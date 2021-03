Em reunião com o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, Milton Ribeiro, titular da Educação, pediu a inclusão de professores e demais profissionais da área nos grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização (PNI).

“Vim pedir a possibilidade de vacinar todos os professores para voltar às aulas presenciais, esse pedido está sendo analisado e deve entrar na escala.”, declarou Ribeiro ao deixar o Ministério.

O Ministro da Educação também pediu que os professores tenham prioridade. Segundo Ribeiro, a Saúde está avaliando como serão “as questões técnicas e como será realizado.”

Na saída do encontro desta terça-feira (16), que também contou a participação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, Ribeiro disse a jornalistas que o pedido já tinha sido feito no ano passado.

“Esse documento eu mandei em outubro de 2020. Mandei um documento pedindo prioridade pros professores e pro pessoal da área de educação. Agora, eu vim renovar esse meu pedido, foi isso que vim fazer”, afirmou o ministro, completando que cerca de 3 milhões de professores poderiam ser beneficiados com a imunização contra a Covid-19.

Milton Ribeiro ressaltou que o pais tem mais de 2,3 milhões de profissionais da educação, e que essas pessoas precisam estar vacinadas para a retomada normal das aulas presenciais.