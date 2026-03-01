Acre
Monitorado por tornozeleira é executado dentro de casa no Segundo Distrito de Rio Branco
Mãe da vítima foi feita refém por homens armados antes do crime; polícia investiga possível ligação com disputa entre facções
O jovem Adriel Guimarães de Souza, de 22 anos, que utilizava tornozeleira eletrônica, foi executado a tiros na manhã deste domingo (1º), na Travessa Gonzaga, bairro Belo Jardim II, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo relatos de familiares, cerca de oito homens fortemente armados invadiram o imóvel e renderam a mãe da vítima. O grupo teria aguardado Adriel acordar, já que ele morava em uma casa nos fundos do terreno. Assim que o jovem apareceu, foi atingido por diversos disparos. Após a execução, os criminosos fugiram.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, mas, ao chegar ao local, a equipe médica apenas constatou o óbito.
Policiais militares do 2º Batalhão isolaram a área para os trabalhos da perícia. Em seguida, foram realizadas buscas e patrulhamento na região, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.
Após a perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.
A principal linha de investigação aponta para possível ligação com a disputa entre organizações criminosas. O caso está sendo apurado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Sendo investigado: Homem baleado no braço e caso é tratado como tentativa de homicídio em Brasiléia
Vítima deu entrada no hospital após ser atingida por disparo enquanto seguia para casa
Um homem identificado pelas iniciais A.J.S.S., de 34 anos, foi vítima de disparo de arma de fogo na noite desta quinta-feira (27), no bairro Alberto Castro que faz divisa com o Floriano Peixoto, em Brasiléia. O caso está sendo tratado como tentativa de homicídio simples.
A Polícia Militar não foi acionada inicialmente pelo Centro de Operações, mas tomou conhecimento da ocorrência após ligação feita pelo Hospital Raimundo Chaar, informando a entrada de um paciente ferido por tiro.
A guarnição se deslocou até a unidade hospitalar e constatou que a vítima já recebia atendimento médico, apresentando perfuração no braço esquerdo provocada por arma de fogo.
Em conversa com os policiais, o homem relatou que seguia para sua residência, nas proximidades de onde ocorreu o fato, quando foi surpreendido pelo disparo. Ele afirmou não saber quem teria efetuado o tiro.
A vítima permaneceu sob observação médica para os procedimentos necessários e foi orientada a comparecer à Delegacia de Polícia Civil assim que possível, a fim de formalizar a ocorrência e dar continuidade às medidas legais.
Vacinação contra meningite ocorre neste sábado em cinco pontos de Rio Branco
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, realiza neste sábado (28), uma ação preventiva de vacinação contra a meningite em cinco pontos da capital. A mobilização tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e reduzir o risco de adoecimento, especialmente entre crianças e adolescentes. Durante a ação, também está sendo ofertada a vacina contra a influenza.
A vacinação ocorre em pontos estratégicos da cidade. No Via Verde Shopping, o atendimento acontece das 14h às 22h. Já nas quatro URAPs que funcionam neste sábado, o serviço está disponível das 7h às 17h.
Participam da mobilização a URAP Francisco Roney Meireles, URAP Augusto Hidalgo de Lima, URAP Farmacêutica Cláudia Vitorino e URAP Rozangela Pimentel.
Nos cinco pontos, estão sendo disponibilizadas vacinas para crianças de 3, 5 e 12 meses e adolescentes de 11 a 19 anos, conforme o calendário vacinal. Pais e responsáveis também podem aproveitar a mobilização para se vacinar.
A meningite é uma doença grave, que pode evoluir rapidamente, mas é prevenível por meio da vacinação. A ação deste sábado reforça o compromisso da gestão municipal com a prevenção e a proteção da saúde da população.
Encontro de gestantes fortalece o pré-natal e promove cuidado integral na URAP Vila Ivonete
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu nesta sexta-feira (27), um Encontro de Gestantes na Unidade de Referência em Atenção Primária (URAP) Vila Ivonete, reunindo futuras mães que realizam acompanhamento do pré-natal tanto na URAP, quanto na Unidade de Saúde da Família (USF) que leva o mesmo nome. As duas unidades são responsáveis, em média, pelo atendimento de cerca de 100 gestantes, fortalecendo o cuidado integral à saúde materno-infantil.
O encontro teve como principal objetivo complementar o pré-natal já realizado rotineiramente, oferecendo orientações práticas e educativas que contribuem para uma gestação mais segura, um parto mais consciente e cuidados adequados no pós-parto e com o recém-nascido.
Durante a programação, residentes em Enfermagem Obstétrica da Universidade Federal do Acre (UFAC), ministraram palestras abordando temas essenciais como amamentação, higienização do bebê, cuidados no momento do banho, além de informações importantes sobre o vínculo familiar e a participação do parceiro no pré-natal. Ao final, foi ofertado um café da manhã para acolher as participantes.
Como gesto simbólico de cuidado e valorização das mães, a Prefeitura de Rio Branco realizou a entrega de bolsas bebês às gestantes presentes, que contém um pacote de fralda, uma colônia, um shampoo suave e uma saída de maternidade.
A coordenadora da URAP Vila Ivonete, Conceição Santana, destacou que, apesar de a URAP não trabalhar rotineiramente com grupos de gestantes, a parceria com a Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Ivonete, possibilitou a realização do encontro.
“Esse momento vem para somar ao pré-natal que a mãezinha já realiza. Aqui elas recebem orientações sobre a gravidez, o parto, o pós-parto e os cuidados com o bebê. Também falamos sobre métodos contraceptivos, como laqueadura, DIU, Implanon, todas as opções disponíveis após o parto. Muitas já saem daqui com tudo organizado, sem dúvidas”, explicou a gestora.
Conceição também ressaltou a grande adesão das gestantes e de seus parceiros, destacando que há uma procura crescente por informações sobre planejamento familiar.
“A maioria opta pela laqueadura, e os pais também estão mais abertos à vasectomia. Esse tabu já não existe mais como antes”, completou.
A enfermeira-obstetra da unidade, Patrícia Martins, reforçou a importância do pré-natal e do acesso à informação desde o início da gestação.
“O encontro prioriza informações pertinentes às gestantes, destacando a importância do acompanhamento desde o início da gravidez até o momento do parto. Isso faz toda a diferença na saúde da mãe e do bebê”, afirmou a profissional.
Para as gestantes, especialmente as mães de primeira viagem, o encontro foi um espaço fundamental de aprendizado e troca de experiências. A gestante Aila Sousa, de quatro meses, participou acompanhada do parceiro, Wanderson dos Santos, e destacou a importância das orientações recebidas.
“Aprendi muitas coisas, como dar banho no bebê e sobre a amamentação correta. Eu tinha muitas dúvidas e saio daqui muito mais segura. Achei ótimo e amei muito”, disse a futura mãe.
Já Andressa Gonzales, gestante de sete meses, ressaltou a relevância do encontro, especialmente para as mães de primeira viagem, que costumam ter muitas dúvidas ao longo da gestação.
“É um encontro de extrema importância. Aprendemos sobre amamentação, pré-natal do parceiro e cuidados com o bebê. Isso é fundamental que aconteça nas unidades, porque faz parte de todo o processo de todas as mães”, afirmou Gonzales.
