Extra
Monitorado da Justiça é preso com motocicleta roubada durante patrulhamento em Rio Branco
Suspeito afirmou ter recebido pedra de crack para transportar veículo até a região da Ponte Metálica
Um homem identificado como Franck Cardoso da Silva, de 35 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (25) pelo crime de receptação, após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com restrição de roubo ou furto. A prisão foi realizada por uma equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), durante patrulhamento de rotina na capital.
Segundo a Polícia Militar, a guarnição trafegava pela Rua Seis de Agosto, no bairro 06 de Agosto, nas proximidades da Ponte Metálica, quando percebeu que o condutor seguia sem capacete. A abordagem foi feita logo após a travessia da ponte.
Durante a revista pessoal e inspeção no veículo, os policiais identificaram sinais de ligação direta na ignição da motocicleta. Ao ser questionado, o suspeito — que utiliza tornozeleira eletrônica e é monitorado pela Justiça — relatou que recebeu uma pedra de crack como pagamento para transportar o veículo da chamada “Base” até o outro lado da ponte.
Em consulta ao sistema, foi confirmado que a motocicleta possui registro de roubo ou furto, conforme boletim de ocorrência já formalizado pela vítima. Até o encerramento da ocorrência, no entanto, o proprietário não havia comparecido à unidade especializada.
Diante da situação, o homem foi algemado com base no Decreto nº 8.858/2016, procedimento adotado para garantir a segurança da equipe e evitar possível tentativa de fuga.
O suspeito e a motocicleta foram encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde o caso foi apresentado à autoridade policial de plantão para as medidas cabíveis.
Comentários
Extra
Presidente e primeiro secretário da Câmara de Epitaciolândia prestigiam posse da Mesa Diretora do Parlamento Amazônico
Antonio Rosiclei prestigiou solenidade que deu posse ao deputado Afonso Fernandes como novo presidente do colegiado que reúne nove estados da Amazônia Legal
O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Epitaciolândia, Antonio Rosiclei Oliveira da Silva (Solidariedade) e o primeiro secretário da mesa diretora, Ari Mendes (Solidariedade), participaram na manhã desta quarta-feira (25) da solenidade de posse da Mesa Diretora do Parlamento Amazônico – 2026/2027, realizada na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). O evento reuniu parlamentares de todos os nove estados que integram a entidade, que representa a Amazônia Legal Brasileira.
Na ocasião, o deputado estadual Afonso Fernandes (Solidariedade) assumiu a presidência do colegiado. Ele foi aclamado para o cargo em dezembro passado durante a conferência da Unale, em Bento Gonçalves (RS), substituindo o deputado rondoniense Laerte Gomes.
Fernandes é o terceiro parlamentar acreano a comandar o Parlamento Amazônico, que reúne as assembleias legislativas do Amazonas, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Maranhão e Tocantins.
Ao dar início a solenidade, o presidente do Legislativo acreano, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), enfatizou a honra de sediar o momento histórico e reforçou a importância da união entre os parlamentares da Amazônia Legal para o fortalecimento da região. Ao saudar deputados acreanos, o progressista reafirmou o compromisso da Casa com as pautas estratégicas do Parlamento Amazônico e destacou que a presença das delegações simboliza integração, diálogo e construção conjunta em defesa dos interesses dos estados amazônicos.
Em seguida, o ex-presidente do Parlamento Amazônico, deputado Laerte Gomes, destacou a união da bancada acreana como fator decisivo para a escolha do deputado Afonso Fernandes entre os 24 parlamentares aptos a disputar a presidência no novo biênio. Em sua fala, ele parabenizou o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, Nicolau Júnior, pelo apoio institucional dado ao colegiado e também à União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), ressaltando que a bancada do Acre foi a mais presente no último encontro anual da entidade, demonstrando compromisso com as pautas regionais e nacionais.
