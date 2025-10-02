Cotidiano
Ministério da Pesca suspende licenças de 407 pescadores no Acre em operação nacional
Cruzeiro do Sul lidera bloqueios com 148 registros; pescadores têm 30 dias para comprovar atividade e recorrer da decisão
O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) suspendeu preventivamente as licenças de 407 pescadores em 17 municípios do Acre, conforme portaria publicada no Diário Oficial da União. A medida integra uma operação nacional de revisão de registros, realizada desde 2023 em parceria com a Polícia Federal e órgãos de controle.
Cruzeiro do Sul concentra o maior número de suspensões (148), seguida por Rodrigues Alves, Sena Madureira e Rio Branco. Municípios menores como Marechal Thaumaturgo e Porto Walter também foram atingidos, mostrando a abrangência da fiscalização em todo o estado.
Os profissionais afetados estão impedidos de exercer a atividade legalmente até que comprovem o exercício da pesca nos últimos anos. Eles têm 30 dias para apresentar recursos com documentos como notas fiscais de venda de pescado, cadastros no SISFamílias (ICMBio) ou registros em sistemas do setor. A medida visa coibir irregularidades no setor pesqueiro acreano.
O superintendente federal da Pesca no Acre, Paulo Ximenes, explicou que não se trata de fraudes, mas sim da ausência de atualizações dos dados por parte dos beneficiários.
Em entrevista, Ximenes destacou que a maioria dos registros bloqueados refere-se a pescadores que não fizeram a manutenção obrigatória dos dados, além de casos de aposentadoria. “Aqui no Acre ficaram mais de 300 pescadores que não vão receber o benefício. Mas não é por conta de fraude, e sim por eles não terem feito as manutenções, se regularizando”, afirmou.
Os pescadores atingidos têm 30 dias para apresentar recurso com documentos que comprovem a atividade – como notas fiscais de pescado ou cadastro no SISFamílias (ICMBio). As superintendências regionais do MPA terão até 60 dias para analisar os pedidos.
A suspensão de 402 licenças de pescadores e pescadoras profissionais no Acre, dentro de um total de 131.695, e outras 7,9 mil por óbito dos titulares. Suspensões em todo o país. A medida foi publicada na Portaria MPA nº 548/2025 e segue os critérios estabelecidos na Portaria MPA nº 127, de 29 de agosto de 2023.
Comentários
Cotidiano
CBFS divulga os grupos e tabela da 17ª Copa Norte
O departamento técnico da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou os grupos e a tabela da 17ª Copa Norte, competição programada em Rio Branco entre os dias 19 e 25 deste mês. O torneio terá nove equipes na disputa e o campeão vai representar a região na Supercopa.
Fórmula de disputa
As equipes irão jogar entre si dentro dos seus grupos e os dois primeiros avançam para a disputa das semifinais. Os vencedores disputam o título da Copa.
“A fórmula de disputa é simples. Vamos ter uma grande competição”, comentou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.
Grupos da Copa Norte
A
Corinthians (AC)
Café com Leite(AC)
Abílio Nery (AM)
Náutico (AM)
Vivaz (RR)
B
Fluminense da Bahia (AC)
Constelação (RR)
Grêmio da Amazônia (AM)
Sartore (AP)
1ª rodada
Vivaz x Café com Leite
Constelação x Grêmio da Amazônia
Sartore x Fluminense da Bahia
Corinthians x Abílio Nery
No dia 19, a partir das 10 horas, no ginásio do Sesc
Comentários
Cotidiano
Éden Barros faz avaliação positiva da participação do Atlético na 2ª Divisão
O diretor de futebol do Atlético, Éden Barros, fez uma avaliação positiva da participação do Atlético no Campeonato Estadual da 2ª Divisão.
“Conseguimos resgatar a credibilidade do Atlético. Tínhamos como meta também à volta para a primeira divisão, fizemos dois jogos bem equilibrados contra o Santa Cruz e infelizmente o acesso não veio”, declarou Éden Barros.
Gastos dentro do limite
Segundo Éden Barros, o elenco foi montado sem estourar o limite financeiro e isso merece ser destacado.
“Poderíamos ter contratados mais atletas fora do Estado. Queríamos um time ainda mais forte, mas a atual diretoria vem organizando o clube e o planejamento precisava ser cumprindo”, afirmou o diretor.
Fechar pagamento
A diretoria do Atlético paga nesta quinta, 2, a última parcela do acerto realizado com os atletas e comissão técnica para disputa do Campeonato Estadual.
“Tivemos o Atlético funcionando dentro e fora do gramado. A estrutura do clube funcionou e a diretoria vai fechar o pagamento”, disse Éden Barros.
Comentários
Cotidiano
Copa Acre de Futebol 7 Feminino começa e Santos conquista avança
Começou nessa quarta, 1º de outubro, na quadra do Tangará, a Copa Acre de Futebol 7 Soçaite feminino com três partidas. O Santos derrotou o Borussia por 3 a 1 e avançou no torneio.
A Assermurb, uma das favoritas ao título, goleou o Calafate por 4 a 0 e a equipe do 6 de Agosto bateu o Villa Real por 3 a 2 em um confronto muito disputado.
Sequência no masculino
A primeira fase da Copa Acre de Futebol 7, no masculino, terá sequência nesta quinta, a partir das 19 horas, na quadra da Getúlio Vargas. Futebol das Estrelas e Villa abrem a programação. Na sequência os confrontos são: Fox Millan x Geraldão e Estação Vip x Amigos do Doka.
Você precisa fazer login para comentar.