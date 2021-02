Da Rede TV

O Ministério da Saúde assinou na noite da última segunda-feira (15) o contrato com o Instituto Butantan para efetuar a compra de mais 54 milhões de doses da vacina CoronaVac. O imunizante é desenvolvido em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

Desde o final de janeiro, a pasta informou que a aquisição já estava assegurada, mas o contrato ainda não havia sido assinado. Com a nova remessa, as 54 milhões de doses se juntam às 46 milhões já adquiridas anteriormente junto ao instituto, totalizando 100 milhões de doses da CoronaVac.

“Enviamos o contrato à Fundação na quinta-feira passada e trabalhamos no Ministério todo o final de semana, e sem feriado também, esperando o contrato assinado”, informou o Secretário Executivo, Elcio Franco, lembrando que “o Ministério tinha a opção de comprar essa remessa adicional da Coronavac até 30 de maio, como estava previsto no acordo que assinamos com o Butantan, em janeiro, para garantir 46 milhões de doses que, além de confirmadas, começaram a ser entregues em 18 de janeiro. Preferimos adiantar a confirmação para termos logo essas 54 milhões de doses”, disse em nota.

Além da vacina chinesa, o ministério contou que o país receberá até dezembro mais 42,5 milhões de doses de vacinas fornecidas pelo Consórcio Covax Facility. O governo também explica que contratou mais de 222,4, milhões de doses da Fundação Oswaldo Cruz. O imunizantes começaram a ser entregues no mês passado.

O Ministério da Saúde ainda deve fechar um acordo com a União Química, que promete entregar 10 milhões de doses da vacina Sputnik V, entre março e maio. A pasta também negocia a compra de 30 milhões de doses da Covaxin, em parceroa com a Precisa Medicamentos.

