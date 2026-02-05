Modelo de gestão filantrópica do Hospital do Juruá será implantado no Regional do Alto Acre, em Brasiléia

A administração filantrópica no Juruá permitiu não apenas a manutenção dos serviços, mas também a expansão da capacidade assistencial, atendendo a urgências e emergências neurológicas localmente

O Acre foi incluído no novo ciclo do programa Mais Médicos Especialistas, do Ministério da Saúde, com a oferta de 18 vagas imediatas para atuação em hospitais e ambulatórios especializados do SUS em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasiléia. As inscrições estão abertas até o dia 19 de fevereiro e devem ser feitas exclusivamente pela plataforma da UNA-SUS.

Segundo o secretário de Saúde do estado, Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon, as novas vagas integram o eixo do programa ‘Agora Tem Especialistas’, criado pelo governo federal para reduzir a espera por consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade, especialmente fora dos grandes centros urbanos.

Atualmente, cinco médicos especialistas atuam no Acre pelo programa, todos na capital, com foco em cirurgias ginecológicas e oncológicas. A ampliação da oferta tem como objetivo diversificar as especialidades e expandir a cobertura para o interior, beneficiando municípios como Brasiléia e Cruzeiro do Sul, onde a demanda por atendimento especializado é alta.

O modelo de gestão filantrópica que permitiu a retomada de serviços especializados no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, será replicado no Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar, em Brasiléia. A iniciativa, tem como objetivo ampliar a oferta de atendimentos de média e alta complexidade no interior do estado e reduzir a necessidade de deslocamento de pacientes para a capital.

A expansão do modelo para Brasiléia busca fortalecer a rede pública de saúde na regional do Alto Acre com os novos médicos especialistas, garantindo maior acesso a tratamentos especializados e reduzindo as filas de espera por consultas e cirurgias. A medida reflete a estratégia do governo estadual de interiorizar e qualificar a atenção à saúde por meio de parcerias com organizações da sociedade civil.

A medida também visa reforçar o Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar, referência na região segundo o secretário em entrevista ao jornal oaltoacre.com.

O Hospital Regional do Juruá, hoje está sendo referência para os demais, localizado em Cruzeiro do Sul, é a principal unidade para atendimentos de média e alta complexidade em toda a região do Vale do Juruá. Com estrutura moderna e equipe multiprofissional, o hospital é um pilar fundamental da saúde pública no interior do Acre.

A gestão da unidade é realizada pela Associação Nossa Senhora da Saúde (ANSSAU), entidade civil filantrópica que mantém um Termo de Parceria com o Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, para operacionalizar as atividades e serviços de saúde oferecidos no hospital.

A parceria assegura a manutenção do atendimento especializado e fortalece a capacidade de resposta do sistema público de saúde aos moradores da região, que abrange diversos municípios do Juruá acreano.

Com a parceria e seu novo modelo de gestão, o Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, retomou serviços de neurologia e neurocirurgia após a assinatura de um termo de colaboração entre o governo do Acre e nove instituições filantrópicas da região — sete em Cruzeiro do Sul e duas em Tarauacá. O acordo, firmado por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd) aconteceu em 2023, permitiu a retomada de atendimentos especializados que haviam sido interrompidos.

O primeiro procedimento realizado no modelo de gestão aplicado naquele ano foi uma craniectomia descompressiva, executada pelo neurocirurgião Luan Messias. Os serviços neurocirúrgicos foi um sucesso em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa INAO, oferecendo atendimento a urgências e emergências neurológicas na região.

A retomada representou um avanço significativo para a saúde pública no Vale do Juruá, evitando o deslocamento de pacientes para Rio Branco e garantindo acesso a tratamentos de média e alta complexidade próximos às suas comunidades. A iniciativa é fruto da aplicação de emendas parlamentares destinadas a fortalecer a rede filantrópica e ampliar a capacidade assistencial no interior do estado, ao qual o modelo de gestão será implantada no hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar em Brasiléia.

No cenário nacional no inicio de 2026, o edital prevê 900 vagas distribuídas em 16 especialidades consideradas prioritárias, como anestesiologia, cirurgia geral, radiologia, mastologia, ginecologia e oncologia clínica. A estratégia de distribuição prioriza municípios com maior vulnerabilidade social e regiões com dificuldade de fixação de especialistas.

Dados do Ministério da Saúde indicam que o programa soma hoje 583 médicos especialistas em atividade no país. Com o novo ciclo de seleção, a projeção é chegar a aproximadamente 1,5 mil profissionais em atuação. A maior parte está lotada no interior (48,7%), enquanto 34% trabalham em regiões metropolitanas.

Veja vídeo entrevista com secretário de estado Pedro Pascoal:

