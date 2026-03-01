Monitorado por tornozeleira é executado dentro de casa no Segundo Distrito de Rio Branco

Mãe da vítima foi feita refém por homens armados antes do crime; polícia investiga possível ligação com disputa entre facções

O jovem Adriel Guimarães de Souza, de 22 anos, que utilizava tornozeleira eletrônica, foi executado a tiros na manhã deste domingo (1º), na Travessa Gonzaga, bairro Belo Jardim II, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo relatos de familiares, cerca de oito homens fortemente armados invadiram o imóvel e renderam a mãe da vítima. O grupo teria aguardado Adriel acordar, já que ele morava em uma casa nos fundos do terreno. Assim que o jovem apareceu, foi atingido por diversos disparos. Após a execução, os criminosos fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, mas, ao chegar ao local, a equipe médica apenas constatou o óbito.

Policiais militares do 2º Batalhão isolaram a área para os trabalhos da perícia. Em seguida, foram realizadas buscas e patrulhamento na região, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.

Após a perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

A principal linha de investigação aponta para possível ligação com a disputa entre organizações criminosas. O caso está sendo apurado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Relacionado

Comentários