MM/Acre e Nilton Lins disputam semifinal da Superliga C

MM/Acre e Nilton Lins, do Amazonas, disputam nesta terça, 5, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc, uma das semifinais da Superliga C. As duas equipes chegam invictas para o confronto e o duelo não tem favorito.

Partida difícil

O técnico Carlos Leopoldo espera uma partida difícil contra um adversário de muita tradição.

“Precisamos fazer um grande jogo para avançar. Um bom passe e o bloqueio serão fundamentais nessa partida”, declarou o treinador.

Convocou a torcida

O líbero Dayan convocou a torcida acreana para apoiar o MM/Acre na semifinal.

“A presença da torcida vai ser muito importante. Teremos um grande jogo”, comentou Dayan.

Outra semifinal

Clube do Remo, do Pará, e Vôlei Orgulho, de Rondônia, fazem a primeira semifinal da Superliga C, a partir das 17 horas, no Sesc.

Fase de classificação

A fase de classificação da Superliga C foi encerrada nesta segunda, 4, com três jogos no Sesc. O Remo venceu o ACV por 3 sets a 0, com parciais de 25×1, 25×20 e 25×22. O GAS bateu o AVV por 3 sets a 2, com parciais de 22×25, 25×15, 20×25, 25×17 e 15×12. O Nilton Lins derrotou o Vôlei Orgulho por 3 sets a 1, com parciais de 23×25, 25×11, 25×19 e 25×13.

