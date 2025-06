Ministro das relações exteriores do Brasil participa do Txai Amazônia no Acre

O estado do Acre será beneficiado com investimentos do Ministério da Saúde que somam R$ 3,5 milhões, por meio do programa Agora Tem Especialistas. Os recursos são destinados à ampliação da oferta de cirurgias e ao fortalecimento dos cuidados com a saúde da mulher na rede pública.

Desse total, R$ 1,1 milhão será aplicado na implantação da Oferta de Cuidados Integrados (OCI) em ginecologia, medida que faz parte de um aporte nacional de R$ 300 milhões. A iniciativa permitirá às mulheres acreanas acesso mais ágil a consultas, exames e procedimentos especializados, como biópsias, ultrassonografias e ressonâncias. A expectativa é de que mais de 366 mil mulheres em idade fértil no estado possam ser beneficiadas.

A partir do encaminhamento feito pelas equipes da Atenção Primária, as pacientes terão acesso, em um só pacote, à consulta com ginecologista, exames especializados e retorno médico, inclusive por telemedicina. Entre os principais atendimentos previstos estão o diagnóstico e tratamento de endometriose e sangramento uterino anormal.

Além disso, o Acre também contará com um reforço de R$ 2,4 milhões para ampliar a oferta de cirurgias eletivas no SUS. O valor representa um aumento de 50% em relação ao teto anterior, elevando o montante total disponível em 2025 para R$ 7,4 milhões.

Esse recurso faz parte de um investimento de R$ 119 milhões que será dividido entre seis estados: Acre, Minas Gerais, Paraíba, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins, com o objetivo de reduzir filas e acelerar os atendimentos cirúrgicos. A medida foi oficializada pela Portaria GM/MS nº 7.242, publicada em 23 de junho.

O Acre também poderá ser contemplado com ações do novo Plano de Expansão da Radioterapia no SUS (Persus II), que visa substituir equipamentos obsoletos e equipar unidades com casamatas ainda não utilizadas. O plano prevê investimento de R$ 400 milhões até 2026, com aquisição de 121 novos aceleradores lineares para o tratamento do câncer em todo o país.

O edital de seleção das unidades aptas a receber os equipamentos será aberto em 14 de julho. Segundo o Ministério da Saúde, os novos aparelhos terão maior precisão e capacidade, o que poderá ampliar o atendimento a mais de 72 mil pacientes por ano.