Em tom de despedida, o deputado Laerte Gomes afirmou deixar a presidência do Parlamento Amazônico com a sensação de dever cumprido, agradecendo aos colegas parlamentares que o acompanharam durante o mandato em que Rondônia esteve à frente do colegiado e destacando que a condução dos trabalhos foi marcada pelo esforço coletivo e pela união dos estados da Amazônia Legal; ao transmitir oficialmente o cargo ao deputado Afonso Fernandes, ressaltou que agora é a vez do Acre contribuir com a liderança do Parlamento, desejando sucesso na nova missão e convidando o novo presidente a conduzir a primeira reunião já em solo acreano, agradecendo ainda o carinho e a confiança recebidos ao longo de sua gestão.
Ao ser empossado, o deputado Afonso Fernandes destacou o peso da responsabilidade e a força política da instituição, que reúne parlamentares dos nove estados da Amazônia Legal. Segundo ele, são 249 deputados estaduais, mais de 99 deputados federais e 27 senadores, um terço do Senado da República que, se atuarem de forma unificada, podem avançar na resolução dos principais entraves históricos da região.
Ele afirmou ainda que recebe a missão com profundo senso de responsabilidade e compromisso coletivo em defesa da região Norte, destacando que a Amazônia é feita de pessoas aguerridas, trabalhadores, produtores, empreendedores e comunidades tradicionais, que precisam de oportunidades reais de desenvolvimento; após agradecer à família e ao presidente da Aleac, Nicolau Júnior, pelo apoio institucional, defendeu uma agenda voltada à infraestrutura, integração logística, regularização fundiária, fortalecimento da indústria regional, bioeconomia e desenvolvimento sustentável com justiça social, ressaltando que o colegiado deve ser um espaço ativo e resolutivo, capaz de transformar debates em ações concretas e garantir que a voz da Amazônia seja ouvida com firmeza nas grandes decisões nacionais.
O presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), deputado Vilmar Zanchin (RS), afirmou manter atuação firme na defesa dos parlamentos estaduais e declarou apoio integral às pautas do Parlamento Amazônico, destacando que a Amazônia é estratégica não apenas para os estados que compõem a região, mas para todo o Brasil e para o mundo. Dirigindo-se ao presidente Afonso Fernandes, garantiu que os deputados estaduais de todo o país estarão ao lado do colegiado amazônico em suas mobilizações, reforçando o compromisso de fortalecer a voz da região e apoiar uma agenda que promova desenvolvimento econômico e social com respeito e protagonismo para a Amazônia.
Ao fazer uso da palavra, o senador peruano Eduardo Cavigues, representante do departamento de Madre de Dios, destacou a importância histórica e estratégica da integração entre Peru, Brasil e Bolívia, ressaltando que a região de tríplice fronteira compartilha desafios e oportunidades que precisam ser transformados em ações concretas. Ao cumprimentar a presidência do Parlamento Amazônico, ele defendeu o fortalecimento das rotas de integração, como a interoceânica que passa pelo Acre e conecta o Atlântico ao Pacífico, encurtando distâncias comerciais e ampliando possibilidades de exportação, e afirmou que os três países não compartilham apenas fronteiras, mas a esperança de um futuro mais próspero, construído por meio de cooperação efetiva e desenvolvimento conjunto.
O senador boliviano Julio Ramaña, representante da Assembleia Plurinacional da Bolívia, também prestigiou a cerimonia. Ele também frisou a importância do fortalecimento das relações bilaterais entre os países amazônicos, ressaltando que seu estado é integralmente amazônico e enfrenta grandes desafios sociais, como a falta de energia elétrica em áreas rurais. O senador defendeu ainda a integração entre Brasil, Bolívia e Peru nas áreas de produção, tecnologia e meio ambiente, afirmando que a cooperação pode gerar benefícios mútuos e promover desenvolvimento sustentável para a região. O parlamentar também transmitiu uma saudação fraterna do povo boliviano e colocou-se à disposição para ampliar parcerias e acordos que fortaleçam o intercâmbio econômico e institucional entre os países.
