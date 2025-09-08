Monitorado da Justiça é espancado a golpes de ripa em Rio Branco

Um homem identificado como Altemar Gomes Dantas, de 28 anos, foi violentamente agredido na noite deste domingo (7), na Rua Treze de Maio, bairro Belo Jardim 2, no Segundo Distrito de Rio Branco. Ele é monitorado da Justiça e foi atacado a golpes de ripa, sendo encontrado caído na via pública com ferimentos graves.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e levou a vítima ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência da capital. No hospital, Altemar foi atendido pelo setor de Traumatologia, apresentando corte na cabeça, fratura no braço esquerdo e múltiplas escoriações no corpo, principalmente na região do tórax posterior. Apesar da gravidade das lesões, o estado de saúde dele é considerado estável.

Até o momento, não há informações sobre a identidade dos agressores nem sobre a motivação da violência. A Polícia Militar não foi acionada para a ocorrência.