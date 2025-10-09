fbpx
Conecte-se conosco

Acre

Ministério da Saúde envia antídoto contra intoxicação por metanol a estados; Acre recebe 16 ampolas de Fomepizol

Publicado

26 minutos atrás

em

Medicamento, adquirido por meio da Opas e fabricado nos Estados Unidos, é o principal tratamento para casos de envenenamento por bebidas adulteradas e chega ao Brasil em meio ao aumento de registros da doença.

Em meio ao aumento de casos de intoxicação por metanol no país, o Ministério da Saúde anunciou, nesta quinta-feira (9), a chegada de um lote com 2.500 ampolas de Fomepizol, o principal antídoto utilizado no tratamento dessa condição. O medicamento, até então indisponível no Brasil, foi adquirido por meio do Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e representa um reforço essencial para o sistema público de saúde. Do total, 16 unidades serão destinadas ao Acre.

Segundo o ministério, cerca de 1.500 ampolas serão distribuídas imediatamente aos estados e ao Distrito Federal, enquanto as mil restantes permanecerão em estoque estratégico. São Paulo, que concentra o maior número de casos, receberá 288 unidades. A distribuição para os demais estados começa nesta sexta-feira (10), com prioridade para as regiões mais afetadas pela contaminação de bebidas alcoólicas adulteradas.

A carga, proveniente dos Estados Unidos e produzida por uma subsidiária de uma empresa japonesa, foi entregue ao Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP). A recepção contou com a presença da secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Mariangela Simão; do diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle; e da coordenadora de Inovação e Acesso a Medicamentos da Opas, Ileana Freitas.

A distribuição das ampolas foi definida com base no número de casos e na demanda regional. No Norte, além do Acre, os estados do Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins também receberão 16 ampolas cada, enquanto o Amazonas terá o dobro (32).

Na última segunda-feira (6), o Acre já havia recebido 30 doses de etanol farmacêutico, outro antídoto usado no tratamento de intoxicações por metanol. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o estado foi um dos primeiros a serem atendidos na distribuição inicial de 700 doses produzidas no país. As unidades foram destinadas prioritariamente à Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo, em Rio Branco.

Especialistas explicam que o metanol, presente em bebidas adulteradas, é transformado no organismo em ácido fórmico, substância que pode causar cegueira, falência de órgãos e até a morte. O Fomepizol atua bloqueando essa conversão, permitindo a eliminação do composto de forma menos tóxica. Embora tanto o Fomepizol quanto o etanol farmacêutico sejam administrados em ambiente hospitalar, o Fomepizol é mais seguro e melhor tolerado, apresentando efeitos colaterais leves como náusea, tontura e dor de cabeça, ao contrário do etanol, que pode causar embriaguez.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Acre

Carreta do “Agora Tem Especialistas” traz ao Acre serviços para saúde da mulher

Publicado

3 minutos atrás

em

9 de outubro de 2025

Por

O Acre dá mais um passo importante na ampliação do acesso à saúde especializada. Nesta sexta-feira, 10 de outubro, o Estado recebe oficialmente a carreta do programa “Agora Tem Especialistas”, iniciativa do Governo Federal em parceria com o Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

A estrutura móvel ficará ancorada próximo ao Centro de Convenções, no Campus da Universidade Federal do Acre (Ufac) e vai ofertar atendimentos gratuitos voltados à saúde da mulher, como consultas médicas, exames de mamografia e ultrassonografia. A ação faz parte das atividades do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

A carreta foi projetada para levar serviços de média complexidade a regiões onde o acesso a exames e consultas especializadas ainda é limitado. Com equipamentos de ponta e equipe multiprofissional, a unidade funcionará como uma extensão da rede estadual, fortalecendo a atenção à saúde feminina e garantindo que mais mulheres realizem seus exames de forma rápida e segura.

O programa prevê a circulação de 28 carretas equipadas com consultórios e aparelhos de diagnóstico em todo o país. O Acre é um dos primeiros estados a receber a estrutura, que simboliza um novo momento na oferta de exames especializados para mulheres.

Comentários

Continue lendo

Acre

SEE convoca novos professores aprovados em processos seletivos

Publicado

43 minutos atrás

em

9 de outubro de 2025

Por

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou nesta quinta-feira, 09, dois editais de convocação para entrega de documentos e assinatura de contratos de professores aprovados em processos seletivos simplificados.

As convocações são referentes aos editais nº 086/2025 SEAD/SEE e nº 052/2025 SEAD/SEE/Especial, que atendem à reposição de vagas nas redes de ensino regular e de educação especial.

O Edital nº 086/2025 convoca candidatos aprovados no processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2023, para atuação nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Foram chamados profissionais para as disciplinas de Física, Geografia, Matemática e Pedagogia ou Normal Superior.

Os convocados devem comparecer até o dia 20 de outubro de 2025, das 7h30 às 13h30, em um dos seguintes locais: Rio Branco: Coordenação de Recursos Humanos da SEE, na Rua Rio Grande do Sul, nº 1.907, Bairro Volta Seca e Cruzeiro do Sul: Núcleo de Educação, na Avenida 25 de Agosto, nº 126, Bairro Aeroporto Velho.

Já o Edital nº 052/2025 SEAD/SEE/Especial convoca candidatas aprovadas no processo seletivo para professor mediador da Educação Especial, por análise de títulos. As convocadas atuarão no município de Epitaciolândia.

Os candidatos e candidatas convocados devem apresentar documentos pessoais, comprovantes de escolaridade e regularidade eleitoral, além de declarações e atestado médico pré-admissional que comprove aptidão física e mental para o exercício da função.

As declarações exigidas podem ser acessadas nos sites sead.ac.gov.br/comunicado e concursos.ibfc.org.br/informacoes/420.

Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas junto à Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) pelos telefones (68) 3213-2331 / 3213-2332 ou na Secretaria de Administração (SEAD), pelo e-mail [email protected].

Comentários

Continue lendo

Acre

Gladson Cameli aponta MDB como possível fornecedor de vice na chapa de Mailza Assis em 2026

Publicado

2 horas atrás

em

9 de outubro de 2025

Por

Governador do Acre cita ex-deputada Jéssica Sales como um “nome forte” e reafirma apoio incondicional à candidatura de sua vice ao governo do estado

Entre os nomes cotados para compor a chapa de Mailza, está a ex-deputada federal Jéssica Sales, mencionada pelo governador como uma opção por ser “um nome muito forte”. Foto: arquivo 

Em uma declaração que amplia o leque de negociações para as eleições de 2026, o governador do Acre, Gladson Cameli, afirmou nesta quinta-feira (9) que o posto de vice na chapa da vice-governadora Mailza Assis (PP) pode ser ocupado por um representante do MDB.

Durante entrevista, Cameli não descartou a possibilidade e citou a ex-deputada federal Jéssica Sales como uma opção viável por ser “um nome muito forte”.

O governador foi enfático ao reafirmar seu apoio à candidatura de Mailza. “Eu não abro mão da minha vice-governadora disputar o governo. Isso, para mim, não tem nem o que se discutir mais”, declarou Gladson.

A afirmação consolida publicamente Mailza como a candidata de sua preferência e sinaliza a abertura para uma ampla aliança, que incluiria o MDB – partido com significativa influência no estado – em uma posição de destaque na chapa majoritária.

Vice-governadora reuniu-se com cúpula do partido em Rio Branco e afirmou que busca um projeto de governo amplo, não apenas uma candidatura do PP. Foto: captada 

Em um movimento estratégico para as eleições de 2026, a vice-governadora Mailza Assis (PP) reuniu-se com a direção estadual do MDB na manhã de quarta-feira (8), na sede do partido em Rio Branco, e oficializou pessoalmente o convite para que a sigla integre a aliança majoritária que está sendo formada. O ato faz parte da peregrinação política que a pré-candidata vem realizando para construir uma base ampla de apoio.

Durante o encontro, Mailza destacou a importância histórica do MDB na política acreana e deixou claro que seu objetivo é representar um projeto de governo que vá além de uma única legenda. “Reconhecendo a grandeza do MDB e o valor das suas lideranças, venho oficialmente convidar o partido a caminhar conosco”, declarou, enfatizando que a proposta assegura participação ativa e corresponsabilidade na futura gestão.

O gesto, que já repercutia em nível estadual, ganhou reforço público do governador Gladson Cameli nesta quinta-feira, ao declarar que o acordo pode resultar na indicação de um representante do MDB como vice na chapa majoritária.

A articulação, que incluiu o encontro de Mailza com a direção estadual do MDB em Rio Branco, foi descrita pela vice-governadora como a construção de “um projeto de governo mais amplo”. O apoio explícito de Cameli à estratégia de sua vice confirma o alinhamento total do Palácio Rio Branco com a pré-candidatura de Mailza e reforça o peso político da possível aliança com os emedebistas no tabuleiro eleitoral acreano.

Durante entrevista, Cameli afirmou que “tudo pode acontecer”, mas não descartou a possibilidade de o nome escolhido vir do MDB, que possui grande influência no estado. Foto: captada 

Comentários

Continue lendo