Monitorado da Justiça é encontrado morto em área de mata em Assis Brasil
Vítima usava tornozeleira eletrônica; Polícia Civil investiga o caso
Arizon Barbosa dos Santos, de 25 anos, foi encontrado morto no início da tarde desta quinta-feira (21) em uma área de mata na Rua 5, bairro Bela Vista, em Assis Brasil, município acreano localizado na fronteira com o Peru.
Segundo informações, populares passavam pelo local por volta das 13h quando se depararam com o corpo e acionaram a Polícia Militar. Uma guarnição foi até a área e confirmou o óbito.
O Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC), de Brasiléia, foi acionado para realizar a perícia e remover o corpo.
As autoridades confirmaram que Arizon era monitorado pela Justiça por meio de tornozeleira eletrônica. As circunstâncias da morte serão apuradas pela Polícia Civil de Assis Brasil.
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 25/2025
- OBJETO
Registro de preços para o fornecimento de alimentação, sob demanda, em atendimento aos eventos específicos realizados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, no município de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, conforme condições especificadas neste edital e seus anexos.
- RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 29 de agosto de 2025 às 10:50h;
Início da sessão de disputa de preço: 29 de agosto de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
- ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 21 de agosto de 2025.
Corpo de homem com mãos amarradas é encontrado no Rio Acre em Rio Branco
Vítima apresentava marcas de tiros e sinais de execução; Polícia Civil investiga o caso
O corpo de um homem, com sinais de violência e perfurações por arma de fogo, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (21) boiando no Rio Acre, na região do Bairro Cidade Nova, no 2º Distrito de Rio Branco.
De acordo com informações preliminares, a vítima apresentava ao menos dois disparos — um na cabeça e outro no abdômen —, além de estar com as mãos amarradas para trás, o que indica uma execução.
A suspeita é de que, após o homicídio, o corpo tenha sido lançado no rio, na divisa entre os bairros Ayrton Senna e Aeroporto Velho. O cadáver foi resgatado e levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames para identificação.
O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
ATUALIZAÇÃO:
Homem encontrado morto no Rio Acre é identificado como Maricêlio Oliveira, de 32 anos
O homem encontrado morto na tarde desta quinta-feira (21), no Rio Acre, foi identificado como Maricêlio Oliveira da Silva, de 32 anos. O corpo estava próximo a uma canoa, na região do bairro Cidade Nova, em Rio Branco.
A confirmação ocorreu após exames realizados no Instituto de Identificação. Familiares e amigos estiveram no IML para os devidos procedimentos.
Maricêlio estava desaparecido desde a última terça-feira (19), quando foi visto pela última vez.
Justiça determina implantação de leitos de saúde mental em hospital de Brasileia após ação da Defensoria
Por Bruno Medim
Decisão atende pedido da Defensoria Pública e do Ministério Público e obriga o Estado a estruturar quatro leitos no Hospital Regional do Alto Acre, com prazos de 60 e 120 dias
A Justiça do Acre determinou a implantação e o funcionamento de quatro leitos de saúde mental no Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia. A medida resulta de uma Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) e pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), que apontaram a ausência de estrutura adequada para o atendimento de pacientes em sofrimento psíquico na região.
Na decisão liminar, o Juízo da Vara Cível da Comarca de Brasileia fixou prazo de 60 dias para a instalação do primeiro leito e de 120 dias para a conclusão dos quatro leitos, todos com equipe multiprofissional e fluxo de atendimento formalizado. Em caso de descumprimento, foi estabelecida multa de R$ 10 mil por dia de atraso.
O pedido das instituições foi fundamentado em vistorias técnicas realizadas desde 2022, que comprovaram que o hospital, referência para sete municípios do Alto Acre, não dispõe de leitos psiquiátricos nem de equipe especializada. Em situações de crise, pacientes eram atendidos em setores improvisados, como a sala vermelha do pronto-socorro, sem condições de segurança e estabilidade necessárias.
A Ação Civil Pública ressaltou que a falta de leitos estruturados compromete direitos assegurados pela Constituição Federal e pela Lei nº 10.216/2001, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, que prevê o acesso a tratamento adequado em unidades de saúde mental inseridas na rede do Sistema Único de Saúde (SUS). Também foram citadas normas do Ministério da Saúde que determinam a existência de leitos de atenção integral em hospitais gerais e a formação de equipes multiprofissionais.
A implantação dos leitos deve ampliar a rede de atenção psicossocial no Alto Acre e garantir atendimento mais próximo e humanizado para pessoas em situação de vulnerabilidade psíquica.
