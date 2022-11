Ministério da Justiça responde pedido do governo do Acre sobre garantia de trafegabilidade na BR-364

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), concluiu as obras de piçarramento no Ramal São Francisco, em Assis Brasil. Os serviços foram promovidos a partir do convênio para obras de infraestrutura, firmado com a prefeitura do município, visando melhorias de acesso ao local.

Morador do Ramal São Francisco há 20 anos, Reginaldo Martins exaltou a qualidade do serviço realizado no local.

“Quem fez a obra é perito na área. Quero parabenizar a equipe que fez este excelente trabalho que ajudará toda a nossa comunidade”, comemorou Martins.

De acordo com o titular da Seinfra, Cirleudo Alencar, os investimentos do governo do Estado nos ramais de Assis Brasil ultrapassam R$ 3 milhões, visando facilitar a vida dos trabalhadores rurais.

“O governador Gladson Cameli tem priorizado as áreas rurais e, desta forma, tem realizado melhorias nos ramais em todo o estado do Acre. O melhor acesso dos produtores e, consequentemente, o escoamento da produção para os mercados, foram garantidos e facilitados com o desenvolvimento que chega a esta região, que tem enorme potencial produtivo”, ressaltou Alencar.

O prefeito Jerry Correia relatou que sete quilômetros do ramal foram piçarrados, assegurando melhora na trafegabilidade de um dos pontos de maior movimentação da zona rural.

“A obra beneficiou mais de 500 famílias que moram na região, produtores rurais, crianças que vão para escola e pessoas que saem em busca de atendimento de saúde, entre outras situações”, relatou o gestor.

