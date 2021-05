Monitorado é baleado na porta de casa em bairro de Brasiléia

Era por volta das 19h10 quando o comando do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre foi acionado via telefone (190), para que fossem verificar um suposto homicídio por arma de fogo no bairro Leonardo Barbosa.

No endereço dito, foi confirmado que um homem de 37 anos, identificado como Romário da Silva Cunha, mais conhecido como ‘Índio’, foi assassinado por arma de fogo. Seu corpo es encontrava dentro do quarto com marca de tiro no peito esquerdo, sendo que o projétil transpassou o corpo, saindo pelas costas.

Segundo foi apurado no local, Romário se encontrava com sua companheiro na porta da casa, quando dois indivíduos passavam pela rua e um deles sacou de uma arma tipo pistola e efetuou vários disparos, sendo que apenas um o acertou mortalmente.

Romário ainda correu para dentro de casa e andou pelo quarto, indo cair ao lado da cama. Seus algozes após fazer vários disparos, saíram correndo pela rua tomando rumo ao rio, onde possivelmente teriam atravessado para o lado boliviano.

Várias viaturas e homens do GIRO estiveram no local e pelo Bairro, na tentativa de buscar informações e identificar os acusados. O corpo de Romário foi retirado do local por agentes da Delegacia de Polícia Civil do Município e será levado ao IML na Capital para exames cadavérico.

Caixão comprado

Já delegacia, para buscar informações da vítima, foi levantado que Romário estava cumprindo liberdade assistida, sendo monitorado pela Justiça do Acre, pois usava uma tornozeleira eletrônica que lhe foi retirada da perna.

Foi quando um representante de uma funerária chegou para buscar informações da vítima e, comentou que o finado teria comprado um caixão para si recentemente e pagou a primeira parcela.

Segundo foi apurado na delegacia, Romário cumpria pena pelo envolvimento com tráfico de entorpecentes. O caso passa a ser de competência da delegacia de Brasileia e a primeira hipótese, seria de acerto de contas entre grupos criminosos rivais.

Veja vídeo dentro de instantes.