Monitorado da Justiça é espancado a golpes de ripa em Rio Branco

Fuga em presídio de Cruzeiro do Sul levanta suspeitas sobre escolha do horário
Direção aponta que detentos podem estar feridos e questiona tentativa durante visita de crianças
Oito presos do bloco 7 do Presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, fugiram na tarde do último sábado (6), aproveitando o barulho da forte chuva para cavar buracos em duas celas. Segundo o diretor da unidade, Elves Barros, os fugitivos devem estar feridos, já que tiveram de atravessar cercas com concertinas, deixando marcas de sangue pelo trajeto.
Durante a fuga, ocorrida por volta das 15h, o bloco 8 recebia familiares para visitas, incluindo crianças — fato que causou estranheza à direção. “O que nos deixa com um ponto de interrogação é o porquê de eles terem fugido justamente no período de visitação de crianças. Em tese, havia um princípio de não fugir nesses dias, até porque familiares deles também estavam presentes”, afirmou Barros.
Ainda no sábado à noite, policiais relataram ter visto quatro dos fugitivos saindo de uma área de floresta, mas o grupo retornou à mata antes de ser recapturado. Os oito homens pertencem a uma facção criminosa. Somadas, as penas de seis deles chegam a 213 anos de prisão, por crimes como homicídio e tráfico.
Indígena é preso acusado de agredir e ameaçar esposa no Acre
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Marechal Thaumaturgo, realizou na tarde desse domingo, 7, a prisão de um indígena acusado dos crimes de lesão corporal e ameaça contra a própria companheira. O caso ocorreu em agosto do ano passado e vinha sendo investigado pela equipe da unidade. A ação contou com o apoio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI).
De acordo com o delegado titular de Marechal Thaumaturgo, Marcílio Laurentino, assim que tomou conhecimento dos crimes, representou pela concessão de medidas protetivas de urgência em favor da vítima. No entanto, o autor, que residia na Aldeia Mangueiras, localizada às margens do Rio Breu, passou a se esconder para evitar a notificação do oficial de Justiça.
“Diante da dificuldade em localizá-lo, representamos pela prisão do acusado. Porém, devido ao difícil acesso à região e ao fato de ele constantemente se esconder na mata quando percebia a presença policial, contamos com o apoio da FUNAI, que colaborou trazendo o investigado até a sede do município. Foi então que conseguimos efetuar a captura e dar voz de prisão”, explicou o delegado.
O homem foi encaminhado para a Delegacia de Marechal Thaumaturgo, onde permanece preso à disposição da Justiça. Ele deverá passar por audiência de custódia nesta segunda-feira, 8.
Foragido é preso em São Paulo após investigação do MPAC
Um dos criminosos mais procurados com origem no Acre foi preso neste sábado (6) em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Trata-se de Mário Jorge da Silva, conhecido como “Brasiléia” ou “Negão”, apontado como ex-líder da facção Bonde dos 13 e integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC).
A prisão foi realizada após um trabalho conjunto do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Acre (MPAC) e do Gaeco de São Paulo, com apoio da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), tropa de elite da Polícia Militar paulista.
Segundo as investigações, Mário Jorge usava documentos falsos em nome de Diego Santos Sousa e foi localizado em via pública após monitoramento. Ele tinha mandado de prisão por homicídio e já acumula condenações definitivas registradas no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).
As primeiras informações sobre o paradeiro do foragido foram levantadas pela Assessoria de Inteligência do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do MP do Acre, que repassou os dados ao Gaeco. A partir daí, as diligências foram articuladas com as forças de segurança em São Paulo.
De acordo com o coordenador do Gaeco no Acre, promotor de Justiça Bernardo Albano, a prisão demonstra a importância da cooperação entre Ministérios Públicos estaduais e forças policiais especializadas no combate às facções criminosas.
“A prisão foi resultado da cooperação entre Ministérios Públicos Estaduais e forças policiais especializadas, estratégia que tem possibilitado avanços no enfrentamento às facções criminosas”, ressaltou.
Segundo o MP, o canal Investigador Cidadão, que recebe denúncias anônimas pelo WhatsApp (68) 99223-1111, tem contribuído para que informações cheguem de forma rápida e segura às autoridades, ajudando a população a participar do enfrentamento ao crime organizado.
Com informações do MPAC
