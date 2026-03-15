Monitorado por tornozeleira é esfaqueado pela namorada durante discussão em Rio Branco



Homem de 43 anos foi atingido no peito dentro de casa e conseguiu pedir ajuda antes de cair na rua; suspeita fugiu após o crime

O monitorado por tornozeleira eletrônica Evaldo Valdomiro dos Santos, de 43 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde deste sábado (14), dentro de uma residência localizada na Rua Benjamin Constant, no bairro da Base, em Rio Branco. Ele foi atingido com um golpe de faca no peito desferido pela própria namorada, Raquel Feitosa da Silva, de 23 anos, que fugiu após o ataque.

De acordo com testemunhas, o casal estava dentro da casa quando iniciou uma discussão. Durante o desentendimento, com os ânimos exaltados, a mulher teria se apoderado de uma faca e desferido um golpe que atingiu o peito de Evaldo.

Mesmo gravemente ferido, o homem ainda conseguiu sair da residência e caminhar até a rua, onde pediu ajuda a amigos que moram na região. Em seguida, ele acabou caindo em via pública.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave.

Policiais militares do 1º Batalhão estiveram no endereço, colheram informações com testemunhas e realizaram buscas na região para tentar localizar a suspeita, mas ela não foi encontrada.

O caso está sendo investigado por agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, ficará sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo informações da polícia, Raquel Feitosa da Silva possui passagem pelo crime de homicídio e, na noite anterior ao ocorrido, também teria esfaqueado outro homem em Rio Branco.

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