A governadora em exercício do Acre, Mailza Assis, destacou a importância da união entre os poderes, parlamentos e sociedade civil para garantir o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal, parabenizando o deputado Afonso Fernandes pela eleição à presidência do Parlamento Amazônico e ressaltando que o reconhecimento é fruto de seu trabalho e dedicação ao Estado; em nome do governador Gladson Cameli, reafirmou o compromisso do Executivo com a integração regional, a segurança jurídica, a atração de investimentos e a melhoria da qualidade de vida da população, defendendo que cada decisão do colegiado reflita responsabilidade, diálogo e avanços concretos para a região amazônica.
Segue abaixo a nova diretoria do Parlamento Amazônico:
Presidente: Afonso Fernandes –AC; 1º vice pres: Lucas Torres –RO; 2º vice pres: Júlio Campos –MT; 3º vice pres: Sinésio Campos- AM; 4º vice pres: Wellington do Curso –MA Sec. Geral: Laerte Gomes –RO; 1º Sec: Edna Auzier – AP; 2º Sec: Valdemar Júnior – TO; 3º Sec: Rerison Barbosa- RR
Conselho Fiscal
Presidente: Chico Viga – AC
Conselheiros: Nilton França – AM; Rogério Barra – PA; Picanso -RR
Secretarias Temáticas
Relações Institucionais
Édmo Araujo – advogado do Acre; Direitos Humanos – Jory –AP; Minas e Energia – Cirone Deiró – RO; Mulher: Antônia Sales –AC
Com Mircléia Magalhães/Agência Aleac – Fotos: Sérgio Vale
Comentários
Extra
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
Pregão Eletrônico SRP nº 01/2026
AVISO DE LICITAÇÃO
1. OBJETO
Fornecimento de alimentação, para atender eventos específicos realizados pelo Órgão Gerenciador do Registro de Preços, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas neste edital e seus anexos.
2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 12 de março de 2026 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 12 de março de 2026 às 11h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail: [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 25 de fevereiro de 2026.
Comentários
Extra
Tentativa de homicídio a tiros deixa feridos em Brasiléia
Crime ocorreu no bairro Leonardo Barbosa; suspeitos fugiram em motocicleta e ainda não foram localizados
Uma tentativa de homicídio registrada entre a noite de segunda-feira (24) e a madrugada de terça-feira (25) deixou pessoas feridas na Rua Nove, bairro Leonardo Barbosa, em Brasiléia, no interior do Acre.
De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi atendida após acionamento via COPOM, por volta das 21h52. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou uma aglomeração de pessoas e realizou o isolamento da área, além de solicitar apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
As vítimas foram avaliadas no local e, Roberto Peres do nascimento, de 27 anos que é epilético, foi ferido com um tiro com entrada e sem saída na região do abdômen, segundo informações preliminares, estava consciente e com sinais vitais estáveis, sem indícios imediatos de agravamento do quadro clínico. O atendimento pré-hospitalar foi realizado por equipe de suporte avançado do SAMU, que seguiu os protocolos específicos para casos envolvendo disparos de arma de fogo.
Somente após analises médicas, foi informado que Roberto seria transferido para a Capital, para poder passar por cirurgia no local afetado e um agravamento em seu estado clínico.
O segundo ferido na região dos glúteos após ser atendido no hospital e ficar em observação por algum tempo, foi liberada, este não foi identificado pelas autoridades policiais que se deslocaram até o local para realizar o registro dos fatos.
Testemunhas relataram que os autores dos disparos fugiram em uma motocicleta de porte médio a grande, nas cores vermelha e prata. Um dos suspeitos vestia camisa vermelha e o outro, camisa azul.
A Polícia Militar realizou buscas nas imediações e em possíveis rotas de fuga, mas até o momento ninguém foi preso. O caso segue sob investigação.
Você precisa fazer login para comentar.