Os prefeitos da regional do Alto Acre que resolveram liberar a volta dos cultos mediantes limitações e cuidados básicos que estejam dentro do Decreto publicado pelos Entes, diante de pedidos em reuniões com os gestores, devem suspender tais decisões.

Ficou definido que as igrejas e templos poderiam retornar mediante limitação de 30% da capacidade, sem presença de idosos e crianças, além do distanciamento e fornecimentos de produtos para higienização, como álcool, álcool em gel, etc.

Na semana passada, o STF através do presidente Dias Toffoli, em decisões tomadas antes do final de semana, decidiu que os Municípios teriam autonomia sobre cuidar do combate ao novo vírus covd-19, mas, em cinco dias, desautorizou.

No Acre, sete prefeituras resolveram flexibilizar e por isso estão sendo notificadas a se explicarem ao Ministério Público. Diante da inconstância jurídica que vem passando o País, o prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, se reuniu com representantes de igrejas para passar a todos, que está acontecendo.

Ao serem notificados pelo prefeito, os pastores resolveram suspender os cultos nas igrejas que vinham acontecendo apenas aos domingos. No entender de todos, os trabalhos vinham acontecendo dentro das determinações e lamentam as determinações.

“Apenas lamentamos o posicionamento do Ministério Público, pois, acreditamos que estamos mais ajudando do que atrapalhando e nestes finais de semanas que trabalhamos, foi tudo tranquilo e na paz. Só temos que agradecer os prefeitos que nos atenderam e estaremos acatando e obedecendo as determinações”, destacou um dos pastores.

