Um homem identificado como Francisco Ferreira de Oliveira foi condenado há 20 anos e três meses de prisão por ter abusado sexualidade das próprias filhas. Conforme a Justiça, uma das meninas, na época do crime com 14 anos, teria engravidado duas vezes do próprio pai.

O juiz Romário Divino Faria, da Comarca de Acrelândia, município do interior do Acre, acatou a denúncia feita pelo Ministério Público para condenar o homem que ficou conhecido como “monstro de Acrelândia”

Ainda de acordo com a sentença, ficou comprovada a autoria do crime e, inclusive o estuprador teria assumido os abusos a adolescente de 14 anos, que mesmo não sendo filha biológica, era registrada como sendo e o chamava de pai. Francisco não teria assumido o abuso contra a outra menina.

