“Monstro do Iquiri” é condenado a quase 30 anos de prisão por feminicídio e ocultação de cadáver no Acre

Réu foi considerado culpado pelo assassinato de Maria de Jesus Rocha, vítima de 20 facadas, e pelo ocultamento do corpo em área rural de Senador Guiomard

O Conselho de Sentença da Vara do Tribunal do Júri de Senador Guiomard condenou Judney de Andrade Alves, conhecido como “Monstro do Iquiri”, a 29 anos e 8 meses de prisão pelos crimes de feminicídio qualificado e ocultação de cadáver. A vítima, a dona de casa Maria de Jesus Rocha, foi brutalmente assassinada em outubro de 2023, na zona rural do município.

O caso, que chocou a região, ocorreu no dia 18 de outubro, quando Judney desferiu 20 facadas contra Maria de Jesus, motivado por razões consideradas torpes pelos jurados. Após o crime, ele ocultou o corpo da vítima em um barranco íngreme, enterrando-o em uma cova rasa e camuflando o local com folhas.

O juiz Romário Faria, titular da unidade judiciária, acatou a denúncia do Ministério Público do Acre (MPAC) e considerou as provas contundentes para a condenação. Os jurados reconheceram as qualificadoras de feminicídio, motivo torpe, uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel, além de uma atenuante por confissão espontânea.

A pena foi fixada em 28 anos pelo feminicídio e 1 ano e 8 meses pela ocultação de cadáver, a ser cumprida em regime fechado. O réu teve negado o pedido para apelar em liberdade e permanecerá encarcerado durante o processo de recurso.

O caso reforça a gravidade da violência contra a mulher no país e a importância do combate ao feminicídio, crime hediondo que segue alarmando a sociedade.

