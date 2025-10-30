Conecte-se conosco

Ministro dos Transportes anuncia que nova CNH deve entrar em vigor ainda em 2025

Publicado

57 segundos atrás

em

Reforma da Carteira Nacional de Habilitação trará mudanças no formato, validade e requisitos; anúncio oficial deve ocorrer nos próximos meses

A modernização do documento incluirá mudanças em seu formato, prazo de validade e requisitos para emissão, com objetivo de simplificar processos e aumentar a segurança contra fraudes.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o projeto da nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) deve entrar em vigor ainda em 2025, após o encerramento da consulta pública no próximo domingo, 2 de novembro. A proposta, segundo o ministro, busca reduzir custos e simplificar o processo para obtenção do documento.

Durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da EBC, na última quarta-feira, 29, Renan destacou que cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação, o que evidencia a necessidade de mudanças.

“Hoje, o processo de obtenção da CNH é muito caro e burocrático. O governo quer simplificar e tornar esse direito acessível, principalmente para quem precisa dirigir para trabalhar”, afirmou o ministro.

Atualmente, o custo para tirar a CNH varia entre R$ 2 mil e R$ 5 mil, conforme o Ministério dos Transportes. Pelo novo modelo, as aulas em autoescolas deixarão de ser obrigatórias, mas o candidato continuará precisando passar pela prova teórica e prática.

O curso teórico — que inclui conteúdos sobre legislação, direção defensiva, cidadania e meio ambiente — será oferecido gratuitamente e de forma online, permitindo que o cidadão estude onde e quando quiser.

“O objetivo é acabar com a obrigatoriedade das 45 horas-aula teóricas e das 20 práticas, sem comprometer a segurança. A ideia é confiar mais no cidadão e reduzir custos desnecessários”, explicou Renan Filho.

Outra mudança prevista é a autorização para que os candidatos aprendam em veículos automático, algo inédito no país.

“Hoje, o Brasil é um dos poucos países que ainda exige que o aluno aprenda a dirigir apenas em carros manuais, quando 80% dos veículos novos vendidos são automáticos. Isso precisa mudar”, completou o ministro.

Principais mudanças previstas
  • Formato digital: Versão física e digital integradas
  • Validade estendida: Possibilidade de prazos mais longos para condutores sem infrações
  • Maior segurança: Elementos antifraude e integração com bases nacionais
  • Processos digitais: Renovação e emissão por meio de plataformas online
Próximos passos

  • Encaminhamento de medida provisória ou projeto de lei ao Congresso

  • Regulamentação por resolução do Contran

  • Adaptação pelos Detrans estaduais

A consulta pública sobre o projeto vai até o dia 2 de novembro, e o governo reunirá as contribuições da sociedade antes de definir o texto final. Depois disso, serão realizadas audiências públicas para aprofundar a discussão, em um processo que deve durar mais de 30 dias.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já autorizou a continuidade do debate sobre o fim da obrigatoriedade das autoescolas. A proposta também conta com apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos/PB), que se manifestou nas redes sociais em defesa da medida.

“Essa é uma discussão necessária. O custo para tirar a CNH é muito alto, e isso acaba excluindo milhões de brasileiros. Modernizar o processo é uma forma de garantir mais igualdade”, escreveu ele na plataforma X (antigo Twitter).

Acre terá 29 atletas na disputa da Copa Rondônia em Porto Velho

Publicado

2 minutos atrás

em

30 de outubro de 2025

Por

Foto FAEA: Nadadores acreanos terão um bom desafio durante o fim de semana

Começa nesta sexta, 30, a partir das 8 horas (hora Acre), no parque aquático Vinícius Danin, em Porto Velho, Rondônia, mais uma edição da Copa Rondônia de Natação/Troféu Miguel Silva. O Acre vai ter 29 atletas, 26 da AABB e 3 da Tubarão.

“Essa é uma competição de clubes. Teremos dois representantes no último evento da temporada de 2025 fora do Estado. Os atletas acreanos chegarão na competição com chances de medalhas”, declarou o presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (FAEA), professor Ricardo Sampaio.

Luiz Antônio

Luiz Antônio Jerônimo disputa a Copa Rondônia como “último teste” visando o Pan Pacífico, em Cochabamba, na Bolívia, e o Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro.

“Estamos trabalhando nos bastidores para garantir o Luiz nas duas últimas competições da temporada. Os resultados da Copa Rondônia serão avaliados para reta final de treinamentos”, afirmou o presidente.

Municípios recebem R$ 102 mil para fortalecimento da assistência farmacêutica

Publicado

5 horas atrás

em

30 de outubro de 2025

Por

Dezessete municípios acreanos foram contemplados com recursos do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS), conforme a Portaria GM/MS nº 8.584, publicada pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (30) O total destinado ao estado é de R$ 102 mil, referente ao terceiro ciclo de monitoramento de 2025.

Cada município habilitado receberá R$ 6 mil, valor que será transferido diretamente aos Fundos Municipais de Saúde. O recurso é voltado à manutenção e melhoria da estrutura física e operacional dos serviços de assistência farmacêutica, com foco no armazenamento, controle e distribuição de medicamentos à população.

Os municípios beneficiados no Acre são: Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Senador Guiomard e Xapuri.

De acordo com a portaria, os repasses têm como base o envio de dados ao Ministério da Saúde por meio dos sistemas Hórus, e-SUSAF ou BNAFAR/SUS, utilizados para o monitoramento das ações e serviços farmacêuticos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Acre perde jogos no 1ª dia de disputa do Campeonato Brasileiro Sub-16

Publicado

6 horas atrás

em

30 de outubro de 2025

Por

Foto PHD: Seleção Acreana foi derrotada de virada nas duas partidas

A Seleção Acreana começou com derrotas nesta quarta, 29, em Saquarema, no Rio de Janeiro, a disputa do Campeonato Brasileiro de Vôlei Masculino Sub-16. No primeiro jogo, os garotos acreanos foram derrotados pela seleção de Alagoas por 2 sets a 1, com parciais de 25×19, 13×25 e 18×25. Na segunda partida, o Acre perdeu por 2 sets a 1 para a seleção do Rio Grande do Norte, com parciais de 29×27, 20×25 e 20×25.

Terceira partida

A Seleção Acreana volta à quadra nesta quinta, 30, a partir das 13h30 (hora Acre), para jogar contra a seleção de Roraima.

