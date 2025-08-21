Monitorado da Justiça é encontrado morto em área de mata em Assis Brasil

Vítima usava tornozeleira eletrônica; Polícia Civil investiga o caso

Arizon Barbosa dos Santos, de 25 anos, foi encontrado morto no início da tarde desta quinta-feira (21) em uma área de mata na Rua 5, bairro Bela Vista, em Assis Brasil, município acreano localizado na fronteira com o Peru.

Segundo informações, populares passavam pelo local por volta das 13h quando se depararam com o corpo e acionaram a Polícia Militar. Uma guarnição foi até a área e confirmou o óbito.

O Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC), de Brasiléia, foi acionado para realizar a perícia e remover o corpo.

As autoridades confirmaram que Arizon era monitorado pela Justiça por meio de tornozeleira eletrônica. As circunstâncias da morte serão apuradas pela Polícia Civil de Assis Brasil.

