Cotidiano
MM Acre é campeão invicto da 2ª Copa Ouro Preto 40+
A equipe do MM Acre derrotou o Miners Sports por 2 sets a 0, com parciais de 25×14 e 25×8 e conquistou nesse fim de semana em Ouro Preto, Rondônia, o título da 2ª Copa Masters 40+ de Vôlei Masculino.
“Fizemos uma grande competição e conquistamos a Copa. Esse título vem para coroar o trabalho de toda uma temporada”, declarou o técnico do MM Acre, Carlos Leopoldo.
Melhor treinador
Carlos Leopoldo foi escolhido como melhor treinador da Copa Ouro Preto.
“Receber o prêmio de melhor técnico valoriza todo o esforço de 2025. Nossa equipe formou a base da seleção(Eric, Fabiano, Papel, Wender, Wendell e Márcio) da Copa e isso também é importante destacar”, comentou o treinador.
Comentários
Cotidiano
CBF deve confirmar o Humaitá na disputa da Série D 2026
A CBF ainda não oficializou as 96 equipes para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série de 2026, mas uma fonte do consultada pelo phdesporteclube.com.br confirmou a presença do Humaitá no torneio nacional.
O Tourão, de Porto Acre, tem o melhor ranking entre os clubes do futebol acreano e isso pode garantir a participação no torneio nacional.
Três times
Com a confirmação do Humaitá, o Acre terá três equipes na Série D. Independência e Galvez conquistaram as vagas pela classificação do Campeonato Estadual 2025.
Fórmula de disputa
A nova Série D será disputada entre os dias 5 de abril e 13 de setembro. A competição vai ter 16 grupos com 6 equipes e as quatro melhores de cada chave avançam para a fase eliminatória.
Comentários
Cotidiano
AAB“A” e América fazem jogo decisivo no Campeonato Estadual
AAB “A” e América fazem um jogo decisivo pelo grupo B do Campeonato Estadual de Basquete, no masculino, nesta terça, 2, a partir das 20h20, no ginásio Álvaro Dantas. Se a equipe da AAB“A” vencer estará classificada. O América precisa ganhar para entrar na disputa por uma vaga na fase final.
Na abertura da programação, o Old School “B” joga contra o Resenha somente para cumprir tabela.
Comentários
Cotidiano
Galvez enfrenta o Canaã na estreia da Supercopa Capital
O Galvez enfrenta o Canaã, do Distrito Federal, nesta terça, 2, a partir das 13 horas (hora Acre), no estádio Dirceuzão, em Planaltina, Goiás, na estreia da Supercopa Capital Sub-17. A competição é a maior da categoria promovida no Brasil.
Força máxima
O técnico Eriano Santos terá todos os titulares e vai manter a mesma maneira de jogar.
“Vamos valorizar a posse de bola e explorar a velocidade dos nossos extremos. Estamos trabalhando desta maneira desde o início da temporada e não existem motivos para mudanças”, declarou o treinador.
Outra partida
Na outra partida do grupo G, o Atlético Goianiense joga contra o Coritiba, a partir das 8 horas(hora Acre), no Dirceuzão.
Você precisa fazer login para comentar.