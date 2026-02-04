Conecte-se conosco

Cotidiano

Ministério da Saúde abre 18 vagas no Acre para especialistas em hospitais e ambulatórios do SUS; para Rio Branco, Brasiléia e Cruzeiro do Sul

Publicado

9 minutos atrás

em

Inscrições do programa Mais Médicos Especialistas vão até 19 de fevereiro, atualmente, cinco médicos especialistas já atuam pelo programa no Acre, nas áreas de cirurgia ginecológica e oncológica, concentrados na capital

Em todo o país, o edital prevê a seleção de 900 médicos especialistas, distribuídos em 16 especialidades prioritárias, entre elas anestesiologia, cirurgia geral, radiologia, mastologia, ginecologia e oncologia clínica. Foto: captada 

O Ministério da Saúde abriu 18 vagas imediatas do programa Mais Médicos Especialistas para atuação em hospitais e ambulatórios do SUS nos municípios de Rio Branco, Brasiléia e Cruzeiro do Sul. As inscrições seguem até 19 de fevereiro e devem ser feitas exclusivamente pela plataforma da UNA-SUS. O edital integra o segundo ciclo do programa, que visa ampliar o acesso a consultas, exames e cirurgias especializadas na rede pública.

No Acre, atualmente atuam cinco médicos do programa, nas áreas de cirurgia ginecológica e oncológica, todos na capital. A nova chamada busca expandir a cobertura para regiões com maior demanda reprimida e vulnerabilidade social. Em nível nacional, o edital prevê a seleção de 900 profissionais em 16 especialidades prioritárias, como anestesiologia, cirurgia geral, radiologia, mastologia, ginecologia e oncologia clínica.

O Mais Médicos Especialistas está vinculado ao programa Agora Tem Especialistas e permite a contratação imediata de médicos recém-formados em residência, com o objetivo de acelerar a fixação de profissionais no interior e ampliar o atendimento especializado.

Distribuição das especialidades (no país):

O edital nacional prevê 900 vagas em 16 especialidades prioritárias, incluindo anestesiologia, cirurgia geral, radiologia, mastologia, ginecologia e oncologia clínica.

Atualmente, cinco médicos especialistas já atuam pelo programa no Acre, nas áreas de cirurgia ginecológica e oncológica, concentrados na capital. A ampliação visa reduzir filas de espera por consultas, exames e cirurgias em regiões de maior vulnerabilidade social.

Dados nacionais do programa:

  • Atuação atual: 583 especialistas em todo o Brasil

  • Meta com novo edital: Ampliar para 1.500 profissionais

  • Distribuição geográfica: 48,7% atuam no interior, 34% em regiões metropolitanas

Público-alvo:

Médicos recém-formados em residência podem se inscrever, com o objetivo de acelerar a fixação de especialistas na rede pública.

Impacto local:

A expansão do programa pode reduzir a dependência do estado de profissionais volantes(interiorização temporária) e diminuir a migração de pacientes para outros estados em busca de atendimento especializado.Os selecionados serão alocados conforme a necessidade de cada município e receberão bolsa mensal de R$ 18 mil (40h semanais) ou R$ 9 mil (20h).

A inclusão de Brasiléia e Cruzeiro do Sul é estratégica: ambos são municípios-polo de saúde que atendem populações de fronteira e de áreas rurais isoladas, onde a ausência de especialistas é uma das principais causas da mortalidade evitável.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Cotidiano

Acre aprova isenção de taxas em concursos para doadoras de leite materno

Publicado

27 minutos atrás

em

4 de fevereiro de 2026

Por

Lei exige três doações nos últimos 12 meses e documento de banco de leite como comprovante; estoque na maternidade de Rio Branco cresceu 32% em 2025

Qualquer quantidade de leite materno é importante e pode ser doada, já que nem todas as mulheres podem amamentar seus bebês. Foto: captada 

As doadoras de leite materno no Acre agora têm direito à isenção de taxas de inscrição em concursos públicos e vestibulares estaduais. A lei, de autoria do deputado Adailton Cruz e em vigor desde 19 de janeiro, exige que a mulher tenha realizado pelo menos três doações nos 12 meses anteriores ao edital e apresente comprovante de cadastro em um banco de leite.

A medida visa ampliar o estoque de leite materno no estado, essencial para recém-nascidos internados. Na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, o volume armazenado aumentou 32% em 2025, passando de 488 litros para 647 litros em relação a 2024.

Para a doadora Terezinha Cavalcante, o gesto já é gratificante. “É muito bom você saber que está ajudando uma criança a ter uma vida melhor com o leite materno”, disse à Rede Amazônica Acre. A gerente da maternidade, Simone Prado, destacou o potencial da nova lei:

“Vai incentivá-las a virem procurar a maternidade para doar o leite. Todo mundo ganha”.

O texto prevê punições, como exclusão do certame, em caso de tentativa de fraude. Interessadas em doar devem estar saudáveis, sem uso de medicamentos que interfiram na amamentação, e podem obter informações pelo telefone (68) 99233-4820.

