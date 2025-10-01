Acre
Mobilização na fronteira reúne comunidade em oração por professor de zumba desaparecido
Centenas de pessoas se uniram em Brasileia para pedir pelo reencontro de Reginaldo Silva Correia, conhecido como Regis
O desaparecimento do professor de zumba Reginaldo Silva Correia, o “Regis”, tem gerado grande comoção nas cidades de Brasileia e Epitaciolândia. Muito conhecido na região, ele sumiu na última quinta-feira (25), após ser visto atravessando a fronteira em direção à Bolívia, e desde então amigos, familiares e alunos se mobilizam em busca de informações.
Na noite desta terça-feira (30), dezenas de pessoas se reuniram na Praça Hugo Poli, no centro de Brasileia — local onde Regis costuma ministrar suas aulas de zumba — para orar e fortalecer a esperança pelo seu reencontro.
A família disponibilizou números de contato para quem tiver informações sobre o paradeiro do professor: (68) 99901-8545 e (68) 99948-9820, pedindo para falar com Keloisa ou Sâmia.
Acre
Caso Regis: carro encontrado na Bolívia pertence a professor desaparecido a cinco dias
Professor de dança e representante comercial foi visto pela última vez em Cobija; Polícia Civil do Acre atua em parceria com autoridades bolivianas
O desaparecimento do professor de dança e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”, completa cinco dias sem solução.
O acreano foi visto pela última vez na quinta-feira (25), quando atravessou a fronteira em direção a Cobija, na Bolívia, a bordo de um Ford Fiesta prata, de sua propriedade.
Familiares registraram boletim de ocorrência na Delegacia de Epitaciolândia nesta segunda-feira (29) e acompanham de perto as buscas realizadas pela Polícia Civil, em cooperação com autoridades bolivianas.
Na terça-feira (30), um veículo com características semelhantes ao de Regis foi encontrado em um ramal próximo à localidade de Villa Rosário, conhecida como “Barzola”, a menos de 10 km de Cobija.
Em consulta no sistema nacional no comando do 5º Batalhão da Polícia Militar do Acre, foi confirmado que seria de propriedade de Reginaldo.
O carro foi recolhido para o pátio da Diprove, onde será periciado por papiloscopistas, com o objetivo de identificar digitais do desaparecido ou de possíveis suspeitos.
O caso agora conta com registro formal, o que deve agilizar as buscas com a integração de polícias Civil e Federal, dada a natureza transfronteiriça do ocorrido. A família continua pedindo por informações através dos telefones (68) 99901-8545 e (68) 99948-9820 (contatos de Keloisa e Sâmia).
As investigações seguem em andamento e novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.
Acre
Mailza Assis lança campanha ‘Faça Uma Criança Sorrir’
Com o objetivo de levar alegria e lazer para milhares de crianças em situação de vulnerabilidade social, a governadora em exercício e titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, lançou nesta terça-feira, 30, a campanha de arrecadação de brinquedos intitulada “Faça Uma Criança Sorrir”. A iniciativa é fruto da união dos programas Juntos Pelo Acre, coordenado pela SEASDH, e Acre Pela Vida, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).
A cerimônia de lançamento, realizada na sala de situação da Sejusp, contou com a presença da vice-governadora e do secretário José Américo Gaia, que destacaram os detalhes da campanha no estado. A meta é arrecadar aproximadamente 4 mil brinquedos para meninos e meninas de até 12 anos que estejam em situação de vulnerabilidade social, com inicio na quarta-feira, 1º, até a próxima quinta-feira, 9 de outubro.
A vice-governadora Mailza Assis frisa que não tem nada mais marcante para uma criança do que receber um presente, que elas esperam com entusiasmo em datas como o Dia das Crianças, o Natal e o aniversário.
“É uma ação para as nossas crianças mais carentes, que na vida cotidiana, com os próprios esforços de suas famílias, muitas vezes não têm condições de viver essa dignidade tão simples, mas que é negada pela falta de recursos financeiros ou até por dificuldades emocionais”.
Mailza reafirmou, ainda, que é uma união de forças entre a Assistência Social e a Segurança Pública que atua todos os anos no bairro: “O Acre Pela Vida já vem desenvolvendo esse trabalho, e o Juntos Pelo Acre surgiu exatamente para isso: unir forças. É um núcleo que conecta secretarias e seus serviços. Cada secretaria, individualmente, já realiza uma atividade social, contempla uma comunidade, desenvolve serviços voltados para a área social. Mas cada uma faz separadamente”, afirmou.
