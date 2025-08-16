fbpx
Cotidiano

Ministério da Saúde substitui Papanicolau por teste de DNA-HPV no SUS

Publicado

21 minutos atrás

em

Exame mais moderno já está disponível em 12 estados e deve alcançar 7 milhões de mulheres por ano até 2026

O Ministério da Saúde iniciou nesta sexta-feira (15) a oferta do teste de biologia molecular DNA-HPV pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em substituição gradual ao exame Papanicolau. A nova tecnologia identifica a presença do vírus antes do surgimento de lesões ou câncer do colo do útero, representando um avanço no rastreamento precoce da doença.

O lançamento ocorreu em Belém (PA) e beneficiará inicialmente mais de 395 mil mulheres. A primeira etapa contempla 12 estados: Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Rondônia, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná e o Distrito Federal. A meta é expandir a cobertura para todo o país até 2026, alcançando cerca de 7 milhões de mulheres por ano.

Com o novo método, os intervalos de rastreamento aumentam de três para cinco anos, diminuindo a necessidade de coletas frequentes. O teste também permite a autocoleta, o que amplia o acesso para mulheres em áreas remotas ou em situação de vulnerabilidade.

De acordo com o Ministério da Saúde, a mudança deve reduzir o tempo de diagnóstico, garantir o início precoce dos tratamentos e salvar vidas.

Cotidiano

Brasileia e Calafate fazem partida isolada do Estadual da 1ª Divisão

Publicado

2 minutos atrás

em

16 de agosto de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Calafate vai tentar a recuperação jogando fora de casa

Brasileia e Calafate fazem neste sábado, 16, a partir das 19 horas, em Brasileia, um jogo isolado pela primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da 1ª Divisão. A equipe da fronteira, uma das favoritas ao título, estreia no torneio e o Calafate vai tentar a recuperação depois do início com derrota.

Jogo adiado

A partida entre Atlético Xapuriense e Pista estava programada para ser disputada neste sábado, 16, em Xapuri, mas a diretoria do Pista pediu o adiamento do confronto.

“Os dirigentes do Pista alegaram um problema para o deslocamento até Xapuri e a federação atendeu o pedido. Vamos programar uma nova data”, declarou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.

Cotidiano

Andirá e Plácido de Castro fecham 1ª rodada do Estadual da 2ª Divisão

Publicado

4 minutos atrás

em

16 de agosto de 2025

Por

Foto Glauber Lima: O atacante Adriano é uma das apostas do Morcego para tentar o acesso

Andirá e Plácido de Castro fazem suas estreias no Campeonato Estadual da 2ª Divisão neste sábado, 16, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, na partida programada para fechar a 1ª rodada. As duas equipes não estão entre as favoritas para o acesso, mas podem surpreender.

Último trabalho

O técnico João Paulo Lourenço comandou o último treinamento do Andirá antes da estreia nessa sexta, 15, no CT do Imperador, e deixou para definir os titulares na Arena.

O zagueiro Victor e o atacante Adriano, destaque do Sub-20, são opções importantes para o primeiro jogo no Estadual.

Antes da estreia

Somente nessa sexta, 15, os dirigentes do Plácido de Castro realizaram as inscrições dos atletas visando a disputa do jogo de estreia no campeonato. O Tigre terá um elenco sem investimentos para tentar o retorno a primeira divisão.

Cotidiano

Campeonato Estadual da Série B terá quatro partidas no Sesc

Publicado

5 minutos atrás

em

16 de agosto de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Villa City joga para manter os 100% de aproveitamento

A primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série B terá quatro partidas neste sábado, 16, a partir das 17h45, no ginásio do Sesc.

Amigos do Gerson e Epitaciolândia se enfrentam na quadra 1 e Villa City e Montenegro jogam na quadra 2 na abertura da programação.

Na sequência os confrontos são: Café com Leite/Porto Acre x Xapuri e Capixaba x Adesg.

Confronto de invictos

Capixaba e Adesg fazem um confronto de invictos. As duas equipes venceram na estreia e um triunfo neste sábado começará a encaminhar a classificação para a próxima fase do torneio.

Tentar a recuperação

Os times dos Amigos do Gerson e Montenegro entram em quadra em busca da recuperação na Segundona. As equipes foram derrotadas na abertura da competição.

