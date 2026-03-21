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Ministério Público fiscaliza abastecimento de água em Epitaciolândia
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) instaurou Procedimento Administrativo para fiscalizar o abastecimento de água no município de Epitaciolândia e verificar o cumprimento do dever de informação adequada aos consumidores.
A medida foi formalizada por meio da Portaria nº 0008/2026/PJC/EPITAC, registrada no sistema SAJ/MP sob o nº 09.2026.00000468-3, e assinada pelo promotor de Justiça Rafael Maciel da Silva no dia 16 de março de 2026.
De acordo com o MP, o fornecimento de água é considerado serviço público essencial, prestado pela administração indireta e remunerado por tarifa, estando sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A legislação assegura aos usuários o direito à informação adequada e à prestação eficiente do serviço.
O órgão ministerial destaca ainda que eventuais interrupções no fornecimento devem ser previamente comunicadas à população, conforme prevê a Lei nº 13.460/2017, além das disposições da Lei nº 11.445/2007, que trata do saneamento básico.
A instauração do procedimento leva em conta fatos relatados na Notícia de Fato nº 01.2025.00004615-8. O objetivo é acompanhar a regularidade do abastecimento e apurar se há falhas na prestação do serviço ou descumprimento do dever de transparência com os consumidores.
Entre as determinações, o MP estabeleceu a autuação e registro do procedimento no Sistema de Automação da Justiça (SAJ/MP), a publicação da portaria no Diário Eletrônico do MPAC e a fixação de prazo inicial de um ano para a tramitação, podendo ser prorrogado mediante justificativa.
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Resgate de onça-pintada que caiu em usina de Mato Grosso durou 8 horas. Veja vídeo
O Corpo de Bombeiros concluiu na noite dessa quinta-feira (19/3) o resgate de uma onça-pintada que ficou presa em um canal de uma usina de energia na cidade de Juscimeira (MT), a 160 quilômetros da capital Cuiabá. O bombeiro Ricardo Silva explicou como foi o processo de retirada do animal.
Todo o processo de retirada da onça do local demorou cerca de 8 horas. A operação teve início às 11h30 e foi finalizada às 19h40 dessa quinta, com a onça devolvida ao habitat natural.
Os bombeiros identificaram, assim que chegaram à usina, que a onça estava com dificuldades para sair da água por conta própria. A Polícia Ambiental e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) foram mobilizadas para auxiliar na ocorrência.
Segundo Ricardo, o veterinário da Sema constatou que a onça se encontrava em quadro de hipotermia, o que tornou impossível a sedação. Por isso, os bombeiros tiveram de resgatá-la por meio de uma plataforma utilizada na limpeza das grades da usina.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
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Laboratório de Toxicologia da Polícia Civil do Acre alcança desempenho máximo em ensaio nacional do Inmetro
O Laboratório de Toxicologia do Instituto de Análises Forenses (IAF), vinculado ao Departamento de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Acre (PCAC), participou da 5ª Rodada do Ensaio de Proficiência em Alcoolemia, promovido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). A iniciativa integra o Programa de Ensaios de Proficiência e reúne laboratórios especializados de todo o país para avaliar a qualidade e a confiabilidade de análises laboratoriais.
Nesta edição, o ensaio contou com a participação de 22 laboratórios, que realizaram medições em amostras de sangue e soluções de etanol em água. Os resultados foram avaliados com base em critérios técnicos rigorosos, incluindo a metodologia empregada, o desempenho analítico e a comparabilidade entre os participantes.
A alcoolemia, exame que determina a concentração de etanol no sangue, possui grande relevância no âmbito da toxicologia forense. O procedimento é fundamental para subsidiar decisões do Poder Judiciário, especialmente em casos relacionados à condução de veículos sob efeito de álcool e outras situações que exigem comprovação técnico-científica.
O Laboratório de Toxicologia da PCAC obteve desempenho máximo dentro dos critérios estabelecidos, evidenciando a excelência das metodologias adotadas e a confiabilidade dos resultados produzidos pela equipe técnica. As análises foram conduzidas pelo perito criminal especialista em Toxicologia, Giulliano Scarante Cezarotto.
A participação em ensaios de proficiência é considerada essencial para a avaliação da competência técnica de laboratórios, além de ser um dos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, que estabelece padrões internacionais de qualidade para laboratórios de ensaio.
O diretor do Departamento de Polícia Técnico-Científica, Mário Sandro Martins, destacou a importância do resultado alcançado. “O desempenho máximo obtido pelo nosso Laboratório de Toxicologia reforça o compromisso da Polícia Civil do Acre com a excelência técnica e a produção de provas periciais confiáveis. Esse resultado demonstra que estamos alinhados aos mais rigorosos padrões nacionais e internacionais, garantindo suporte qualificado às investigações e ao Poder Judiciário. É um reconhecimento do trabalho sério e da competência dos nossos peritos”, enfatizou.
Fonte: Conteúdo republicado de POLÍCIA CIVIL - GERAL
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Dois caçadores estão desaparecidos há cinco dias em região de mata de Porto Walter
Edson Nascimento de Araújo, de 52 anos, e Francisco Marcos da Silva Lima, de 31 anos, se perderam durante deslocamento entre pontos de caça; Corpo de Bombeiros organiza equipe para reforçar buscas
Dois homens estão desaparecidos desde o início da semana após se perderem em uma área de mata na comunidade Mororó, no Rio Cruzeiro do Vale, zona rural do município de Porto Walter. O caso tem causado apreensão entre moradores, já que ambos são conhecidos na região e participavam de uma caçada com outros companheiros.
Os desaparecidos foram identificados como Edson Nascimento de Araújo, de 52 anos, conhecido como “Montanha”, e Francisco Marcos da Silva Lima, de 31 anos. As informações foram repassadas por um familiar, Kennedy Silva, que acompanha o caso.
De acordo com o relato, o grupo era formado por cinco pessoas que seguiram para a mata na segunda-feira (16). Eles estavam abrigados em um “tapiri”, espécie de acampamento improvisado, quando Edson e Marcos decidiram se deslocar para um ponto mais distante com o objetivo de caçar. A intenção era passar a noite na mata e retornar ao local combinado no dia seguinte.
No entanto, os dois não voltaram como previsto. Os demais integrantes da equipe ainda aguardaram até a manhã da quinta-feira (19), horário em que todos deveriam retornar para casa. Diante da ausência dos dois, o grupo decidiu voltar para verificar se eles haviam seguido por outro caminho, o que não se confirmou.
Dificuldades e buscas
A principal suspeita é de que ambos tenham se perdido durante o deslocamento entre os pontos de caça, o que dificultou o retorno ao acampamento. A área é de difícil acesso e coberta por mata fechada, o que aumenta a preocupação e o desafio das buscas .
Equipes formadas por moradores e familiares já iniciaram as buscas na região, na tentativa de localizar os dois homens o mais rápido possível. Além disso, o Corpo de Bombeiros Militar do Acreinformou que está organizando uma equipe que deverá se deslocar até a comunidade para reforçar as buscas.
As buscas continuam, e a esperança é de que ambos sejam encontrados com segurança.
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