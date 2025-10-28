Acre
Miss Universe Acre 2026 ocorre nesta quarta; conheça as candidatas
O Miss Universe Acre, maior concurso de beleza do estado, irá eleger sua nova soberana nesta quarta-feira, 29, a partir das 19h, na Usina de Arte João Donato, em Rio Branco. Disputam a coroa 8 candidatas representando os municípios acreanos e a capital, Rio Branco.
A vencedora irá representar o Acre no Miss Universe Brasil, previsto para ocorrer em abril, em m São Paulo. O concurso estadual será transmitido ao vivo pela Líder TV, canal local 10.1 e no canal da emissora no YouTube.
A final é aberta ao público, com ingressos à venda por R$ 70, disponíveis na Ótica Novo Estilo, na avenida Nações Unidas, 711 (frente ao Pronto Socorro, em Rio Branco). Doando 2 kg de alimentos para o Instituto Anjos da Guarda, o ingresso fica R$ 50.
De acordo com Allex Tomáz, CEO do concurso, o objetivo da noite é apresentar um verdadeiro show profissional ao público, com desfiles e performances. A final contará com apresentação do cerimonialista Erivelton Ximenes e na TV, pelo âncora e jornalista da Líder TV M Jota.
Como será a final?
As candidatas foram confinadas nesta segunda-feira, 27, em um hotel de Rio Branco, onde tiveram início as primeiras etapas da competição, que incluem entrevistas com os jurados, ensaios e ações com patrocinadores.
Durante o confinamento, também foram feitas as fotos oficiais do concurso.
A disputa será afunilada em um Top 5. A vencedora do Miss Popularidade também terá vaga no TOP, formando um Top 6.
Somente 3 continuarão na disputa, formando o Top 3, sendo uma das 3 escolhidas como a Miss Universe Acre 2026.
A Miss Universe Acre 2025, Layane Castro, fará a coroação da nova Miss do estado do Acre.
Inovações
O Miss Universe Acre promete algumas inovações no formato nesta edição. Allex Tomás, CEO do concurso, aponta que o ponto alto deste ano é a transmissão ao vivo na TV aberta.
Com mais de 25 anos de experiência no universo dos concursos de beleza, Allex Tomás considera o elenco desta edição um dos mais fortes com os quais já trabalhou. “Hoje uma Miss tem que inspirar e motivar, e é vamos ter mulheres reais na passarela”, destacou.
Encerrada a etapa estadual, o foco do trabalho se volta à preparação para a competição nacional. Tomás ressalta que a meta será conquistar o título inédito para o Acre.
Candidatas que disputam a final
Andressa Jamylle – Rio Branco
Nicole Araújo – Epitaciolândia
Jordana Castro – Plácido de Castro
Maria Feitosa – Tarauacá
Monica Lopes – Capixaba
Maiquele Santos de Souza – Xapuri
Inaiê Ferreira – Manoel Urbano
Paula Silva – Feijó
Acre
Nível do Rio Acre sobe, mas permanece abaixo da cota de alerta em Rio Branco
O nível do Rio Acre atingiu 2,24 metros às 5h35 desta terça-feira, 28, conforme o boletim divulgado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Rio Branco. O volume representa uma pequena elevação nas últimas 24 horas, mas ainda está bem abaixo da cota de alerta, estabelecida em 13,50 metros.
De acordo com o relatório assinado pelo coordenador municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, o município registrou 49,6 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, um índice considerado expressivo para o período.
Acre
No dia do servidor, sindicatos reivindicam melhorias salariais na Aleac
Representantes de diversas categorias do serviço público estadual do Acre se reuniram na manhã desta terça-feira, 28, dia do Servidor Público, em frente à Assembleia Legislativa, em Rio Branco, para reivindicar melhorias salariais.
O movimento, organizado por sindicatos das áreas da educação, saúde, segurança pública (polícias civil, militar e penal), fazenda e administração direta, cobra do governo estadual a abertura de negociações e já fala em indicativo de greve para a próxima semana, caso não haja resposta.
Entre os principais pontos da pauta está o aumento do auxílio-alimentação, atualmente no valor de R$ 420,00, para R$ 1.000,00. Os servidores também exigem a extensão do auxílio-saúde, hoje restrito aos trabalhadores da saúde, para todo o funcionalismo, incluindo ativos e inativos, além de um reajuste linear por meio da Revisão Geral Anual (RGA), estimado em cerca de 20%.
Os sindicalistas se revezaram no trio elétrico para denunciar o que chamam de descaso do governo com as demandas históricas das categorias.
Acre
Epitaciolândia vai instalar sistemas de energia solar em prédios públicos
A Prefeitura de Epitaciolândia publicou nesta terça-feira, 28, a Lei Municipal nº 550/2025, que determina a instalação de sistemas de energia fotovoltaica em todos os prédios públicos municipais, com prioridade para escolas e unidades de saúde, tanto urbanas quanto rurais. A iniciativa, de autoria do vereador Ari Osvaldo Matos da Silva e aprovada pela Câmara Municipal, foi sancionada pelo prefeito Sérgio Lopes (PL).
A medida busca reduzir os gastos com energia elétrica e incentivar o uso de fontes renováveis, alinhando o município às políticas de sustentabilidade e combate às mudanças climáticas. Além de promover a economia, a nova legislação pretende estimular a educação ambiental nas escolas públicas.
Os projetos de instalação serão realizados de forma gradativa, conforme a disponibilidade técnica e orçamentária do município, podendo contar com recursos próprios, convênios com governos estadual e federal, parcerias público-privadas e emendas parlamentares.
A coordenação e fiscalização das ações ficará a cargo das secretarias municipais de Obras, Meio Ambiente, Educação e Saúde. O Executivo terá até 180 dias para apresentar um plano de implementação com cronograma, custos e projeções de economia.