Os brinquedos serão destinados às crianças do bairro Cidade do Povo, que participarão de uma grande ação de lazer no dia 11 de outubro, em comemoração ao dia das crianças, celebrado no dia 12. Além disso, outras regionais do Acre também receberão atividades recreativas, com o apoio de diversos órgãos do estado, para tornar o dia ainda mais especial.
O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, ressalta que os dois programas têm feito a diferença no ponto de vista social para a comunidade acreana. “E nessa parceria, sob a coordenação da nossa vice-governadora, eu tenho certeza que nós teremos um maior alcance e com o maior número de pessoas envolvidas e instituições, quer sejam elas públicas ou privadas”, destaca.
Gaia lembrou que a atividade, que já é realizada pela segurança pública, é voltada à prevenção primária, “Mudar esse viés das nossas crianças, da nossa juventude, que muitas vezes estão um pouco vulneráveis, e a presença do Estado e da sociedade apoiando é muito importante para a gente mitigar os problemas que poderão advir no futuro”.
A arrecadação será feita por meio de drive-thru solidário, instalado nas guaritas das duas secretarias, além de pontos de coleta em todos os órgãos do governo do Estado, facilitando as doações da sociedade civil.
A ação busca ainda promover uma cultura de paz e fortalecer o engajamento das forças de segurança em iniciativas sociais.
Sucesso entre as crianças
A campanha vem se consolidando como um verdadeiro sucesso entre os pequenos a cada ano. Em 2024,milhares de crianças do bairro Cidade do Povo foram beneficiadas com brinquedos e puderam participar de diversas atividades recreativas.
A Polícia Militar (PMAC) participou com veículos como o Camaro e o Fusca; o Corpo de Bombeiros (CBMAC) garantiu o tradicional banho de mangueira; o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) montou uma mini cidade para a educação de trânsito; e houve ainda uma peça teatral, além da alimentação organizada pelo Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) e outros órgãos públicos. Neste ano, a previsão é unir essas instituições e atrair outras que podem contribuir para tornar o momento mais especial.
Pontos de coleta principais
- Drive-thru na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) do Acre, Endereço: Avenida Nações Unidas, 2.731, Bairro Estação Experimental, Rio Branco-AC, 69918-172.
- Drive-thru na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) do Acre, endereço Rua Benjamin Constant, 1015, Centro, Rio Branco-AC, CEP 69900-064. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h.
Acre
Aparição de onça assusta moradores de ramal da Transacreana
Moradores do Ramal Linha II, no Projeto de Assentamento Wilson Pinheiro, localizado no km 10 da Rodovia Transacreana, zona rural de Rio Branco, vivem dias de tensão com a presença de uma onça-parda na região. O animal já foi visto por diversos assentados e seria o responsável pelo ataque a galinhas e até mesmo pela morte de uma cadela em uma das propriedades.
A comunidade teme novos incidentes e pede apoio urgente dos órgãos ambientais e de segurança para capturar o animal vivo. “Se ela aparecer aqui na minha casa, taco fogo nela. Não vou colocar minha família em risco”, desabafou um dos moradores.
Dona Ana Maria, moradora da localidade, relatou ter perdido galinhas e uma cadela, e acredita que o ataque tenha sido causado pela onça. “Deixei até de frequentar a igreja e estou ficando em casa com a família. É melhor se prevenir que remediar”, disse.
O produtor João das Chagas contou que não chegou a ver o animal, mas conhece várias pessoas que tiveram encontros diretos. “Uma professora voltava para casa quando a onça cruzou na frente do carro e entrou na mata. Também soubemos do caso de um rapaz que andava de moto e percebeu que estava sendo seguido pelo bicho”, relatou.
A agricultora Teresa Phoest também teme pela segurança da família. “Tenho medo que meu neto seja atacado, por isso deixei de levá-lo para a horta. Sozinha com meu marido temos mais chance de nos defender”, afirmou.
Já o produtor João Barbosa encontrou rastros do felino em sua propriedade, onde prepara a terra para o plantio. “Até os cachorros estão com medo de sair. Minha preocupação maior é com as crianças, porque um ataque pode ser fatal”, alertou.
Ações oficiais
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) chegou a enviar fiscais ao local, mas moradores criticam a atuação, afirmando que apenas orientaram a comunidade a tomar cuidado e não retornaram.
Agora, os assentados aguardam a presença do Corpo de Bombeiros para tentar capturar o animal, mas temem que a demora leve alguns caçadores a abater a onça.
Fonte: TV Gazeta
