Monitorado por tornozeleira é espancado com ripas e terçado no Segundo Distrito de Rio Branco

Vítima sofreu ferimentos graves e só não foi morta porque a Polícia Militar chegou durante as agressões

O monitorado por tornozeleira eletrônica Altemar Gomes Dantas, de 39 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio no início da tarde desta quinta-feira (1º), na Rua Samambaia, no Residencial Rosa Linda, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo relato da própria vítima, Altemar, que mora no bairro Recanto dos Buritis — área dominada por uma organização criminosa —, estava entrando em um comércio na rua principal do Residencial Rosa Linda quando foi surpreendido por indivíduos supostamente ligados à facção que atua na região. Armados com ripas de madeira e um terçado, os suspeitos iniciaram as agressões.

A vítima tentou fugir correndo, mas foi alcançada na Rua Samambaia, onde continuou sendo espancada. Ainda de acordo com Altemar, os agressores teriam a intenção de matá-lo. A ação criminosa só foi interrompida devido à chegada rápida de uma guarnição da Polícia Militar do 2º Batalhão, que flagrou a situação e impediu a consumação do crime. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. Altemar foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele apresentava ferimentos na cabeça, no punho esquerdo — com exposição de tendão —, no braço direito e no tórax. O estado de saúde é considerado estável, mas o quadro ainda inspira cuidados.

Policiais militares realizaram buscas na região, porém nenhum suspeito foi localizado até o momento. O caso está sendo apurado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será posteriormente encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade às investigações.

Relacionado

Comentários