As doadoras também precisam apresentar um documento por um banco de leite que comprove o cadastro. Em caso de tentativas de fraude, as candidatas poderão ser punidas com a exclusão dos certames. Foto: captada 

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Em Rio Branco, Rio Acre sai da cota de transbordamento, marcando 13,99 m, na tarde desta quarta

Publicado

1 hora atrás

em

4 de fevereiro de 2026

Por

O Rio Acre saiu da cota de transbordamento nesta quarta-feira, 4, em Rio Branco. De acordo com o último boletim publicado pela Defesa Civil do Estado, às 15 horas de hoje, o rio apresentou um recuo de 31 centímetros, indo de 14,46 m na medição das 6 horas para 13,99 m, na medição das 15 horas. Mesmo com a diminuição, o governo do Acre segue acompanhando e reforçando o alerta à população, pois o manancial encontra-se, agora, em cota de alerta.

Rio Acre saiu da cota de transbordamento nesta quarta-feira, 4, em Rio Branco. Foto: Alice Leão/Secom

No município de Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá apresentou um aumento de 12 centímetros e, em Plácido de Castro, o Rio Abunã manteve-se estável, marcando 12,69 metros. Nos três municípios citados, os afluentes continuam acima de suas respectivas cotas de transbordamento.

Porto Acre, banhada também pelo Rio Acre, e Sena Madureira, pelo Rio laco, permanecem em cota de alerta, mas apresentando vazante, com menos 1 cm e 7 cm, respectivamente.

Estão estáveis os afluentes que perpassam Brasileia e Epitaciolândia, Xapuri e Plácido de Castro. Em níveis normais e apresentando vazante a Aldeia dos Patos, com menos 5 cm, Assis Brasil, com menos 8 cm, Capixaba, menos 27 cm, e Riozinho do Rola, com menos 4cm.

Nível do Rio Acre continua em queda acentuada na capital. Foto: Alice Leão/Secom

O coordenador da Defesa Civil estadual, coronel Carlos Batista, informou que o nível do Rio Acre continua em queda acentuada na capital e que “apenas dez famílias seguem desabrigadas, distribuídas em dois pontos: no Parque de Exposições e na Escola Leôncio Carvalho, onde estão acolhidas famílias de comunidades indígenas”. Segundo o coronel, são as mesmas famílias já acompanhadas pela Defesa Civil, concentradas exclusivamente nesses dois locais em Rio Branco.

O gestor ressalta que moradores que se sentirem em situação de risco, especialmente quando as águas se aproximarem das residências, podem acionar o número 193, para que equipes sejam enviadas ao local e prestem o atendimento necessário.

Luiz de Freitas, morador do bairro Cidade Nova, conta que já enfrentou muitas alagações nos mais de 50 anos em que reside na capital e está otimista com a vazante do Rio Acre. Foto: Alice Leão/Secom

Luiz de Freitas, morador do bairro Cidade Nova, conta que já enfrentou muitas alagações nos mais de 50 anos em que reside na capital e está otimista com a vazante do Rio Acre: “Até agora tivemos sorte de não enfrentar nenhuma grande enchente e espero que Deus continue nos protegendo”.

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) também atua neste momento de crise ambiental. Em colaboração com os demais órgãos, as equipes prestam todo o suporte necessário às famílias já afetadas pelas cheias dos rios e enxurradas dos igarapés em todo o estado.

Confira a medição completa

Fonte: Defesa Civil estadual





The post Em Rio Branco, Rio Acre sai da cota de transbordamento, marcando 13,99 m, na tarde desta quarta appeared first on Noticias do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Mãe de Gladson Cameli chama política de “nojenta” após prefeita apoiar Alan Rick

Publicado

2 horas atrás

em

4 de fevereiro de 2026

Por

Linda Cameli criticou alianças e rompimentos em rede social; declaração foi vista como reação ao apoio da prefeita de Senador Guiomard ao senador

A declaração foi publicada em um espaço de comentários de uma postagem que discutia o cenário político local e repercutiu entre apoiadores e críticos do governo estadual. Foto: captada 

A mãe do governador Gladson Cameli, Linda Cameli, publicou uma crítica contundente ao ambiente político em suas redes sociais na manhã desta quarta-feira (4), classificando a política como “nojenta” em meio à discussão sobre alianças e apoios no cenário eleitoral acreano.

“Política é nojenta. Quando a pessoa está precisando é toda boazinha. Depois que se elege, esquece quem ajudou”, escreveu ela em comentário em uma postagem sobre o assunto, em aparente referência às mudanças de alianças entre grupos políticos do estado.

A manifestação ocorreu após a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, declarar apoio ao senador Alan Rick, em entrevista ao site ContilNet, em meio às articulações para as eleições de 2026. O gesto foi interpretado nos bastidores como um realinhamento e um distanciamento do grupo do governador Gladson Cameli.

Embora não cite nomes diretamente, a declaração de Linda Cameli repercutiu entre aliados e críticos do governo, refletindo a tensão nas relações políticas no estado em um ano de movimentação pré-eleitoral.

O gesto foi lido nos bastidores como sinal de realinhamento político em Senador Guiomard, onde a prefeita vinha mantendo diálogo com diferentes grupos. Foto: captada 

Comentários

Continue lendo