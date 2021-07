Ministério da Justiça e Segurança Pública lança primeiro plano integrado de combate a incêndios no país

Em ação inédita no país, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lança o primeiro Plano Estratégico Operacional de Atuação Integrada no Combate a Incêndios Florestais. O Acre faz parte dos 11 estados onde a ação será implantada.

Com foco no planejamento e antecipação, o Plano prevê a disponibilidade de quase seis mil profissionais para atuar na prevenção, repressão e investigação de casos relacionados a queimadas e outros crimes ambientais na Amazônia, Cerrado e Pantanal.

A Operação Guardiões do Bioma terá início conforme necessidade e demanda dos estados entre os meses de agosto a novembro. Também estão no foco da atuação os estados: Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Goiás.

“Com a soma de esforços e integração entre União e Estados vamos mostrar para o mundo que o Brasil está engajado na preservação de seus biomas. Esse é um compromisso do governo Jair Bolsonaro e que estamos concretizando nessa ação inédita, envolvendo três Ministério e mais de seis mil profissionais atuando na ponta”, ressalta o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.

A ação envolve também os Ministérios do Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, Secretarias Estaduais de Segurança Pública e de Meio Ambiente, além do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom).

Os bombeiros militares dos Estados terão papel relevante na coordenação local dos trabalhos.

Todas as unidades da federação colocaram profissionais especializados para participar da Operação Guardiões do Bioma em apoio aos Estados onde a situação é mais crítica. O Ministério da Justiça e Segurança Pública fará o trabalho de coordenação e integração entre os órgãos envolvidos, além do pagamento das diárias para bombeiros e policiais militares ambientais reforçarem o efetivo.