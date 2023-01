Ministério Público parabeniza governador Gladson Cameli por garantir a ordem e a democracia no Acre

O governador Gladson Cameli recebeu, nesta segunda-feira, 9, no Palácio Rio Branco, o procurador-geral do Ministério Público do Acre (MPAC), Danilo Lovisaro, e o secretário-geral da Procuradoria-Geral de Justiça do órgão, o promotor Glaucio Ney Shiron Oshiro.

Entre os temas abordados no encontro, esteve a união das instituições para garantir a ordem social da nação brasileira.

Devido a ação enérgica da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que cumpriu, de imediato, a ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) para desocupação do acampamento para prática de atos antidemocráticos, próximo ao 4º Batalhão de Infantaria de Selva, Cameli recebeu elogios do procurador-geral, que destacou o cumprimento da lei como fundamental para segurança dos cidadãos acreanos.

Reafirmando seu compromisso com a democracia, o governador Gladson Cameli agradeceu o apoio permanente do MPAC em todas as questões de interesse social, no qual o governo do Estado tem necessidade de atuar de maneira mais resoluta.

“Somos sempre gratos a todos que se unem em favor do fortalecimento das instituições e do Estado Democrático de Direito. Somos um governo que trabalha por uma sociedade diversa, plural, e precisamos seguir firmes ao lado de todos os poderes para garantir a ordem e o progresso do nosso país”, disse o governante.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários