Ministério Público ouve artista agredido com chave de fenda após beijar namorado

Pedro contou que ao entrar na confusão, levou um golpe ‘mata-leão’ e o autor, não satisfeito, pegou uma chave de fenda e empurrou contra seu olho esquerdo. O jovem foi parar no Pronto Socorro de Rio Branco, onde ficou internado por um dia.

“É muito doloroso, agora sinto medo desproporcional. Às vezes, acordo de madrugada pensando. Olhar no espelho não é a mesma coisa, ainda mais pra mim que sou uma pessoa muito vaidosa. É uma dor, um trauma, passar por uma experiência de quase morte. Só o que eu quero é justiça, não quero vingança, não quero que ele morra, só quero entender o porquê disso. Espero muito recuperar minha visão, ainda não perdi as esperanças. Estou firme e sigo vibrando na energia da cura, da esperança e da justiça”, disse o jovem ao G1 no dia da entrevista.

Crime de homofobia

Para o namorado do artista, Sérgio de Carvalho, o caso tem ligação com crime de homofobia. “Eu tinha estado lá antes, ainda beijei ele, não acho que foi o motivo, mas quando veio a confusão, veio o ódio. Não justifica fazer o que esse cara fez, era ódio. Por isso que acho que uma das camadas que tem por aí, com certeza, é isso [homofobia].”

A mãe do jovem, Suanny Lima também usou as redes sociais para desabafar sobre o ocorrido com o filho. Ela lamentou o fato de o artista poder não voltar a enxergar.

“Há uma semana meu filho caçula foi espancado por várias pessoas e teve o olho furado com uma chave de fenda. Meu filho é músico, tinha a vida pela frente, estava com muitos projetos para concluir. E, se eu como mãe estou indignada e revoltava com a impunidade, sentindo uma dor que não tem tamanho, imaginem como não está o meu filho, com a autoestima baixa, vendo todos seus sonhos um dia tão desejados indo por água abaixo, porque não sabe se voltará a enxergar. Não sei qual palavra define melhor, o motivo pelo qual esse delinquente fez isso com meu filho, se motivo torpe ou fútil. Espero que haja justiça, pois se aconteceu com meu filho pode acontecer com o seu”, relatou.