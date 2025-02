Monstro do Iquiri: Presidiário vai a júri popular por assassinato de dona de casa em Senador Guiomard

Judney de Andrade Alves é acusado de matar Maria de Jesus Rocha com 20 golpes de faca e ocultar o corpo; crime ocorreu após discussão sob efeito de álcool

Nesta terça-feira (10), o presidiário Judney de Andrade Alves será julgado pelo assassinato da dona de casa Maria de Jesus Rocha, ocorrido em outubro de 2023, na Comarca de Senador Guiomard, no interior do Acre. O réu responde por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e ocultação de cadáver.

De acordo com a denúncia, na manhã de 18 de outubro de 2023, Judney matou Maria com pelo menos 20 golpes de faca durante uma discussão na casa do acusado, localizada no Ramal do Jacaré, zona rural de Senador Guiomard. Ambos estavam sob efeito de bebida alcoólica no momento do crime. Após o assassinato, o réu deixou o corpo em um quarto e, no dia seguinte, transportou o cadáver para uma área próxima ao Rio Iquiri, onde o enterrou em uma cova rasa.

Judney foi preso no dia seguinte ao crime por policiais militares, enquanto jogava sinuca em um bar no Ramal do Jacaré. O júri popular decidirá o destino do acusado, que pode ser condenado a uma pena de até 30 anos de prisão, dependendo da gravidade das qualificadoras do crime.

