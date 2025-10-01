Mobilização na fronteira reúne comunidade em oração por professor de zumba desaparecido

Com o objetivo de levar alegria e lazer para milhares de crianças em situação de vulnerabilidade social, a governadora em exercício e titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, lançou nesta terça-feira, 30, a campanha de arrecadação de brinquedos intitulada “Faça Uma Criança Sorrir”. A iniciativa é fruto da união dos programas Juntos Pelo Acre, coordenado pela SEASDH, e Acre Pela Vida, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

A cerimônia de lançamento, realizada na sala de situação da Sejusp, contou com a presença da vice-governadora e do secretário José Américo Gaia, que destacaram os detalhes da campanha no estado. A meta é arrecadar aproximadamente 4 mil brinquedos para meninos e meninas de até 12 anos que estejam em situação de vulnerabilidade social, com inicio na quarta-feira, 1º, até a próxima quinta-feira, 9 de outubro.

A vice-governadora Mailza Assis frisa que não tem nada mais marcante para uma criança do que receber um presente, que elas esperam com entusiasmo em datas como o Dia das Crianças, o Natal e o aniversário.

“É uma ação para as nossas crianças mais carentes, que na vida cotidiana, com os próprios esforços de suas famílias, muitas vezes não têm condições de viver essa dignidade tão simples, mas que é negada pela falta de recursos financeiros ou até por dificuldades emocionais”.

Mailza reafirmou, ainda, que é uma união de forças entre a Assistência Social e a Segurança Pública que atua todos os anos no bairro: “O Acre Pela Vida já vem desenvolvendo esse trabalho, e o Juntos Pelo Acre surgiu exatamente para isso: unir forças. É um núcleo que conecta secretarias e seus serviços. Cada secretaria, individualmente, já realiza uma atividade social, contempla uma comunidade, desenvolve serviços voltados para a área social. Mas cada uma faz separadamente”, afirmou.

Os brinquedos serão destinados às crianças do bairro Cidade do Povo, que participarão de uma grande ação de lazer no dia 11 de outubro, em comemoração ao dia das crianças, celebrado no dia 12. Além disso, outras regionais do Acre também receberão atividades recreativas, com o apoio de diversos órgãos do estado, para tornar o dia ainda mais especial.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, ressalta que os dois programas têm feito a diferença no ponto de vista social para a comunidade acreana. “E nessa parceria, sob a coordenação da nossa vice-governadora, eu tenho certeza que nós teremos um maior alcance e com o maior número de pessoas envolvidas e instituições, quer sejam elas públicas ou privadas”, destaca.

Gaia lembrou que a atividade, que já é realizada pela segurança pública, é voltada à prevenção primária, “Mudar esse viés das nossas crianças, da nossa juventude, que muitas vezes estão um pouco vulneráveis, e a presença do Estado e da sociedade apoiando é muito importante para a gente mitigar os problemas que poderão advir no futuro”.

A arrecadação será feita por meio de drive-thru solidário, instalado nas guaritas das duas secretarias, além de pontos de coleta em todos os órgãos do governo do Estado, facilitando as doações da sociedade civil.

A ação busca ainda promover uma cultura de paz e fortalecer o engajamento das forças de segurança em iniciativas sociais.

Sucesso entre as crianças

A campanha vem se consolidando como um verdadeiro sucesso entre os pequenos a cada ano. Em 2024,milhares de crianças do bairro Cidade do Povo foram beneficiadas com brinquedos e puderam participar de diversas atividades recreativas.

A Polícia Militar (PMAC) participou com veículos como o Camaro e o Fusca; o Corpo de Bombeiros (CBMAC) garantiu o tradicional banho de mangueira; o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) montou uma mini cidade para a educação de trânsito; e houve ainda uma peça teatral, além da alimentação organizada pelo Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) e outros órgãos públicos. Neste ano, a previsão é unir essas instituições e atrair outras que podem contribuir para tornar o momento mais especial.

Pontos de coleta principais

Drive-thru na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) do Acre, Endereço: Avenida Nações Unidas, 2.731, Bairro Estação Experimental, Rio Branco-AC, 69918-172.

Drive-thru na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) do Acre, endereço Rua Benjamin Constant, 1015, Centro, Rio Branco-AC, CEP 69900-064. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h.

