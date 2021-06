Ministério doa equipamentos de segurança para 23 estados e o DF

Bens fazem parte do acervo da Força Nacional

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) doou hoje (8) R$ 10,7 milhões em equipamentos de segurança para 23 estados e o Distrito Federal combaterem a criminalidade. Serão repassados armamentos, munições, viaturas, equipamentos de proteção coletiva e individual, coletes balísticos, entre outros. Os bens fazem parte do acervo da Força Nacional de Segurança Pública.

A entrega dos equipamento foi feita pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e outras autoridades da pasta, durante cerimônia realizada em Brasília.

“A entrega de milhares de equipamentos que fazemos hoje, todos em bom estado, é mais uma medida do presidente Jair Bolsonaro, por meio do nosso ministério, para equipar as forças de segurança pública do país. São iniciativas como essas que reforçam a parceria federativa entre União, estados e municípios e nos fazem acreditar cada vez mais no Sistema Único de Segurança Pública [Susp], concebido para melhor atender a toda a população brasileira”, declarou o ministro.

Essa foi a segunda entrega de bens para os estados. No início do ano, R$ 5,5 milhões em equipamentos também foram repassados. Ao todo, cerca de R$ 16 milhões foram doados nas duas etapas.

*Com informações do MJSP