Acre
Miss Universe Acre 2026 acontece dia 29 de outubro, em Rio Branco, e reúne candidatas do interior
No dia 29 de outubro, Rio Branco será palco do maior concurso de beleza do estado: o Miss Universe Acre 2026.
Diretamente da Usina de Arte João Donato, candidatas de todo o Acre disputarão uma coroa, um título e uma experiência para toda uma vida.
A cerimônia de anúncio da vencedora da vaga que irá representar o Acre no Miss Universe Brasil 2026, também será transmitida ao vivo pela Líder TV, afiliada da Rede Brasil de Televisão canal local 10.1 e no canal do Youtube da emissora, a partir das 19h.
De acordo com a organização, esta será a edição mais diversa da história, com o maior número de representantes vindas do interior. A vencedora leva para casa um prêmio de R$ 5 mil reais, brindes, além de representar o Acre e concorre ao nacional em 2026.
Quem se despede do trono ao final do evento é Layane Castro, eleita Miss Acre 2025, que passa a faixa para a nova eleita.
Miss Universe Acre 2026: beleza com propósito
Mais do que um concurso, o Miss Universe Acre 2026 reforça a tradição dos concursos de beleza no Brasil, celebrando diversidade, propósito e a força das mulheres que representam cada munícipio do nosso estado. Venha conferir um grandioso espetáculo que irá coroar a nossa representante no concurso.
Serviço:
👑 Miss Universe Acre 2026
Data: 29 de outubro de 2025 (quarta-feira)
⏰Horário: 19h
📍Local: Usina de Arte João Donato – Rua das Acácias, 1155 – Distrito Industrial/Rio Branco, Acre
Comentários
Acre
Iteracre ultrapassa meta de 2023 e entrega mais de 3.700 títulos de terras
O Instituto de Terras do Acre (ITERACRE) vem realizando um trabalho histórico em todo o estado. Em menos de 20 dias, o órgão já entregou mais de 2.700 títulos urbanos, rurais e para entidades religiosas em diversos municípios, incluindo Plácido de Castro, Acrelândia, Brasiléia, Xapuri, Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.
Com a entrega prevista de 929 títulos em Feijó, que deve acontecer nos próximos dias, o número total ultrapassará 3.629 documentos regularizados, superando a meta estabelecida pela presidente do ITERACRE ainda na primeira fase de sua gestão, iniciada ano de 2023.
De acordo com informações da presidência do Instituto, ainda há cerca de 4 mil títulos em fase final de registro, que deverão ser entregues à população até o fim deste ano. A presidente informou que, assim que o gabinete do governador definir o cronograma da segunda remessa de entregas, o ITERACRE dará início às novas cerimônias de distribuição dos documentos registrados.
Estamos aguardando a tratativa do tribunal de justiça através da corregedoria, junto aos cartórios, demais de aproximadamente 6 municípios para em seguida aliar as entregar os títulos registrados a população com o gabinete do nosso governador e vice governadora Mailza Assis, que tem se dedicado para garantir moradia com segurança para os acreanos, diga como vai funcionar o cronograma de entrega para que ele esteja conosco em mais um momento histórico”, apontou Gabriela Câmara.
Essas metas fazem parte de um pedido direto do governador e vice governadora Mailza, que desafiou o ITERACRE a manter um ritmo acelerado e alcançar a marca de 10 mil títulos entregues até o final de 2025.
Com esse avanço, o ITERACRE consolida um dos maiores programas de regularização fundiária da história do Acre, garantindo segurança jurídica e dignidade para milhares de famílias acreanas.
Comentários
Acre
Corrida do Servidor em Cruzeiro do Sul tem regulamento divulgado e entrega de kits no dia 18
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), divulgou o regulamento oficial da Corrida do Servidor 2025 (Edição Cruzeiro do Sul), que ocorrerá no dia 19 de outubro, com largada às 6h, na Arena Juruá. A ação faz parte da programação do Mês do Servidor e contará com percursos de 5 km, 10 km e 21 km, abertos a servidores públicos e à comunidade em geral.
A entrega dos kits será realizada no Magazine Andrade (ao lado do Plínio Hotel, no Centro), no dia 18 de outubro, das 8h às 13h. Cada participante deverá doar 2 kg de alimento não perecível para retirar o kit, composto por camisa regata, número de peito, medalha de metal e pós-corrida. A medalha será concedida apenas aos atletas que completarem o percurso.
As inscrições são individuais e intransferíveis, e o uso do número de peito é obrigatório durante toda a prova. A corrida será realizada sob qualquer condição climática e terá duração máxima de três horas.
Os três primeiros colocados de cada categoria, Servidor Público e Comunidade, nos percursos de 5 km, 10 km e 21 km receberão troféus. Já os vencedores da meia maratona (21 km) na categoria Servidor Público disputarão uma premiação especial com os campeões da edição de Rio Branco. O atleta com o melhor tempo geral entre as duas cidades ganhará uma passagem para participar da Corrida de São Silvestre, em São Paulo, ou poderá optar por uma premiação em dinheiro no valor de R$ 2 mil.
O regulamento completo está disponível no site https://runningacre.sport.blog/regulamentos/. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail [email protected].
Comentários
Acre
Fundação Ulisses Guimarães promove cursos inéditos em aldeia Huni Kuin no Acre
Wiliandro Derze
Pela primeira vez, a Fundação Ulysses Guimarães (FUG) levou nesse último final de semana a capacitação diretamente à Aldeia do Caucho, em Tarauacá, marcando um momento histórico para a comunidade indígena da etnia Huni Kuin. A ação, realizada no último final de semana, focou na formação política, cidadania e liderança comunitária, com o objetivo de fortalecer a participação social e valorizar a cultura local.
A programação incluiu oficinas, palestras e atividades práticas, cujos conteúdos foram adaptados à realidade do povo Huni Kuin, respeitando seus saberes tradicionais e sua língua. De acordo com o presidente do MDB no Acre, Vágner Sales, a iniciativa representa a construção de uma ponte entre o conhecimento técnico e o saber ancestral, promovendo o diálogo intercultural.
A comunidade recebeu a ação com entusiasmo, destacando seu impacto positivo especialmente para a juventude. “É muito bom ver que estão olhando para nós, trazendo cursos e falando de direitos. A gente quer aprender, mas respeitando nossa cultura”, afirmou um dos jovens participantes.
Segundo a coordenação da FUG no Acre, a iniciativa na Aldeia do Caucho é a primeira de um plano de ação continuada. A fundação planeja estender atividades semelhantes para outras aldeias da região nos próximos meses, consolidando o projeto de capacitação voltado para os povos indígenas do estado.
Você precisa fazer login para comentar.