Ministério da Saúde substitui Papanicolau por teste de DNA-HPV no SUS

O Ministério da Saúde iniciou nesta sexta-feira (15) a oferta do teste de biologia molecular DNA-HPV pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em substituição gradual ao exame Papanicolau. A nova tecnologia identifica a presença do vírus antes do surgimento de lesões ou câncer do colo do útero, representando um avanço no rastreamento precoce da doença.

O lançamento ocorreu em Belém (PA) e beneficiará inicialmente mais de 395 mil mulheres. A primeira etapa contempla 12 estados: Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Rondônia, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná e o Distrito Federal. A meta é expandir a cobertura para todo o país até 2026, alcançando cerca de 7 milhões de mulheres por ano.

Com o novo método, os intervalos de rastreamento aumentam de três para cinco anos, diminuindo a necessidade de coletas frequentes. O teste também permite a autocoleta, o que amplia o acesso para mulheres em áreas remotas ou em situação de vulnerabilidade.

De acordo com o Ministério da Saúde, a mudança deve reduzir o tempo de diagnóstico, garantir o início precoce dos tratamentos e salvar vidas.

