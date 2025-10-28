Miss Universe Acre 2026 ocorre nesta quarta; conheça as candidatas

O Miss Universe Acre, maior concurso de beleza do estado, irá eleger sua nova soberana nesta quarta-feira, 29, a partir das 19h, na Usina de Arte João Donato, em Rio Branco. Disputam a coroa 8 candidatas representando os municípios acreanos e a capital, Rio Branco.

A vencedora irá representar o Acre no Miss Universe Brasil, previsto para ocorrer em abril, em m São Paulo. O concurso estadual será transmitido ao vivo pela Líder TV, canal local 10.1 e no canal da emissora no YouTube.

A final é aberta ao público, com ingressos à venda por R$ 70, disponíveis na Ótica Novo Estilo, na avenida Nações Unidas, 711 (frente ao Pronto Socorro, em Rio Branco). Doando 2 kg de alimentos para o Instituto Anjos da Guarda, o ingresso fica R$ 50.

De acordo com Allex Tomáz, CEO do concurso, o objetivo da noite é apresentar um verdadeiro show profissional ao público, com desfiles e performances. A final contará com apresentação do cerimonialista Erivelton Ximenes e na TV, pelo âncora e jornalista da Líder TV M Jota.

Como será a final?

As candidatas foram confinadas nesta segunda-feira, 27, em um hotel de Rio Branco, onde tiveram início as primeiras etapas da competição, que incluem entrevistas com os jurados, ensaios e ações com patrocinadores.

Durante o confinamento, também foram feitas as fotos oficiais do concurso.

A disputa será afunilada em um Top 5. A vencedora do Miss Popularidade também terá vaga no TOP, formando um Top 6.

Somente 3 continuarão na disputa, formando o Top 3, sendo uma das 3 escolhidas como a Miss Universe Acre 2026.

A Miss Universe Acre 2025, Layane Castro, fará a coroação da nova Miss do estado do Acre.

Inovações

O Miss Universe Acre promete algumas inovações no formato nesta edição. Allex Tomás, CEO do concurso, aponta que o ponto alto deste ano é a transmissão ao vivo na TV aberta.

Com mais de 25 anos de experiência no universo dos concursos de beleza, Allex Tomás considera o elenco desta edição um dos mais fortes com os quais já trabalhou. “Hoje uma Miss tem que inspirar e motivar, e é vamos ter mulheres reais na passarela”, destacou.

Encerrada a etapa estadual, o foco do trabalho se volta à preparação para a competição nacional. Tomás ressalta que a meta será conquistar o título inédito para o Acre.

Candidatas que disputam a final

Andressa Jamylle – Rio Branco

Nicole Araújo – Epitaciolândia

Jordana Castro – Plácido de Castro

Maria Feitosa – Tarauacá

Monica Lopes – Capixaba

Maiquele Santos de Souza – Xapuri

Inaiê Ferreira – Manoel Urbano

Paula Silva – Feijó

