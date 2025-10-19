Monitorado da Justiça é espancado e ferido a golpes de faca no bairro Habitada, em Rio Branco

Um homem identificado como Francisco da Conceição Alencar, de 42 anos, que cumpre pena sob monitoramento eletrônico, foi violentamente agredido na noite deste sábado (18), na Rua Venezuela, bairro Habitada, em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas à polícia, Francisco bebia na companhia de amigos quando outro homem, também monitorado pela Justiça e ainda não identificado, chegou de forma inesperada e iniciou as agressões utilizando pedaços de madeira e uma faca. Após o ataque, o agressor fugiu do local tomando rumo ignorado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para o local. A equipe realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo informações médicas, Francisco apresentava corte na cabeça, fratura no braço direito, ferimento profundo no mesmo braço e um corte no braço esquerdo. Ele foi encaminhado ao Setor de Traumatologia para avaliação mais detalhada e seu estado de saúde é estável.

Policiais militares do 1º Batalhão realizaram buscas pela região, mas não localizaram o agressor.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias e a motivação do crime.

