Ministério de Minas e Energia reajusta valor do Auxílio Gás no Acre

O Governo Federal oficializou o reajuste do preço de referência do gás de cozinha (GLP) para a modalidade de gratuidade do Auxílio Gás do Povo. No Acre, o valor do benefício subirá de R$ 122,12 para R$ 123,16 por botijão de 13 kg a partir deste mês. A portaria do Ministério de Minas e Energia (MME) foi publicada na sexta-feira, 16, no Diário Oficial da União (DOU).

O Auxílio Gás é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social e tem como objetivo minimizar os impactos do preço do GLP no orçamento doméstico. A portaria estabelece diferentes preços de referência por unidade federativa, de acordo com custos logísticos e regionais, garantindo que o valor do auxílio acompanhe as variações de mercado. No Acre, o reajuste equivale a aproximadamente 1% em relação ao valor praticado entre novembro e dezembro de 2025.

O documento também detalha alterações em outros estados e mantém a vigência das regras anteriores quanto à forma de emissão dos vales e aos critérios de concessão.

