito absoluto e não pode ser usada para atacar a honra de outras pessoas.

Segundo o processo, o acusado divulgou no Facebook e no WhatsApp que o prestador havia aplicado um golpe, chamando-o de “caloteiro” e incentivando outras pessoas a marcar o casal nas postagens. Ele também compartilhou fotos do casal e informações sobre a igreja que frequentavam.

O tribunal considerou que o conteúdo das mensagens ultrapassou a crítica legítima e atingiu diretamente a dignidade e a reputação das vítimas. A indenização de R$ 3 mil foi considerada proporcional à gravidade da ofensa e cumpre função pedagógica.

A decisão reforça precedentes do Superior Tribunal de Justiça de que a liberdade de expressão deve ser exercida com responsabilidade e não pode servir como desculpa para ataques pessoais. Publicações ofensivas, portanto, configuram abuso do direito de expressão e geram obrigação de reparar o dano moral.

Fonte: agazetadoacre

Golpe que rouba chip do celular dá acesso a mensagens, redes sociais e contas bancárias

1 hora atrás

2 de novembro de 2025

Golpe do chip tem impacto financeiro e pessoal nas vítimas; nesta matéria, TechTudo explica como o golpe funciona e dá dicas para o usuário se prevenir contra a fraude.

O SIM Swap é um golpe que consiste no sequestro do chip de celular da vítima. Por meio de técnicas de engenharia social, os criminosos se passam por clientes de operadoras de telefonia móvel e solicitam a troca do chip. Uma vez com o novo SIM ativado, os golpistas passam a ter acesso a mensagens SMS, e-mails, redes sociais e contas bancárias. Com essas informações em mãos, os estelionatários podem realizar fraudes financeiras e cometer crimes de falsidade ideológica. Nas próximas linhas, entenda como o golpe do chip funciona e saiba o que fazer para não ser uma vítima.

Perguntas frequentes sobre SIM SWAP

1. O que é SIM Swap?
SIM Swap é um golpe em que criminosos assumem o controle do número de celular da vítima ao transferi-lo para outro chip, sem autorização. A prática envolve geralmente o uso de dados pessoais obtidos previamente para enganar a operadora de telefonia. Embora seja um golpe silencioso, a clonagem de chip tem alto potencial para causar prejuízos digitais e financeiros às vítimas.

2. Como funciona o golpe do chip SIM Swap?
Os golpistas utilizam técnicas de engenharia social para enganar a operadora de telefonia e solicitar a troca do chip. Para isso, se passam por vítimas de roubo ou alegam ter perdido o aparelho. Uma vez que o número é ativado em um novo chip, o SIM original é desativado, e os criminosos passam a receber mensagens SMS e chamadas destinadas à vítima, inclusive códigos de autenticação de dois fatores usados em bancos, redes sociais e e-mails. Com esses dados, conseguem redefinir senhas e acessar contas protegidas por verificação via telefone.

3. Quais são as consequências do SIM Swap?
As principais consequências do golpe de SIM Swap incluem o comprometimento de dados pessoais e financeiros. De posse de informações sensíveis das vítimas — como CPF, RG e outros dados — os criminosos podem utilizá-las para aplicar fraudes enquadradas como falsidade ideológica. Isso permite a abertura de contas bancárias, solicitação de empréstimos e até a tentativa de extorquir dinheiro de pessoas próximas, se passando pela vítima.

Além disso, com acesso a informações bancárias, os estelionatários podem emitir novos cartões de crédito para uso indevido, contratar serviços financeiros em nome da vítima e realizar transferências via Pix para contas de terceiros.

4. Como saber se fui vítima do golpe do chip SIM Swap? Quais os sinais de um chip clonado?
Alguns sinais podem indicar que o individuo tenha sido vítima do golpe do chip. A perda repentina de sinal no celular, sem motivo aparente, é um dos principais alertas da fraude. Além disso, dificuldades para acessar aplicativos que usam autenticação por SMS, como redes sociais e bancos, também são indícios fortes da clonagem.

Segundo o CTIR Gov, o usuário pode perceber que não recebe mais chamadas ou mensagens, enquanto criminosos usam o número para invadir contas. Por fim, notificações de tentativas de login desconhecidas e alterações em configurações de segurança também são sinais.

5. Como se proteger de golpes SIM Swap?
A proteção contra o golpe de SIM Swap depende do bom senso do usuário no ambiente digital e da vigilância constante. Uma das recomendações é evitar a divulgação de informações sensíveis em redes sociais e não preencher formulários em sites suspeitos, para reduzir o risco de roubo de dados pessoais. Também é fundamental manter senhas fortes e exclusivas para cada serviço, além de priorizar a autenticação em dois etapas (2FA) por aplicativos — como o Google Authenticator — em vez de SMS.

Além disso, vale definir um PIN para proteger o chip. Por padrão, as operadoras utilizam códigos originais — Vivo (8486), TIM (1010) e Claro (3636) — que podem ser alterados nas configurações de segurança do celular. Por fim, o usuário deve permanecer atento a comportamentos incomuns no aparelho e entrar em contato com a operadora imediatamente diante de qualquer irregularidade (veja mais detalhes no tópico abaixo).

