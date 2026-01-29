Brasil
Ministra Cármen Lúcia foi quem autorizou operação contra deputado Eduardo Velloso e ex-prefeito Mazinho Serafim por desvio de recursos
Ministra Cármen Lúcia autorizou ação, que mira suspeita de desvio de R$ 912 mil em contratos de shows em Sena Madureira; alvos têm endereços buscados no Acre e em Brasília
A Operação Draco contra o deputado federal Eduardo Velloso e o ex-prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim. A ação, autorizada pela ministra do STF Cármen Lúcia, investiga suspeitas de desvio de R$ 912 mil de recursos federais por meio de emendas parlamentares do tipo PIX — que permitem repasses diretos da União a municípios.
Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços de Velloso em Rio Branco e em seu apartamento funcional em Brasília, além de locais ligados a Serafim. Segundo a PF e a Controladoria-Geral da União, o dinheiro foi usado para contratar uma empresa responsável por shows em Sena Madureira, com pagamentos feitos pela Secretaria Municipal de Cultura.
As investigações apontam indícios de associação criminosa, fraude em licitação, corrupção e lavagem de dinheiro. O gabinete do deputado não foi alvo das buscas. A operação ainda está em andamento e pode resultar em novas medidas.
Tarcísio visita Bolsonaro na Papudinha nesta quinta-feira (29/1)
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visita, nesta quinta-feira (29/1), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no 19º Batalhão da Polícia Militar. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses na Papudinha, em Brasília (DF), por liderar a trama golpista.
A visita, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), levanta a expectativa de que o encontro seja para para tratar do apoio do mandatário paulista à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL), filho 01 do ex-chefe do Planalto, à Presidência da República.
Este é o primeiro encontro entre os dois políticos desde setembro, quando Bolsonaro ainda cumpria prisão domiciliar. A primeira ida de Tarcísio à Papudinha estava prevista para ocorrer na quinta-feira (22/1), mas o mandatário paulista cancelou a visita por motivos familiares.
O governador paulista chegou ao local às 10h56.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
Homem é preso por maus-tratos após arrastar cachorra amarrada à moto em Vilhena, RO
Caso viralizou nas redes sociais; animal foi resgatado e encaminhado para atendimento veterinário. Suspeito alegou que “havia ganhado” a cadelinha
Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos a uma cachorra em Vilhena, Rondônia, após um vídeo que o mostra arrastando o animal amarrado a uma motocicleta circular nas redes sociais e gerar grande comoção. Nas imagens, ele puxa a cadelinha pela coleira enquanto ela tenta resistir, situação interrompida quando uma moradora começa a filmar e exige que o animal seja solto.
Acionada, a polícia prendeu o suspeito, que alegou ter “ganhado” a cachorra e estar apenas a levando para casa. Apesar da justificativa, os agentes constataram os maus-tratos. A cadelinha, ainda sem nome, foi resgatada e encaminhada para avaliação veterinária.
O caso segue sob investigação, e o acusado responderá com base na legislação de proteção animal. A repercussão nas redes reacendeu o debate sobre a criminalização dos maus-tratos e a necessidade de fiscalização mais rigorosa.
Sisu 2026: matrícula exige título de eleitor; saiba como tirá-lo
Com a divulgação do resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 nesta quinta-feira (29/1), os estudantes aprovados correm para estar em dia com os documentos exigidos para se matricular em uma universidade. Entre eles, está a comprovação de quitação com as obrigações eleitorais: o título de eleitor. O Metrópoles te ensina o passo a passo para emiti-lo.
O resultado indiviual do Sisu foi compartilhado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Com a informação, o estudante pode conferir se está selecionado para as vagas disponíveis na chamada regular e, assim, deve realizar a matrícula no período indicado pela instituição.
O sistema do Portal Aceso Único expõe a melhor classificação do candidato entre as possibilidades de concorrência para cada curso, o que o ajuda a decidir sobre a lista de espera. Candidatos não selecionados que queiram participar da lista de espera devem manifestar interesse também até 2 de fevereiro, pelo Portal.
Como tirar o título de eleitor
O estudante maior de 18 anos, que é obrigado a votar, pode emitir a certidão de quitação eleitoral por meio do Autoatendimento Eleitoral na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou pelo aplicativo e-Título.
É possível acessar o Autoatendimento Eleitoral – TítuloNet entrando na página do Tribunal. No menu dsuperior do portal, selecione a aba “Serviços”.
Após entrar em “Serviços”, clique em “Certidões”, onde será possível emitir:
- Certidão de Quitação Eleitoral;
- Certidão de Crimes Eleitorais;
- Certidão Negativa de Alistamento;
- Carta Convocação de Mesários;
- Validação de título impresso, certidões e declarações.
No campo de “Serviços”, é necessário que o candidato clique na opção “Certidão de Quitação Eleitoral”. Nesta área, o estudante precisará preencher os dados de autenticação com o nome, o número do título de eleitor ou o CPF, a data de nascimento e os nomes da mãe e do pai e assim, o documentoé emitido.
Se o estudante optar por emitir esta certidão por meio do E-Título, o processo muda. No caso, basta entrar no aplicativo da Justiça Eleitoral e selecionar “Mais opções”.
Após isso, o item “Certidão de Quitação Eleitoral” aparece como primeiro artifício de acesso. Depois de clicar nesta opção, o documento abrirá imediatamente, se não houver impedimento. Ou seja, se não existir alguma pendência da eleitora ou do eleitor com a Justiça Eleitoral.
Para emitir a certidão pelo aplicativo, não é necessário ter a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral. Assim, qualquer eleitor cadastrado pode acessar o serviço.
Como ver o resultado do Sisu?
Para consultar a lista dos selecionados, o candidato deve acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior com sua conta gov.br.
Na página é possível confirmar se foi selecionado ou não para uma das duas escolhas feitas no momento da inscrição.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
