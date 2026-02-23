Cotidiano
MM Acre vai promover torneio 4×4 no Colégio Acreano
O MM Acre vai promover nos dias 7 e 8 de março na quadra do Colégio Acreano um torneio de vôlei 4×4, no feminino e no masculino. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 4 de março com Elson William no número 999599113.
“Vamos movimentar a temporada com torneios porque os atletas gostam de jogar. Cada equipe poderá inscrever cinco atletas e a meta é realizar um grande evento”, disse o diretor do MM Acre, Carlos Leopoldo.
Atletas Sub-21
Segundo Carlos Leopoldo, cada equipe, nos dois naipes, será obrigada a inscrever um atleta Sub-21.
“Existe a necessidade de trazermos novos atletas para o nosso vôlei. No Sub-21, os jogadores não têm mais as categorias de base e muitos param de jogar por falta de oportunidade”, avaliou Carlos Leopoldo.
Estaduais chegam em reta decisiva: confira resumo da rodada
Os principais campeonatos estaduais do Brasil chegaram em seus momentos decisivos, com grandes duelos de mata-mata no último fim de semana.
Para você não perder nada, a CNN preparou um breve resumo do que aconteceu nos principais torneios estaduais do país.
Paulista
As quartas de final do Paulistão, que já definiram os duelos de semifinal, aconteceram no sábado (21) e domingo (22).
A primeira equipe a garantir a vaga na semi foi o São Paulo, que eliminou o Red Bull Bragantino, ao vencer por 2 a 1, fora de casa, no Estádio Cícero de Souza Marques. O duelo foi marcado por uma entrevista de Gustavo Marques, do time do interior, que disparou frases machistas contra a árbira Daiane Muniz.
Quem também garantiu a clasificação no sábado foi o Palmeiras. De forma tranquila, o time de Abel Ferreira fez valer o favoritismo e goleou o Capivariano por 4 a 0, com dois gols de Vitor Roque, e também marcou a estreia de Jhon Arias.
O único dos quatro grandes a não passar foi o Santos, que foi eliminado de forma dolorosa pelo Novorizontino. O jogo estava empatado pro 1 a 1 até o último lance, quando Léo Naldi acertou bonita cabeçada e garantiu a vitória por 2 a 1 do Tigre.
Carioca
No Rio de Janeiro, rolaram as partidas de ida das semifinais.
No Estádio Nilton Santos, o Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0, com gol de Kevin Serna, e abriu vantagem para o duelo de volta. Com a derrota, o Vasco decidiu demitir Fernando Diniz.
Do outro lado da chave, o Flamengo venceu o Madureira com tranquilidade, por 3 a 0, e encaminhou vaga na decisão.
Gaúcho
No Rio Grande do Sul, as finais foram definidas e teremos dois duelos entre Grêmio e Internacional na decisão.
O Inter garantiu a classificação após golear o Ypiranga por 4 a 0. No jogo de ida, o Colorado já tinha vencido por 3 a 0.
O Grêmio, por sua vez, sofreu mais para chegar na final. Após dois empates, o Imortal eliminou o Juventude nos pênaltis.
Mineiro
Em Minas Gerais, as duas semifinais tiveram seus duelos de ida.
Apesar de visitante, o Cruzeiro dominou o Pouso Alegre e venceu por 2 a 1. Lucas Silva e o reestreante Bruno Rodrigues marcaram para a Raposa, enquanto Romário descontou para os mandantes.
Na outra semifinal, Atlético-MG e América-MG ficaram no 1 a 1, em jogo marcado por golaços. Dudu abriu o placar para o Galo, mas Yarlen empatou para o Coelho, e as equipes vão decidir a vaga na final na Arena Independência.
Jader Machado empata no Campeonato Brasileiro de Handebol Sub-18
A equipe da escola Jader Machado, de Porto Acre, tomou um gol a 45 segundos do fim e empatou por 16 a 16 com o time da escola Joaldo Lima, de Sergipe, nesta segunda, 23, em Aracaju, Sergipe, em duelo válido pela segunda rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro Escolar de Handebol Feminino Sub-18. As meninas acreanas seguem sem vencer no torneio nacional.
Sequência nesta quarta
O time da Jader Machado volta à quadra nesta terça, 24, às 6 horas(hora Acre), para enfrentar a equipe João D´Abreu, de Tocantins.
Os garotos da Clícia Gadelha jogam contra o Colégio Amorim, de São Paulo, a partir das 12h10(hora Acre), em um duelo muito complicado.
Copinha Arasuper com partidas bem disputadas no Sub-14
Partidas bem equilibradas marcaram a 5ª rodada da primeira fase da Copinha Arasuper de Futsal neste domingo, 22, no ginásio do Sesc. Santa Cruz e Furacão do Norte empataram por 1 a 1 na partida de abertura da programação. Os outros resultados foram: Cruz Azul 5×0 Bangu, Botafogo 3×1 Escolinha da Conquista e PSC 1×1 Escola Galvez.
“Chegamos em um momento importante da Copinha. As partidas valem classificação, seguir na disputa pela segunda fase e isso eleva o nível”, afirmou o coordenador da Copinha Arasuper, Auzemir Martins.
Resultados do Sub-10
Boleiros Mirim 6×3 Escolinha do Santinha
CT Furacão do Norte “A” 6×1 Flamenguinho
Escola Galvez 4×0 Santa Cruz
Sena Esporte 5×2 Botafogo
Sub-12
Camisa 11 4×1 Escolinha da Conquista
Escola Galvez 3×2 Barcelona
Meninos da Vila 3×3 Botafogo
Santa Cruz 8×2 Sena Esporte
