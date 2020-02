A medida atende pedido de ajuda feito pelo governador Gladson Cameli ao ministro Sérgio Moro, juntamente com integrantes da bancada federal do Estado

O Ministro da Justiça, Sérgio Moro, vai estruturar um grupo de trabalho integrado por representantes de todas os órgãos de segurança federais e do Acre para definir um plano de trabalho específico para ajudar no enfrentamento à violência no Estado. A previsão é que a primeira reunião seja realizada na próxima terça-feira, 11.

A medida foi anunciada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, atendendo pedido de ajuda feito pelo governador Gladson Cameli, juntamente com integrantes da bancada federal acreana, em audiência com o ministro, nesta terça-feira, 4.

“O Estado está fazendo a sua parte e estamos reunindo os poderes constituídos do Estado para um esforço conjunto no enfrentamento à violência, mas nossas fronteiras estão abertas e temos nossas limitações e precisamos de reforço”, disse o governador.

Entre as reivindicações do governo, e que integram documento encaminhado ao ministério, estão a viabilização de força-tarefa, com a Polícia Federal, para combate às organizações criminosas; recursos materiais e humanos para ativação da Base Integrada de Segurança de Fronteira na região do Vale do Juruá; e medidas voltadas para o controle e vigilância de fronteiras.

“Vamos trabalhar juntos e desenvolver um plano específico para atender da melhor forma a questão do Acre”, disse Moro, que anunciou para a próxima terça-feira, 11, uma reunião de equipes do ministério para tratar do assunto.

Entre os participantes do encontro com o ministro Sérgio Moro estavam o secretário de Segurança , Paulo César Rocha dos Santos, que fez um relato do problema da violência no estado, medidas tomadas e necessidades; o representante do governo do Acre em Brasília, Ricardo França; integrantes da bancada federal do Estado: o coordenador da bancada, senador Sérgio Petecão; o senador Márcio Bittar; as deputadas Mara Rocha, Vanda Milani e Perpétua Almeida; e os deputados Flaviano Melo, Alan Rick, Jesus Sérgio e Manuel Marcos.

Pistas de pouso

Ainda nesta terça-feira o governador Cameli também manteve reunião com o chefe do Departamento de Engenharia e Construção do Exército, General Claudio Coscia Moura. Foi tratar sobre restauração e ampliação da pista de pouso do município de Santa Rosa do Purus e restauração da pista de Marechal Thaumaturgo, além de instalação de balizamento nesses aeródromos. A ideia é que as obras sejam realizadas em parceria com o governo do Estado e iniciadas ainda este ano.

“O investimento, em cada pista, é de aproximadamente de R$ 40 milhões, das obras para os moradores locais, que vivem praticamente isolados e onde o acesso ocorre só de barco ou avião”, explicou o governador. A necessidade também foi citada pelo representante do governo do Acre em Brasília, Ricardo França, destacando os riscos que a precariedade dessas pistas representam para a populações locais.

De acordo com o general Claudio Coscia Moura, as obras também são de interesse do Exército, uma vez que também as pistas de pouso também serão úteis para pelotões do Exército instalados nessa região.

