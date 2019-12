Após realizarem a ligação telefônica de advertência, os policiais penais perceberam a alteração provocada pelo papel

Policiais penais da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos de Rio Branco prenderam a monitorada Fernanda Correia de Lima, de 28 anos, na tarde deste domingo, 29, quando tentava burlar o sistema de monitoramento ao envolver a tornozeleira eletrônica com papel alumínio.

O sistema alertou os operadores de que a monitorada havia saído do trajeto estabelecido. Após realizarem a ligação telefônica de advertência, os policiais penais perceberam a alteração provocada pelo papel alumínio e resolveram efetuar a fiscalização no endereço da apenada e no local em que ela se encontrava anteriormente.

Fernanda Correia foi flagranteada na Rua Álvaro Inácio, no conjunto Esperança 3, com a tornozeleira envolvida com papel alumínio, na tentativa de burlar o sistema de monitoramento.

Diante dos fatos, a apenada foi conduzida ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame de corpo de delito e após foi encaminhada ao Complexo Penitenciário de Rio Branco, onde se encontra à disposição da justiça.

