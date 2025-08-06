Modernização na Segurança ganha investimento de R$ 2,8 milhões para fortalecer PM e Bombeiros com novos veículos blindados e prédios reformados

Com investimento total de R$ 2.877.266, o governador do Acre, Gladson Camelí, cumpriu agenda voltada ao fortalecimento da Segurança Pública, com a assinatura de ordens de serviço para a reforma do 1º Batalhão da Polícia Militar e do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, além da entrega de seis viaturas blindadas. Os recursos foram distribuídos em R$ 418.577,24 para a PM, R$ 2.091.600 para os novos carros e R$ 367.089,36 para os Bombeiros.

As medidas ampliam a estrutura das corporações e contribuem diretamente para a melhoria dos serviços prestados à população. No 1º Batalhão da Polícia Militar, a reforma tem como objetivo garantir a segurança estrutural do imóvel, assegurar o pleno funcionamento das instalações e adequá-las às normas técnicas e de segurança vigentes. A intervenção é considerada essencial para evitar a interrupção das atividades operacionais, oferecendo melhores condições de trabalho aos militares e atendimento mais eficaz à população.

Além de anunciar a reforma, o governador Gladson Camelí entregou seis caminhonetes blindadas à PM, adquiridas por meio de emenda parlamentar do deputado Roberto Duarte. Os novos veículos, equipados com tecnologias modernas, devem reforçar o enfrentamento às organizações criminosas, aumentar a percepção de segurança nas ruas e proteger os agentes que atuam na linha de frente da Segurança Pública.

“Ressalto que esta é a segunda entrega de viaturas blindadas na nossa gestão, o que traduz o nosso compromisso com a vida dos policiais do nosso estado, e, dessa forma, vamos melhorar as condições dos nossos profissionais de segurança e garantir a paz para as famílias acreanas. Então, tenho tranquilidade e orgulho de poder chegar aqui e afirmar que nem um outro governo investiu tanto na segurança como o nosso. Em breve resumo, renovamos os agentes contratados em todas as nossas corporações: militar, civil, penitenciária e bombeiros”, pontuou Camelí.

No 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros, a reforma busca conter o avanço da deterioração da estrutura física da unidade, que coloca em risco tanto o patrimônio público quanto a segurança de servidores e usuários. A obra é considerada urgente, especialmente diante da aproximação do período crítico de estiagem, quando há aumento expressivo nas ocorrências de incêndios florestais.

A unidade desempenha papel estratégico nas ações emergenciais da capital, atuando no combate a incêndios urbanos e florestais, além de operações de salvamento e resgate. Para garantir a eficiência desses serviços, são indispensáveis condições estruturais adequadas, ambiente funcional e prontidão operacional.

Diante desse cenário, o governo estadual considera a contratação das reformas como medida essencial e inadiável, alinhada aos princípios da administração pública e ao compromisso com o interesse coletivo. O objetivo é assegurar a continuidade, segurança e qualidade dos serviços prestados à sociedade acreana.

“Investimos em novos equipamentos modernos, inteligência estratégica, por meio de cursos de formação e viaturas novas, aviões, helicópteros e embarcações, e estamos conseguindo revitalizar praticamente todos os espaços físicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Investimentos que melhoraram as condições de trabalho dos nossos agentes e que, consequentemente, reforçaram a segurança do povo do Acre que precisa de paz para produzir”, reforça o governador.

Valorização

O subcomandante-geral da PM, coronel Kleison Albuquerque, destacou que o reforço operacional é essencial para que a população perceba, de forma concreta, os efeitos dessas ações.

“A redução dos índices da criminalidade é o produto direto dessas ações. Além de várias capacitações, temos os equipamentos essenciais. Nós temos investido em armamento, em viaturas, em outros meios, em tecnologia, e isso impacta diretamente sim, porque temos excelentes policiais, homens e mulheres, mas eles precisam dos meios, e o investimento vem para isso: alinhar a nossa vontade de fazer com a capacidade operacional”, destacou.

Representando o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, o corregedor-geral coronel Otoni Miranda reforçou que os anúncios voltados à Segurança demonstram a valorização do governo aos servidores e o respeito à população.

“Essa reforma era um anseio de nossa tropa. Isso demonstra a valorização do governo do Estado para com a nossa tropa, para com o serviço público. E nós estamos bastante satisfeitos com essa ação do governo, que resulta em uma maior qualidade de serviço, uma prestação melhor aos habitantes dessa região que o batalhão atende”, pontua.

Engrenagem Econômica

Todas as ordens de serviço foram assinadas por meio do Programa de Estímulo à Construção Civil para Geração de Emprego e Renda (PEC/GER-AC), que garante o movimento da economia entre as pequenas empresas do estado.

Criado pelo governador Gladson Camelí para incentivar pequenos empresários e impulsionar a retomada da economia local, o programa prioriza a participação de micro e pequenas empresas nas licitações públicas voltadas para obras de construção civil no Acre.

O secretário estadual de Obras, Ítalo Lopes, enfatizou a importância dessa iniciativa para a geração de emprego e renda.

“Esse projeto tem algo muito bonito, porque busca contratar pequenas empresas para fazer essas intervenções. Então, é para aquele construtor que muitas vezes acaba sendo contratado como um terceirizado de uma outra empresa maior para atuar. Isso naturalmente diminui a margem dele de lucro e causa um certo achatamento dentro do mercado. Essas empresas não precisam ser subcontratadas de ninguém. Elas têm a oportunidade de ter um contrato delas mesmas, então, isso naturalmente traz uma margem de lucro e garante cidadania para quem está produzindo, para quem está trabalhando. O mercado está aquecido, as empresas estão todas trabalhando, as obras estruturantes têm avançado e as pequenas obras também”, destacou.

Armando Fonseca, empresário e representante da classe, frisou a importância e o impacto desse projeto.

“Quero agradecer ao governador e ao secretário, que tem recebido bem as empresas, empresários. Esse projeto foi criado por contratação direta, em chamamento público, e gera emprego e renda. Queria que todos pudessem aplaudir nossos administradores”, pontuou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários