Ministério da Saúde envia antídoto contra intoxicação por metanol a estados; Acre recebe 16 ampolas de Fomepizol

Medicamento, adquirido por meio da Opas e fabricado nos Estados Unidos, é o principal tratamento para casos de envenenamento por bebidas adulteradas e chega ao Brasil em meio ao aumento de registros da doença.

Em meio ao aumento de casos de intoxicação por metanol no país, o Ministério da Saúde anunciou, nesta quinta-feira (9), a chegada de um lote com 2.500 ampolas de Fomepizol, o principal antídoto utilizado no tratamento dessa condição. O medicamento, até então indisponível no Brasil, foi adquirido por meio do Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e representa um reforço essencial para o sistema público de saúde. Do total, 16 unidades serão destinadas ao Acre.

Segundo o ministério, cerca de 1.500 ampolas serão distribuídas imediatamente aos estados e ao Distrito Federal, enquanto as mil restantes permanecerão em estoque estratégico. São Paulo, que concentra o maior número de casos, receberá 288 unidades. A distribuição para os demais estados começa nesta sexta-feira (10), com prioridade para as regiões mais afetadas pela contaminação de bebidas alcoólicas adulteradas.

A carga, proveniente dos Estados Unidos e produzida por uma subsidiária de uma empresa japonesa, foi entregue ao Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP). A recepção contou com a presença da secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Mariangela Simão; do diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle; e da coordenadora de Inovação e Acesso a Medicamentos da Opas, Ileana Freitas.

A distribuição das ampolas foi definida com base no número de casos e na demanda regional. No Norte, além do Acre, os estados do Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins também receberão 16 ampolas cada, enquanto o Amazonas terá o dobro (32).

Na última segunda-feira (6), o Acre já havia recebido 30 doses de etanol farmacêutico, outro antídoto usado no tratamento de intoxicações por metanol. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o estado foi um dos primeiros a serem atendidos na distribuição inicial de 700 doses produzidas no país. As unidades foram destinadas prioritariamente à Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo, em Rio Branco.

Especialistas explicam que o metanol, presente em bebidas adulteradas, é transformado no organismo em ácido fórmico, substância que pode causar cegueira, falência de órgãos e até a morte. O Fomepizol atua bloqueando essa conversão, permitindo a eliminação do composto de forma menos tóxica. Embora tanto o Fomepizol quanto o etanol farmacêutico sejam administrados em ambiente hospitalar, o Fomepizol é mais seguro e melhor tolerado, apresentando efeitos colaterais leves como náusea, tontura e dor de cabeça, ao contrário do etanol, que pode causar embriaguez.

