Monitorado da Justiça é espancado e ferido a golpes de faca no bairro Habitasa, em Rio Branco
Um homem identificado como Francisco da Conceição Alencar, de 42 anos, que cumpre pena sob monitoramento eletrônico, foi violentamente agredido na noite deste sábado (18), na Rua Venezuela, bairro Habitada, em Rio Branco.
De acordo com informações repassadas à polícia, Francisco bebia na companhia de amigos quando outro homem, também monitorado pela Justiça e ainda não identificado, chegou de forma inesperada e iniciou as agressões utilizando pedaços de madeira e uma faca. Após o ataque, o agressor fugiu do local tomando rumo ignorado.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para o local. A equipe realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
Segundo informações médicas, Francisco apresentava corte na cabeça, fratura no braço direito, ferimento profundo no mesmo braço e um corte no braço esquerdo. Ele foi encaminhado ao Setor de Traumatologia para avaliação mais detalhada e seu estado de saúde é estável.
Policiais militares do 1º Batalhão realizaram buscas pela região, mas não localizaram o agressor.
O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias e a motivação do crime.
Justiça barra bloqueio do Terminal Urbano e impõe multa de R$ 50 mil a manifestantes
A Justiça do Acre proibiu o bloqueio do Terminal Urbano e de suas vias de acesso durante o protesto marcado para a manhã desta segunda-feira (20), em Rio Branco.
A decisão, proferida neste domingo (19) pelo juiz Fábio Alexandre Costa de Farias, da Vara Estadual do Juiz das Garantias da Comarca de Rio Branco, atendeu a um pedido da empresa Ricco Transportes e Turismo Ltda., concessionária responsável pelo transporte coletivo da capital.
A medida foi concedida em tutela de urgência e tem como objetivo assegurar o direito de ir e vir da população e a continuidade de um serviço considerado essencial pela legislação federal. O magistrado destacou que o direito de manifestação é legítimo, mas deve respeitar os limites impostos pelo interesse público.
“A solução ótima é aquela que permite a coexistência dos direitos: que a manifestação ocorra e que os ônibus circulem”, afirmou o juiz em sua decisão.
O protesto, intitulado “Por um Transporte Público de Qualidade”, foi convocado por movimentos sociais ligados à Unidade Classista (UC), União da Juventude Comunista (UJC), Movimento Urbano Popular (MUP), Movimento Estudantil Popular (MEP) e ao Partido Comunista Brasileiro (PCB), com concentração marcada para as 8h no Terminal Urbano.
A decisão não impede a realização do ato, desde que ocorra de forma pacífica e sem interferir na operação do sistema de transporte.
O juiz fixou multa de R$ 50 mil em caso de bloqueio, a ser aplicada solidariamente entre os organizadores, e autorizou o apoio policial, se necessário, para garantir a livre circulação de veículos e pedestres. Oficiais de justiça devem intimar os representantes dos movimentos no local, e a Polícia Militar e a RBTrans foram notificadas para adotar as medidas cabíveis.
Boletim aponta 22 mortes por Covid-19 em 2025; casos totais chegam a mais de 175 mil
Entre 2023 e 2025, a faixa etária mais afetada foi de 40 a 49 anos, com predominância de mulheres (62,5%)
O Acre confirmou 4.210 casos de Covid-19 entre janeiro e 11 de outubro de 2025, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Desde o início da pandemia, o estado registrou 439.532 notificações, sendo 175.578 confirmadas e 263.949 descartadas.
O número de óbitos em 2025 chegou a 22, elevando o total de mortes entre 2023 e 2025 para 77. A maioria das vítimas tinha mais de 60 anos e comorbidades, representando 64,9% dos casos fatais. O Acre apresenta letalidade de 0,5% e coeficiente de mortalidade de 8,6 óbitos por 100 mil habitantes, com o município de Bujari liderando os índices de mortalidade (28,8) e letalidade (6,8).
Entre 2023 e 2025, a faixa etária mais afetada foi de 40 a 49 anos, com predominância de mulheres (62,5%). Quanto à raça, 68,2% dos casos positivos em 2025 foram de pessoas pardas, seguidas por amarelas (13,2%), brancas (11,4%), pretas (2,6%) e indígenas (0,4%). A incidência no estado é de 1.911,1 casos por 100 mil habitantes, com destaque para Acrelândia, que registrou 3.763,7 por 100 mil habitantes no período. Em 2025, até a Semana Epidemiológica 41, o município também apresenta o maior índice de casos, com 1.329,9 por 100 mil habitantes.
Homem é brutalmente agredido com golpes de ripa no Conjunto Nova Esperança, em Rio Branco
Um homem identificado como Luiz Fernando da Silva Vieira, de 24 anos, foi brutalmente agredido na noite deste sábado (18), na Rua 12 de Outubro, no Conjunto Nova Esperança, em Rio Branco.
De acordo com informações repassadas, Luiz foi encontrado dentro de uma residência, com vários ferimentos pelo corpo. Testemunhas relataram que ele teria sido agredido com golpes de ripa, mas as circunstâncias do ataque ainda não foram esclarecidas.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico ao local. Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos e conduziram a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
Segundo informações médicas, Luiz apresentava um corte profundo na cabeça e fraturas nos dois braços. Ele foi encaminhado ao Setor de Traumatologia para avaliação mais detalhada. Apesar da gravidade das lesões, seu estado de saúde é considerado estável.
Até o momento, ninguém foi preso e a motivação do crime permanece desconhecida. A Polícia Militar não chegou a ser acionada durante a ocorrência, mas o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.
