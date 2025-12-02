MM Acre é campeão invicto da 2ª Copa Ouro Preto 40+

A equipe do MM Acre derrotou o Miners Sports por 2 sets a 0, com parciais de 25×14 e 25×8 e conquistou nesse fim de semana em Ouro Preto, Rondônia, o título da 2ª Copa Masters 40+ de Vôlei Masculino.

“Fizemos uma grande competição e conquistamos a Copa. Esse título vem para coroar o trabalho de toda uma temporada”, declarou o técnico do MM Acre, Carlos Leopoldo.

Melhor treinador

Carlos Leopoldo foi escolhido como melhor treinador da Copa Ouro Preto.

“Receber o prêmio de melhor técnico valoriza todo o esforço de 2025. Nossa equipe formou a base da seleção(Eric, Fabiano, Papel, Wender, Wendell e Márcio) da Copa e isso também é importante destacar”, comentou o treinador.