6. O que fazer se for vítima do golpe do chip SIM Swap? Dá pra reverter?
Caso você tenha sido vítima do golpe do chip SIM Swap, dirija-se a uma delegacia próxima e registre um boletim de ocorrência (B.O.). Em seguida, troque imediatamente as senhas dos serviços afetados, principalmente os mais sensíveis, como bancos, redes sociais e e-mails. O próximo passo é entrar em contato com a operadora para recuperar o número e bloquear o chip fraudulento. Também é importante alertar pessoas próximas e familiares sobre o golpe. Assim, caso o criminoso tente se passar por você, ele terá menos chances de obter sucesso.

7. Perguntas frequentes sobre SIM Swap
Operadoras de telefonia dão proteção contra SIM Swap? As principais operadoras de telefonia móvel do país oferecem recursos específicos para proteger os usuários contra o golpe de SIM Swap. A TIM, por exemplo, disponibiliza uma ferramenta paga chamada SIM Swap, que identifica tentativas de troca de chip. A Claro conta com o serviço Alerta SIM Swap, que aciona o cliente ao detectar comportamentos suspeitos na linha — também mediante assinatura. Já a Vivo oferece o pacote Modo Seguro, voltado à proteção de dados e à segurança digital do usuário.

É possível que um chip já venha clonado? Não. Os chips são fabricados sob rigoroso controle de segurança das operadoras, que também são responsáveis por ativá-los.

Qual a diferença de SIM Swap e phishing? SIM Swap é um golpe que envolve a clonagem do chip do celular para interceptar comunicações da vítima. Já o phishing é uma fraude baseada na manipulação do usuário, sendo induzido a fornecer dados pessoais ou clicar em links maliciosos. Em muitos casos, o SIM Swap é precedido por uma ação de phishing, por meio da qual os criminosos obtêm as informações necessárias para enganar a operadora e realizar a troca do chip.

Qual o código para ver se o celular está sendo hackeado? Não existe um código específico que confirme se o celular foi hackeado. No entanto, é possível verificar se o IMEI do aparelho foi clonado. Para isso, primeiro identifique o número IMEI — ele pode estar na caixa do celular, em um adesivo na parte traseira do dispositivo, nas configurações do sistema ou digitando *#06# no telefone. Em seguida, acesse o site “consultaserialaparelho.com.br/public-web/homeSiga” (sem aspas) e consulte o status do IMEI para verificar se há irregularidades.

Por: TechTudo

Seca continua atingindo 100% do Acre, mas perde força em parte do estado, aponta Monitor de Secas

1 hora atrás

2 de novembro de 2025

Relatório mostra redução da seca moderada, mas Acre segue como o mais afetado da região Norte.

A seca ainda atinge todo o território acreano, mas apresenta sinais de enfraquecimento. Entre agosto e setembro deste ano, a área com seca moderada caiu de 53% para 44% do estado, segundo a última atualização do Monitor de Secas, divulgada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Apesar do abrandamento, o Acre segue com 100% do território sob efeito do fenômeno e mantém a maior severidade da seca na região Norte.

O relatório aponta que o Acre está entre as seis unidades da Federação com seca em toda sua extensão territorial, ao lado do Distrito Federal, Minas Gerais, Piauí, São Paulo e Tocantins. A análise considera o trimestre entre julho e setembro de 2025, período em que as condições climáticas locais permaneceram críticas, especialmente devido à baixa umidade e à irregularidade das chuvas.

Enquanto o Acre apresentou leve melhora, outros estados brasileiros enfrentaram o agravamento do fenômeno. Em dez estados, como Bahia, Goiás, Minas Gerais e São Paulo, a seca se intensificou. Já quatro estados: Acre, Amazonas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina registraram redução na severidade do fenômeno.

Na região Norte, o cenário é o mais brando do país, com tendência de recuperação parcial das chuvas e diminuição das áreas em situação mais crítica. O Nordeste, por outro lado, segue com o quadro mais severo, alcançando o pior índice desde 2019, com 17% do território sob seca extrema.

De acordo com o Monitor, a seca, que cobre atualmente 57% do território brasileiro, o equivalente a 4,8 milhões de km², manteve-se estável entre agosto e setembro. O Acre, mesmo com sinais de melhora, continua entre os estados em alerta.

 

Fonte: A Gazeta do Acre

Salário de mais de R$ 4 mil: Processo seletivo para professores do Acre abre inscrições nesta segunda

1 hora atrás

2 de novembro de 2025

Processo seletivo simplificado oferece 1.141 vagas temporárias.

Oportunidade de trabalho para professores no Acre! A partir desta segunda-feira, 3, candidatos interessados poderão se inscrever no processo seletivo simplificado que oferece 1.141 vagas temporárias para o cargo de Professor P2 (Nível Superior). O edital foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) da última quinta-feira, 30.

A remuneração total é de R$ 4.044,99, composta por vencimento inicial de R$ 3.624,99 e auxílio-alimentação de R$ 420, para jornada de 25 horas semanais. As vagas abrangem diversas áreas de licenciatura, com atuação nos programas “Aprender é o Caminho”, “Caminhos da Educação no Campo” e na modalidade “Educação de Jovens e Adultos (EJA)”.

O seletivo será executado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). As inscrições devem ser realizadas pelo site da organizadora, www.idecan.org.br, no período de 3 de novembro a 1º de dezembro. A taxa é de R$ 71 para todos os cargos, com possibilidade de solicitar isenção nos dias 3 e 4 de novembro.

A seleção será feita por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, marcada para 11 de janeiro de 2026, no turno da manhã, das 8h às 12h (horário local do Acre). As avaliações ocorrerão nas cidades de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri, conforme opção do candidato.

O processo seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.0

Fonte: A Gazeta do Acre

